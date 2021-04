“No estoy haciendo nada”: captaron a policías asfixiando a un hombre ahora en Tijuana

Video: Facebook/Cine Tijuana

Tras la tragedia ocurrida contra la salvadoreña Victoria Salazar, quien falleció cuando policías le fracturaron las vértebras del cuello en Tulum, ahora fue captado otro presunto abuso policial en Tijuana, Baja California.

En redes sociales denunciaron que dos policías municipales ejercieron fuerza bruta sobre una persona en la colonia Alemán de la Delegación Zona Centro, sin que aparentemente el hombre cometiera algún ilícito.

La persona que grabó el video dijo que el agredido, identificado como Erick Santiago Zamano Quiroz de 26 años de edad, de oficio pintor, como todos los días, habría ido a comprar tortillas para desayunar.

Los policías usaron fuerza desmedida para detener al hombre, aunque no se lo llevaron teme por su seguridad ya que tienen su dirección Foto: Captura/Facebook Cine Tijuana

Fue entonces que llegaron dos agentes de la policía municipal de Tijuana, ingresaron al local e intentaron esposarlo a la fuerza, sin que presuntamente hubiese cometido ningún delito, dentro del establecimiento comercial ante la mirada atónita de los presentes.

En el video, grabado por los que estaban presenciando la escena, se observa a los dos policías municipales de Tijuana, que intentan esposar a Erick Santiago, pero tras los esfuerzos del hombre por zafarse de los agentes, los mismos uniformados buscaron someterlo con exceso de fuerza, al grado de casi asfixiarlo, cuando uno de ellos le apretó el cuello con su brazo.

“No hice nada, no hice nada”, insistió el joven quien suplicaba que no lo detuvieran.

Como no lograron someterlo, los oficiales le habrían tomado fotografías a su credencial de elector y, según testigos, le habrían quitado el poco dinero que traía encima, además presuntamente habría sido fue amenazado que si decía algo, ellos ya sabían dónde vivía, por lo que ahora teme por la integridad física y de propia y de su familia.

El año pasado policías mataron a Yahir López: no vio nacer a su hijo

Policías de Tijuana dan golpiza a detenido

El hombre que falleció víctima de abuso policiaco en Tijuana el 28 de marzo pasado fue Yahir López, tenía 28 años y trabajaba como guardia de seguridad para llevar sustento a su familia, narró su viuda: “la verdad no sé por qué lo dijeron (que era indigente) si él sí tenía familia, nos tenía a nosotros”.

La mujer, quien prefirió omitir su identidad, mencionó que antes de conocerlo, el joven estudiaba la universidad pero tuvo que abandonarla por falta de dinero y para tener trabajo de tiempo completo. Su relación duró cuatro años y juntos procrearon dos hijos, una niña de dos años y un bebé que nació una semana antes de la muerte de Yahir. “A una semana de tener a nuestro segundo bebé él estaba emocionado porque tenía un niño, y me pasó esto”.

Yahir no vio nacer a su hijo, una semana antes murió a manos de policías en marzo de 2020 en Tijuana Foto: (Familia López)

Relató que no sabía de la muerte de su compañero de vida, y la primera vez que vio el video de su muerte no sabía que se trataba de Yahir y solo pensó en la maldad de los uniformados “yo lo miré (el video) y dije cómo era posible, cuánta maldad había con esos policías; pero yo todavía no sabía que era él, hasta que me dieron la noticia. Lloré demasiado, no podía creer que era él”.

Un día después le dieron la noticia del deceso y que el vídeo viral que había visto redes sociales fueron los últimos minutos de su esposo, cuyo cuerpo fue reclamado por familiares y sepultado el 2 de abril pasado; la Fiscalía Central dio a conocer que la causa del deceso fue desnucamiento por asfixia.

La muerte del joven, que ocurrió en la colonia Manuel Paredes de esta frontera, fue grabada y narrada por hombres que estaban llenando el tanque de gasolina mientras Yahir estaba en el piso. Es la voz de ellos narrando lo que estaban viendo: “Lo están asfixiando... se está poniendo morado... ya no se mueve y empiezan a gritar: lo mataron, lo mataron”. Inicialmente se argumentó que la detención fue por lanzar piedras.

