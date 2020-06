Quién es Giovanni López, el albañil que tiene de cabeza al sistema

“Nunca pensé que por un cubrebocas iban a matar a mi hermano”, relató Christian López, hermano de Giovanni (Foto: Twitter)

Giovanni López murió por traumatismo craneoencefálico el lunes 4 de mayo. Tenía 30 años. Fue presuntamente asesinado por policías en Jalisco, México. La razón que dieron, cuando lo detuvieron y arrestaron, fue por no traer un cubrebocas.

Su cuerpo, después de ser custodiado por el Servicio Médico Forense, fue recibido y visto por una de sus tías. Tenía signos de tortura: golpes en la cabeza y en el cuerpo y un balazo en una pierna. El traumatismo registrado en su cabeza es el daño que ocurre después de recibir un fuerte golpe en el cerebro.

Giovanni trabajaba como albañil y vivía en el municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, donde fue asesinado.

El homicidio ha detonado protestas en diversas ciudades del país, exigiendo justicia para el caso, demandado que termine el abuso policial, y la liberación de los civiles arrestados en las marchas. El contexto no es único y se desarrolla con las manifestaciones en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, un hombre negro, a manos de la policía de Minneapolis, en el estado de Minnesota.

Demonstrators smash down a door of the Jalisco State Government Palace during a protest to demand justice for Giovanni Lopez, a construction worker who died after being arrested for not wearing a face mask in public, during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Guadalajara, Mexico June 4, 2020. REUTERS/Fernando Carranza

En el marco del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, en México también empiezan a luchar contra la brutalidad policiaca, la injusticia, y el racismo.

Giovanni, contó su hermano Christian López a Reforma, salió a cenar la noche del 4 de mayo. Junto con Christian fue detenido por 10 policías “por no traer el cubrebocas puesto”, quienes sometieron, golpearon, y se llevaron a Giovanni.

En México el confinamiento para evitar la propagación del coronavirus no es obligatorio, pero las medidas de salud cambian por entidad federativa. Jalisco, hasta este viernes 5 de junio, es el estado con la tercera mayor cantidad de casos confirmados activos, 940, de COVID-19. Su gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, se ha caracterizado por tener “mano dura” respecto a las medidas de prevención del virus.

El municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos informó que el uso de cubrebocas es de carácter obligatorio durante la crisis sanitaria. En caso de romper con la medida se podría recibir una multa o incluso ser arrestado: Giovanni fue asesinado. “Nunca pensé que por un cubrebocas iban a matar a mi hermano”, relató Christian.

Eduardo Cervantes Aguilar fue citado a declarar sobre el caso de Giovanni López pero no asistió (Foto: Facebook/Eduardo Cervantes Aguilar)

López contó que el comandante de la policía lo sujetó del cuello, mientras que a su hermano Giovanni lo golpeaban. Cuando pudo reingresar a su hogar, Christian tomó su celular y empezó a grabar lo ocurrido.

“Te voy a matar a ti”, le dijo el comandante a Giovanni. “Si me lo matas, yo sé quién fue. De todos modos te estoy grabando”, contestó Christian.

Los policías también amenazaron de muerte a Christian y a los vecinos si subían los videos, grabados la noche del lunes 4 de mayo, a redes sociales. “Que iban a mandar a su gente para que me hicieran lo mismo”, dijo.

<b>Estoy aquí para pedir justicia y levantar la voz a toda la gente que le ha pasado esto</b>, a la gente de Ixtlahuacán y todo Jalisco, que nos apoyen. Si quieren en problemas igual que mi hermano, que también denuncien. <b>No se queden callados. Esto no puede quedar impune, una muerte como varias que ha habido.</b> Pido que se haga justicia. Yo represento a mi hermano y, si me apoyan, <b>a toda la gente que ha muerto a manos de la policía, del gobernador de Jalisco, y del presidente municipal de Ixtlahuacán</b>

En el coche patrulla donde fue subido Giovanni, de acuerdo a su hermano, ya había aproximadamente siete personas detenidas. Sin embargo, a ellos no los golpearon. “A mi hermano, en cuanto lo vieron, lo empezaron a forcejear”, relató.

manifestación en Casa Jalisco en Guadalajara (Foto: Twitter@ClickMKT2016)

Eduardo Cervantes Aguilar, el alcalde local del municipio, aseguró a Christian que su hermano sería regresado vivo a las 10:00 horas del día siguiente, y que tenía cumplir un servicio comunitario, “de limpiar o pintar”, por la falta de no utilizar un cubrebocas en la vía pública.

Christian preguntó si le regresarían a su hermano vivo o muerto. “Yo te lo entrego a las 10”, contestó Cervantes Aguilar. “Sólo que pida disculpas”.

Al día siguiente, la tía de Christian fue por Giovanni. “Le dijeron a mi tía que él no estaba, que estaba grave, que se lo habían llevado al Hospital Civil. Dijo ‘no me voy a ir de aquí hasta que me lo dejes ver’, y mandó a otra tía al Hospital Civil. Llegó y le dijeron que no había nadie ahí”, relató.

“Lo que querían era hacer tiempo”, dijo. A su tía, después de exigir verlo, le dijeron que Giovanni estaba en condiciones graves. Un regidor, de apellido Covarrubias, le informó que estaba “finado” (muerto).

El alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos estaba citado para declarar a las 12:00 horas de este viernes, sin embargo, el edil no acudió, según informó en Telediario Guadalajara Macedonio Tamez Guajardo, quien encabeza el gabinete de seguridad del gobierno de Jalisco.

Blindan Casa Jalisco (Foto: Twitter@HectorXkamylla)

Cabe señalar que Cervantes Aguilar también tiene una segunda comparecencia para el próximo lunes, pero la cita a la que no asistió era para tomar su versión sobre los hechos relacionados con la muerte de Giovanni López. El fiscal Gerardo Solís informó que la cita del alcalde, programada para el 8 de junio, será para tratar temas distintos a la muerte de Giovanni.

No es la primera vez que se registra brutalidad policial en Ixtlahuacán de los Membrillos. El municipio, que concentra más de 23,430 habitantes, vio pasar en 2017 uno de sus hechos más brutales, cuando tres policías locales asesinaron a un hombre mientras estaban en el ejercicio de sus funciones.

Carlos Daniel, Miranda Lizeth, y César Octavio fueron encontrados responsables por el homicidio de un inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a quien arrojaron a un arroyo y le quitaron sus pertenencias.

El año pasado, la recomendación 25/2019 documentó la participación de uniformados de Ixtlahuacán en la desaparición de una persona. Pero no es la única: el expediente 22/2017 señala a 10 uniformados de dicho municipio por golpear a un ciudadano, quien tuvo que entrar a cirugía por lesiones en el abdomen.

Las violaciones policiales en Ixtlahuacán de Membrillo se cuentan por centenares (Foto: Google maps)

La 09/2016 implica a tres efectivos de Ixtlahuacán por golpear y dañar las pertenencias de un detenido. Según los reportes, en el hecho se involucró al juez municipal, Getzauth Godínez Corona, y al comisario, Juan Manuel Becerra Santacruz, quien actualmente sigue en el cargo.

“A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica”, escribió en su cuenta de Twitter el director de cine Guillermo del Toro, quien nació en Guadalajara, Jalisco.

Las protestas demandando justicia llevaron a una marcha frente al Palacio de Gobierno de Jalisco este jueves. Al día siguiente ocurrieron en la Fiscalía del Estado y en Casa Jalisco, lugar de residencia del gobernador. En la Ciudad de México también se registraron manifestaciones en las inmediaciones de la representación del estado de Jalisco.

En la segunda jornada de protestas, la capital de Jalisco registró detenciones arbitrarias de manifestantes que se movilizaron de forma pacífica así como agresiones a periodistas. Las autoridades reconocieron que los arrestos fueron realizados por agentes de la Fiscalía estatal.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco fue una de las primeras en señalar estas acciones. Momentos después, el gobernador Enrique Alfaro reconoció que agentes de la Fiscalía actuaron fuera de protocolo. Además, declaró en su cuenta de Twitter que “han sido 48 horas de resistir todo tipo de ataques, provocaciones e intentos de desestabilizar el estado”.

“La instrucción que yo di fue actuar con sensatez, con prudencia y hoy un grupo de personas de la Fiscalía desacató mis instrucciones y actuó de una manera irresponsable y brutal que no va a ser perdonada”, escribió. Agregó que se utilizará todo el peso de la ley contra quien haya sido responsable ya que “nada justifica el uso excesivo de la fuerza” e informó que los presuntos culpables ya están bajo custodia.

En las protestas se exige revisar la actuación de las autoridades municipales y la política de sanidad, porque la razón del asesinato, de acuerdo a los videos grabados por Christian López, hermano de Giovanni, fue por no utilizar un cubrebocas.

Activistas denunciaron este sábado la desaparición de algunos manifestantes detenidos en los últimos dos días en Guadalajara durante las manifestaciones desencadenadas por la muerte de Giovanni.

manifestación en Casa Jalisco en Guadalajara (Foto: Twitter@casa_arista)

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, organización defensora de los derechos humanos en el estado de Jalisco, exigió a través de redes “información oficial sobre las personas detenidas”.

“Se desconoce cuántas personas siguen en calidad de detenidas al igual que se desconoce su ubicación”, expresó.

Según un nuevo colectivo denominado Detenidos Por Giovanni, se desconoce el paradero de al menos 38 manifestantes.

Por su parte, la senadora Citlalli Hernández, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pidió al gobernador Alfaro Ramírez, del partido Movimiento Ciudadano (MC), que “responda ya dónde están los jóvenes desaparecidos”.

Por su cuenta, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) declaró que le “resulta inaceptable el uso excesivo de la fuerza y el maltrato a personas por parte de autoridades policiales. En este hecho, en donde la persona detenida fue entregada a sus familiares sin vida, se debe actuar con todo el rigor de la ley y dictar todas las medidas preventivas y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, el conocimiento de la verdad y la reparación integral del daño”.

Police officers detain a demonstrator during a protest to demand justice for Giovanni Lopez, a construction worker who died after being arrested for not wearing a face mask in public, during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Guadalajara, Mexico June 4, 2020 REUTERS / Fernando Carranza

Así mismo exigieron un resultado pronto y expedito al “procedimiento de responsabilidad administrativa contra los elementos policiales que intervinieron en la detención y lesiones de la víctima, que causaron su muerte”.

En marzo de 2020, cuando ya se había confirmado el primer caso de COVID-19 en el país, Enrique Alfaro advertía que en su estado “no estarían a ciegas” e impuso medidas estrictas para contener el avance del virus: restricciones a la movilidad de los jaliscienses, aún antes de que se implementara la Jornada Nacional de Sana Distancia, así como el uso obligatorio del cubrebocas.

Durante el desarrollo de la pandemia, Alfaro Ramírez ha cuestionado la estrategia implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las cifras reportadas diariamente por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Este viernes, el gobernador de Jalisco se retractó de sus declaraciones en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde acusaba que las manifestaciones en su entidad federativa fueron planeadas “desde los sótanos del poder”.

Foto: Cuartoscuro

Durante su conferencia de prensa este viernes, el gobernador afirmó que el presidente es “gente de bien”, pero que personas en el gobierno federal utilizan la violencia para conservar el poder.

“Yo sigo creyendo que él (AMLO) es una gente de bien, que no está dando estas instrucciones. Pero también le digo con claridad al Presidente de México que su gente cercana, que gente de su Gobierno, gente de su partido, está apostando por la violencia como una ruta para seguir manteniendo el poder, para seguir cuidando sus intereses y sus agendas personales”, argumentó.

“Este es un asunto organizado desde los sótano del poder en la Ciudad de México y tiene muchísimas evidencias de cómo se ha construido”, declaró.

Por otro lado, este viernes, el coordinador de Seguridad de Jalisco, Macedonio Tamez Guajardo, aseguró que los activistas han exagerado respecto a los abusos por parte de las autoridades en las protestas.

manifestación en Casa Jalisco en Guadalajara (Foto: Twitter@casa_arista)

“Son los activistas con el discurso de siempre... los policías no estaban armados, la policía tenía órdenes de no reprimir y llegar al diálogo al que se negaron. Lo que hizo la policía fue contener”, comentó Tamez en entrevista con la periodista Denise Maerker para su programa de radio.

El funcionario también aseguró que quienes han acusado respecto a abusos policiales están mintiendo y se autovictimizan, aun cuando a través de redes sociales han circulado videos en donde es posible observar el actuar de las autoridades frente a los manifestantes del jueves 4 de junio.

“Muchos activistas se autovictimizan o exageran lo que les pudo haber pasado; si acaso algún policía hizo algo indebido será sancionado, pero los videos que he visto sobre los policías me parece legítima defensa que agresión a manifestantes”, puntualizó el coordinador de Seguridad.

