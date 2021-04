El futuro de un hombre clave para “El Chapo” está en manos de la SCJN: qué pasará con Fernando Arellano

Arellano y su hermano, Luis, forman parte de los 22 coacusados en la investigación de la DEA contra el líder del Cártel de Sinaloa (Foto: DEA)

La extradición de Fernando Arellano Romero será resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán aparece en la lista de los más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Arellano y su hermano, Luis, forman parte de los 22 coacusados en la investigación de la DEA contra el líder del Cártel de Sinaloa: la misma que llevó al arresto, extradición, y encierro de Guzmán Loera en Estados Unidos.

El lugarteniente del capo fue capturado en noviembre del año 2015 por una orden de cateo en una vivienda. El operativo se llevó a cabo dentro del fraccionamiento Santa Catalina, en Ciudad Juárez, en la entidad federativa de Chihuahua.

Su hermano, Luis Arellano Romero, fue detenido un año después en la misma ciudad. Tres años después, una Corte Federal de Texas ordenó su extradición a los Estados Unidos para ser juzgado.

El operativo se llevó a cabo dentro del fraccionamiento Santa Catalina, en Ciudad Juárez, en la entidad federativa de Chihuahua (Foto: Cuartoscuro)

Mediante un amparo, Fernando Arellano Romero busca evadir su entrega a las autoridades estadounidenses: en él argumenta que los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Extradición Internacional han sido inconstitucionales.

No obstante, tras distintas apelaciones el caso del presunto delincuente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. La Primera Sala tiene programado resolver el caso, de manera definitiva, el próximo 14 de abril.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enfrenta la continua embestida del crimen organizado. Sin embargo, a diferencia de otras administraciones, el presidente de México ha optado por extraditar a aquellas figuras de alto calibre en el narcotráfico que eran solicitadas por Estados Unidos.

Hasta el momento, 44 acusados han sido extraditados. Diez de ellos pertenecen al Cártel de Sinaloa, seis al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y tres a los Arellano Félix, los Beltrán Leyva y el Cártel de Juárez en cada caso.

Hasta el momento, 44 acusados han sido extraditados: diez de ellos pertenecen al Cártel de Sinaloa (Foto: Europa Press)

El resto de los enviados pertenecen a Los Zetas, el Cártel del Golfo, la Familia Michoacana, Los Rojos, el Cártel de los Laredo, Los Granados y el Barrio Azul.

Durante el podcast Libre como el viento, el periodista Luis Carlos Sainz señaló que “para el gobierno mexicano (la extradición) ha sido una fórmula para llevarse bien con país vecino del norte”. México, en ese sentido, se animó a extraditar a líderes y miembros originales de los cárteles más poderosos del país “sin poner tantos obstáculos como había anteriormente”.

En el periodo de Joe Biden han entregado a don presos de alta relevancia, uno de ellos Raúl Flores Hernández, alias El Tío, quién operaba en ambos lados de la frontera como parte del Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.

Durante el podcast Libre como el viento, el periodista Luis Carlos Sainz señaló que “para el gobierno mexicano (la extradición) ha sido una fórmula para llevarse bien con país vecino del norte” (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Para la actual administración gubernamental, señaló a Zeta Tijuana, no tiene prioridad la guerra como el narcotráfico si no “resolver que la mejor manera de dar gobernabilidad y estabilidad al país es librarse de aquellos objetivos prioritarios del gobierno vecino, muchos de esos extraditados no fueron capturados en esta administración, son los que teníamos ahí ocupando lugares en la prisiones federales”.

Con este tipo de acciones, el gobierno mexicano también estaría despresurizando las cárceles, se libraría de los principales líderes criminales. “Ya no estamos viendo estar a la cárcel a grandes capos del narcotráfico porque esos ya no son aprehendidos pese a la inseguridad”, dijo Sainz.

Los estadounidenses aun tienen en su lista al menos a 86 delincuentes, de los cuales 25 aún no han sido detenidos. Pero, entre los prófugos se encuentran Rafael Caro Quintero, El Mayo Zambada, Los Chapitos, Los Arzate, y Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

