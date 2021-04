Fue el portero de México en el 86, muchos lo consideran el mejor de la historia, pero cayó en un infierno personal que le arrebató todo

(Foto: Twitter@ClubPueblaMX)

El nombre de Pablo Larios Iwasaki refiere a uno de los mejores guardametas del balompié mexicano. Él empezó a jugar porque vivía enfrente del estadio Agustín “Coruco” Díaz, sitio en donde comenzó a entrenar desde niño.

Años después presumía que su fortaleza provenía de cargar materiales de construcción, ya que su familia se dedicó a la venta de dichos materiales y él ayudaba en algunas labores.

Pablo es recordado por su valentía, habilidad, determinación en el juego y espectacularidad de sus atajadas. Él podría convertirse en el héroe del partido, pero también podría ser el blanco de las críticas al salir de su área en situaciones en las que otros en su misma posición no lo hubieran hecho.

En entrevista con Milenio, en el 2018, Larios describió: “Llegué a la cima del éxito y después caí en el mundo de las drogas”.

Al futbolista se le conocía con el sobrenombre de “Arquero de la Selva”, porque era originario de Zacatepec, Morelos. Y su debut como jugador sucedió en 1980 en el Club Zacatepec. En casi dos década como profesional formó parte de los siguientes equipos: Cruz Azul, Puebla y Toros Neza.

Fue uno de los jugadores más querido en Puebla, porque entre sus logros está el campeonato de la temporada 1989. Además, fue subcampeón en donde tuvo ocasiones con Cruz Azul en la campaña 1986-1987 y 1988-1989 y en el verano1997 con Toros Neza.

En tanto, la primera convocatoria de Pablo al selectivo nacional ocurrió cuando todavía jugaba en segunda división y en su momento fue llamado por Bora Milutinovic. En tanto, fue parte de la Selección Mexicana que participó en la Copa del Mundo de 1986, la cual llegó los cuartos de final, al perder con Alemania en penales. Participación en la que se caracterizó por ser el portero que menos goles recibió en un Mundial.

El exportero Jorge Campos describió en una entrevista con Zabalive que Pablo Larios es para él uno de los mejores jugadores en la historia de México. “Él tenía todo, era completo, yo le decía a veces que era perfecto […] Tenía detalles finos que no todos tienen”

Refirió que el Larios siempre lo aconsejó, le decía que detalles debía mejorar y lo cual le sirvió para mejorar.

El “Arquero de la Selva” reveló que tuvo oportunidad de migrar a Italia, con el equipo del Napoli. El equipo mostró interés por integrar al mexicano, pero una lesión fue lo que impidió que se concretara su contratación.

Una de las etapas más complejas que vivió Pablo Larios fue cuando decide retirarse porque falleció su papá, dos meses después su esposa, tres años más tarde perdió a su hijo, posteriormente murió su mamá y una de sus hermanas, estas últimas dos perdidas sucedieron con una diferencia de tres años aproximadamente.

Periodo en el que comenzó a consumir cocaína, lo cual fue consecuencia de los problemas familiares y personales. “Al final de cuentas, yo tuve una leve incrustación en la droga y de ahí fue donde me cayó el virus. Cuando me retiro me pasa todo esto y la verdad es bien fuerte. Entonces me metí droga”, relató en una entrevista para Univisión.

El virus ocasionó daños en el tabique nasal, situación que le significó someterse a 20 cirugías. Fueron entre tres y cuatro años los que consumió droga.

Larios Iwasaki falleció el 31 de enero del 2019 tras un paro respiratorio, a los 58 años.

