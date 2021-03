“Alto a Mario Delgado, el muñeco morboso”: la razón por la que Muñoz Ledo se lanzó contra el líder de Morena

Muñoz Ledo arremetió contra Mario Delgado por descartarlo de la elección de diputados plurinominales de Morena (Video: Twitter@PMunozLedo)

Porfirio Muñoz Ledo, miembro de la izquierda mexicana, denunció que fue descartado de la reelección de diputados plurinominales de Morena, partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial.

Ante esta determinación, el funcionario público acusó que fue Mario Delgado, dirigente nacional de dicha fuerza política, el principal impulsor de dicha acción en su contra, argumentando que no presentó su registro.

“ALTO A MARIO DELGADO, EL MUÑECO MORBOSO. Miente otra vez Mario Delgado. PINOCHO ASPIRANTE A PINOCHET y brazo armado de la dedocracia. ME DESCARTARON A LA MALA DE LA REELECIÓN DE DIPUTADOS, arguyendo que no me registré, COMO A OTROS DIGNOS MILITANTES DE BASE”, escribió Muñoz Ledo en su cuenta de Twitter.

Muñoz Ledo acusó que fue eliminado de la reelección de diputados porque lo consideran "un peligro para México" (Foto: captura de pantalla / Twitter@PMunozLedo)

Aunado a esto, el abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que solicitó el registro en tiempo y forma. Sin embargo, “metieron a sus allegados impresentables” y a quienes no había hecho inscripción alguna.

Por último, el ex contendiente por la presidencia de Morena acusó que fue descartado de la selección de candidatos porque lo consideran, como anteriormente lo hicieron con el presidente López Obrador, un peligro para México.

Ante esto, pidió al “tititirero mayor que le corte los hilos y las prebendas al muñeco morboso”, sobrenombre que le dio a Delgado.

FALSO, conociendo sus trapacerías lo solicite en tiempo por las vías digitales, materiales y públicas. Guardo las pruebas. En cambio, METIERON ALLEGADOS IMPRESENTABLES y PERSONAJES INDEFINIDOS SIN REGISTRO ALGUNO.

“Me eliminaron porque me consideran -antes lo hacían con AMLO- UN PELIGRO PARA MÉXICO. Como me tratan, serán tratados. EXIJO RESPETUOSAMENTE AL TITIRITERO MAYOR QUE LE CORTE LOS HILOS Y LAS PREBENDAS AL MUÑECO MORBOSO”, sostuvo el funcionario.

Porfirio Muñoz Ledo envió su solicitud de registro para la reelección de diputados plurinominales (Foto: Twitter@PMunozLedo)

Para acompañar su mensaje, agregó un video en el que cuestionan a Mario Delgado por dejarlo fuera de la contienda; a lo que el dirigente morenista respondió:

No, obviamente hay muchas polémicas en el tema de candidaturas, entonces es normal que haya insatisfacciones, pero no se puede. En el caso de él ni siquiera se inscribió

Como parte de las pruebas en contra de esta aseveración, Muñoz Ledo adjuntó una carta dirigida a la Comisión de Elecciones en Morena, en la que pide ser considerado positivamente en la reelección de integrantes de la H. Cámara de Diputados como candidato externo plurinominal.

Argumentó que durante sus 32 años como legislador ha destacado por sus interpelaciones, debates contra 62 representantes del partido oficial, enfrentamientos radicales con el gobierno para que se reconociera la mayoría de los parlamentaria de los partidos contrarios al régimen, entre otros logros.

“En el 2009, los pioneros de Morena nos integramos al grupo parlamentario del Partido del Trabajo e implementamos una estrategia de enfrentamiento político con el grupo gobernante. Presidí además la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, que multiplicó sustancialmente nuestros vínculos con el extranjero (LXI Legislatura)”, concluyó el escrito.

Porfirio Muñoz Ledo argumentó que cuenta con 32 años de trayectoria como legislador (Foto: Cuartoscuro)

El martes 30 se vivió otro desencuentro digital encabezado por Porfirio Muñoz Ledo, quien defendió al Instituto Nacional Electoral (INE) de los ataques pronunciados por Mario Delgado.

En redes sociales, el legislador señaló que la actitud del presidente de Morena atiende a un sentido de autoconservación en el poder más que a la promoción de un sistema democrático en el país.

MARIO DELGADO, ACORRALADO POR LA JUSTICIA, SE VUELVE ENEMIGO VOCIFERANTE DEL INE. MIENTE SOBRE LA SELECCIÓN DE CONSEJEROS, que él mismo condujo en la Cámara y EXIGE LA “EXTINCIÓN” DEL ÁRBITRO ELECTORAL, con amenaza de juicio político

“Todo porque el TEPJF acaba de mandar al instituto fiscalizar la opacidad y el uso escandaloso de recursos durante su campaña por la presidencia de Morena, en la que fui atracado. Prefiere ejecutar a la autoridad, antes que lo declare ratero”, agregó a su mensaje.

