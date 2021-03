“A nadie se censura, ni a nadie se compra”: el análisis de Epigmenio Ibarra sobre la libertad de expresión con AMLO

(Foto: Cuartoscuro)

El mandatario Andrés Manuel López Obrador ha insistido y enfatizado que en su gobierno está garantizada la libertad de expresión y de prensa están garantizadas, que no existe censura.

En un mensaje que difundió en redes sociales en septiembre, puntualizó que ahora la libertad de expresión es mayor y, en contraste, ha señalado a los medios que ha considerado están en contra de la denominada Cuarta Transformación.

El más reciente episodio está relacionado con el sitio Latinus, que es liderado por el periodista Carlos Loret de Mola y se ha señalado que tiene financiamiento de familiares del político priista Roberto Madrazo. Lo cual dijo el presidente conocer y que no realizan ningún tipo de denuncia para que no fuera interpretado como una limitante a la libertad de expresión.

El productor Epigmenio Ibarra señaló en su columna de opinión para Milenio que México es aún víctima del silencio de periodistas que no quisieron ni se atrevieron a cumplir su deber. “Muchos de quienes ahora pretenden presentarse como adalides de la libertad de expresión, por interés o por temor no hicieron ejercicio de la misma y callaron ante los crímenes del régimen neoliberal”.

(Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Y de acuerdo con su perspectiva, hoy sería un México distinto si en su momento la prensa “no hubiera aceptado mansamente el fraude electoral del 2006 y se hubieran empeñado en detener el sangriento intento de legitimación de Felipe Calderón”.

Ibarra dijo que se hizo lo contrario, se terminó festejando la matanza o callando ante ella y que con los “recursos que fluyeron del erario hacía la prensa los sedujeron”. Para el sexenio de Enrique Peña Nieto, refirió, no se le denunció y fue celebrado “como el gran reformador, heredamos la violencia que hoy padecemos”.

En julio y octubre del 2020, López Obrador aseguró en una conferencia matutina que es el presidente más atacado en 100 años y a pesar de ello su gobierno no ha optado por la censura.

Epigmenio Ibarra defendió que en “el régimen censuraba, compraba o mandaba despedir así al periodista que le resultaba incómodo. Hoy eso ya no sucede; en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a nadie se censura ni a nadie se compra”.

(Foto: ENEAS)

Aunque públicamente el político tabasqueño suele señalar lo que va en contra de lo que él considera correcto o cuando no está de acuerdo con la crítica y la cobertura que recibe su administración.

“En ejercicio de su derecho, la prensa —a la que ya no se le paga por callar ni se le ordena qué decir— puede decir lo que se le da la gana y el Presidente, también en su derecho, responderle cuando miente”, concluyó el productor.

En tanto, López Obrador ha descalificado investigaciones en las que se han señalados casos de corrupción en su gobierno o enfoque que no son de su agrado y para la prensa ha usado adjetivos de “fifís”, “mentirosa”, “conservadora” o “el hampa del periodismo”, entre otros.

O ha hecho referencia que los buenos periodistas son los que no toman partido y apoyan las grandes transformaciones. Al respecto, Marcela Turati escribió para The New York Times en agosto que “la referencia de AMLO del buen periodismo pertenece a la antigua tradición de editorialistas militantes al servicio de un proyecto político, como ocurrió durante la guerra de Reforma en el siglo XIX y durante la Revolución mexicana, a inicios del XX”.

