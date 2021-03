Marihuana, padrón de celulares, reforma petrolera: las prioridades del Senado antes de las cruciales elecciones

El Senado tendrá una actividad intensa tras el receso por Semana Santa y con el cierre de sesiones ordinarias tan cercano (Foto: Cuartoscuro)

El Senado mexicano, que se encuentra de asueto estos días por Semana Santa, volverá a las actividades el próximo 6 de abril y tendrá, a partir de entonces, casi cuatro semanas para desahogar todos sus pendientes antes del final del periodo ordinario de sesiones el 30 de abril, con lo que concluirán también los trabajos de la LXIV Legislatura.

Se esperan, por lo tanto, días frenéticos y sesiones maratónicas en el recinto legislativo. Y es que, frente al Congreso mexicano se cierne no solamente el cierre del periodo y de la Legislatura, sino las elecciones más grandes en la historia del país: el 6 de junio, los mexicanos saldrán a votar para renovar la totalidad de los escaños en la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y casi 21,000 puestos locales.

Los comicios intermedios de este año servirán para medir la fuerza de Morena, el partido en el poder. En su primer reto electoral, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá el difícil reto de mantener su mayoría en San Lázaro, para lo cual se perfila con ventajas cada día más amplias en las encuestas.

Monreal adelantó las prioridades para el cierre de sesiones en el Senado (Video: Senado mexicano)

Ante este panorama, Morena en el Senado, que no se renovará en estas elecciones ya que los legisladores de la Cámara Alta son elegidos para periodos de seis años, planteó una ruta viable para concluir con pendientes legislativos para las próximas semanas, antes de que se registre el primer voto.

Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores morenistas y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que reúne a todos los líderes de los partidos que conforman la Cámara Alta, aseguró este lunes que tienen “una agenda de prioridades”.

“Hay leyes de nueva creación, yo creo que debemos rápido pugnar por la Ley General de Economía Circular. Obviamente resolver sobre la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. También una Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, ya van tres”, dijo en rueda de prensa.

De dichos temas, el más urgente y difícil es el de la despenalización de la marihuana con fines lúdicos. La Cámara de Diputados aprobó a principios de marzo un proyecto modificado del que llegó del Senado. Ahora, de regreso en la Cámara Alta, los senadores deberán revisar solamente esos cambios y votar para ratificarlos o rechazarlos.

Tan cerca de la meta, la despenalización de la marihuana en México todavía debe pasar por las turbulencias más fuertes de su viaje (Foto: Carlos Ramírez/ EFE)

Si los ratifica, la reforma pasaría a manos de López Obrador para su firma justo a tiempo para evitar incumplir la cuarta prórroga que la Suprema Corte otorgó al Congreso para legislar sobre el tema. Pero si las modificaciones son rechazadas, el proyecto podría volver a desmoronarse a punto de cruzar la meta tras un extenuante maratón.

En el Senado, las comisiones discuten a contrarreloj la mejor manera de solucionar el problema legislativo. De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae México, la Semana Santa será un periodo clave para definir si la Cámara Alta acabará avalando los cambios hechos por los diputados, pero las discusiones todavía están lejos de concluir.

Por otra parte, Monreal también mencionó que entre las prioridades se encuentra la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, para lo cual López Obrador, envió al Senado una iniciativa para completar en materia de leyes secundarias la reforma al Poder Judicial más ambiciosa en los últimos 25 años, cuyo proceso legislativo para modificar la Constitución se completó la semana pasada.

Asimismo, Monreal mencionó otras reformas a diversos ordenamientos legales, como la de modernizar el sistema ferroviario “bajo principios de eficiencia, justicia y transparencia”. “Es una ley reglamentaria del servicio ferroviario; o la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos”, completó.

La creación de un padrón de usuarios de celulares tiene detenida una reforma a la seguridad de telefonía móvil en comisiones del Senado (Foto: Cuartoscuro)

Por último, mencionó la Ley de Seguridad en Telefonía Móvil, también hay una modificación a la Ley de Migración y una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal “para modificar algunos temas”.

La reforma a la seguridad en telefonía móvil se encuentra estancada en comisiones del Senado, pero la próxima semana se espera una nueva reunión donde se pueda destrabar la polémica creación de un padrón a nivel nacional de usuarios de celulares, luego de que en diciembre pasado se aprobara una reforma en la Cámara de Diputados en la cual dicho registro sería obligatorio y contendría datos biométricos de las personas.

Por último, Monreal también se refirió a la también polémica reforma petrolera que López Obrador envió a San Lázaro el viernes pasado. “Apenas se ha presentado la ley. No hay sino un propósito de escuchar. Nosotros seremos Cámara revisora y actuaremos con mucho sigilo, con mucho cuidado, pero sobre todo con mucha prudencia, porque es un tema, que no dejo de admitir, difícil, duro y que obviamente implica un cambio al paradigma total a lo que en el pasado se hizo”, expresó.

La reforma petrolera de AMLO es uno de los temas que Monreal no quiso aventurar si podrán cumplirse en este periodo o no (Foto: Daniel Becerril/ Reuters)

“Son cuatro artículos, sí es una reforma de fondo y es que lo que se intenta es que Pemex (la paraestatal Petróleos Mexicanos) se fortalezca y que toda la gasolina que se consume en México pueda ser procesada en México y que las ganancias se queden en México y sobre todo que no haya aumento a los precios, que no haya gasolinazos a los precios del combustible”, añadió.

Sin embargo, no quiso comprometerse. “No sé si vamos a tener para el 30 de abril la reforma, no lo sé, nos quedan 30 días y esta larga etapa de no tener sesiones pues nos afecta, pero yo voy a estar muy pendiente de la aprobación o no, en la Cámara de Diputados, y seguramente escucharán a los empresarios.

“Y hay que verlos porque si no se hace así, obviamente, también será motivo de recursos que se interpongan ante los órganos jurisdiccionales. Esto es inevitable, me parece que es natural y por eso yo prefiero que se pueda dialogar antes con quienes tienen permisos”, concluyó.

