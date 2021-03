“Nos toca defenderlo de los ataques del poder”: Vicente Fox llamó a proteger al “IFE” y lo tundieron en redes

Vicente Fox llamó a defender al órgano electoral.. REUTERS/Ginnette Riquelme

Luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por retirar candidaturas a algunos miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el expresidente Vicente Fox Quesada llamó a defender al órgano electoral.

Fue por medio de su cuenta de Twitter, que Fox envió un mensaje en el que señaló que ahora tocaba defender a la institución de los ataques del poder. Solo que hubo un detalle en su mensaje, pues en vez de llamarlo INE, lo llamó IFE, antiguo nombre del mismo.

“El IFE es la institución ciudadana independiente que todos los Mexicanos creamos. Ahora nos toca defenderlo de los ataques del poder”, fue el mensaje de Fox, que puso acompañado de un tuit de la cuenta Sí por México, en la que se decía que se necesitaban partidos y candidatos comprometidos con las reglas del juego.

“Necesitamos partidos y candidatos que se comprometan con las reglas del juego electoral, para poder tener la confianza de que, una vez en el poder, ¡se someterán a la Constitución y a las leyes!” (sic), dice el mensaje del tuit.

Ante el error del nombre, internautas criticaron al expresidente.

Uno de los usuarios dijo a Fox que el IFE ya no existía. “Que el IFE no existe chente ya no te fumes esas cochinadas” (sic), respondió el usuario a la publicación del expresidente.

Otro también le recordó que el IFE ya había cambiado su nombre. “Chente, hay que actualizarse y luego comenta, ya el IFE no existe”, mencionó el usuario.

“Tu cabeza ya no da para más, eres uno de los expresidentes más odiados, cuando entenderás que la institución que tanto defiende se llama “ine” y no “IFE” (sic), fue la opinión de otro usuario de la red social.

Fue desde el cuatro de abril del 2014, durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), que tras la reforma político electoral, se acordó la disolución del Instituto Federal Electoral (IFE), y se dio paso al Instituto Nacional Electoral (INE), la nueva institución que se encargaría de los asuntos electorales a nivel federal.

Desde 2014, el IFE cambió su nombre a INE. (Foto: Cuartoscuro)

El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el INE se ha convertido en el “supremo poder conservador”, luego de que la noche del jueves, el Consejo General del Instituto canceló la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y de otros candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante su conferencia de prensa mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador aseguró que ahora, el INE busca cualquier pretexto para decidir quién es candidato y quién no.

“Es extraño porque antes no lo hacían. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora si se aplican”, señaló.

Recordó que él mismo fue víctima de esas maniobras, cuando fue desaforado para evitar que llegara como candidato presidencial en 2006.

AMLO arremetió contra el INE por cancelar candidaturas de Morena. Foto: Presidencia de México.

“¿Entonces cómo voy a quedarme callado, nada más por que soy presidente? Eso para mí es un atentado a la democracia, así de claro. Es juego sucio, es antidemocrático”, enfatizó.

López Obrador rememoró lo ocurrido en la elección de 2009, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bloqueó la candidatura de Clara Brugada como representante del Partido por la Revolución Democrática (PRD) a la entonces jefatura delegacional de Iztapalapa (hoy alcaldía).

Fue entonces que los dirigentes partidistas, entre ellos López Obrador, propusieron a “Juanito”, un hombre de extracto social bajo, para que contendiera por la jefatura delegacional, pero si ganaba, debía dejarle el puesto a Clara Brugada.

“Yo recuerdo que hace algunos años se tenía a una candidata de un partido al que yo pertenecía en ese entonces, y arriba, el tribunal electoral, por ya ni sé qué causa, el caso es que le quitan la candidatura…. Luego nos enteramos que había un acuerdo arriba porque no querían que esa fuera la candidata, sino otra señora vinculada con un dirigente que tenía muchas influencias con uno de los jefes políticos de México. De ahí surgió la candidatura famosa de Juanito, porque ya no había forma de sustituir. Entonces la señora que quería se fue como candidata, incluso las boletas ya estaban hechas con el nombre de Clara, la que ahora es jefa de la alcaldía (Iztapalapa), pero si votaban por ella el voto iba a ser para la señora promovida por los influyentes”, señaló.

Fox fue criticado en redes por llamar IFE al INE. EFE/RICARDO MALDONADO ROZO/Archivo

“Entonces se inscribió al señor Juan por otro partido y fue una hazaña porque en 15 días, la gente votó por este señor y había el compromiso público de que una vez que ganara, iba a ceder su lugar a la candidata que quería la gente y que además, había sido víctima de un fraude, porque eso es un fraude lo que hicieron en ese entonces, el Tribunal y arriba. El problema estuvo después de que ganara el señor Juan, pues ya no quería cumplir con el acuerdo, pero es parecido (a lo que pasó ahora con Félix Salgado)”. No nos gustas tú, entonces busco un pretexto, una excusa y te elimino”, dijo.

López Obrador aseguró que para él, eso se trataba de un atentado a la democracia “es juego sucio, es antidemocrático”, por lo que aseguró, siempre defenderá la democracia.

