La razón detrás de la reunión de Claudia Sheinbaum, Epigmenio Ibarra, Damián Alcázar y Jenaro Villamil

Este viernes 26 de marzo, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, sostuvo una reunió con el actor Damian Alcázar, el productor Epigmenio Ibarra y Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

A través de su cuenta de Twitter, la mandataria capitalina dio a conocer que el motivo del encuentro fue impulsar el nuevo programa: Cine en la Ciudad, pues “el acceso al Cine es parte sustantiva del derecho a la cultura”.

“Platicamos con el gran @DamianAlcazar @epigmenioibarra y @jenarovillamil para impulsar un nuevo programa: Cine en la Ciudad. El acceso al cine es parte sustantiva del derecho a la Cultura. #CapitalCultutaldeAmerica”, escribió Sheinbaum en la red social.

La reunión con estos personajes cobra relevancia debido a la estrecha relación que mantienen Alcázar, Ibarra y Villamil con el gobierno en turno. Ya en distintas ocasiones, los dos primeros se han entrevistado personalmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha asegurado que ambos son auténticos defensores de la cuarta transformación, sin dejar de ser independientes.

“Hoy desayuné con Damián Alcazar y Epigmenio Ibarra. Los dos, sin dejar de ser independientes, son auténticos defensores de la 4T. No presumen ser de izquierda y lo son; tampoco, como otros, fingen ser liberales y actúan como conservadores”, expresó el mandatario el pasado 17 de febrero en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, en las últimas semanas se desató una nueva polémica referente a la relación entre Epigmenio Ibarra y el presidente López Obrador.

El periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que el banco gubernamental Bancomext otorgó un crédito de 150 millones de pesos a Argos, la productora de televisión de Epigmenio Ibarra, a través de un fideicomiso, mientras que “cualquier empresa mexicana que sufría los estragos del impacto económico del coronavirus solo tenía acceso a un crédito de 25,000 pesos para sobrevivir”.

De acuerdo con la investigación, los recursos para este beneficio habrían sido obtenidos de los 109 fideicomisos que el mandatario eliminó, y con los que se financiaban programas para la ciencia, el arte, la educación, la salud y el deporte, bajo el argumento de que eran utilizados como esquemas para facilitar la corrupción.

Tras la denuncia del comunicador, López Obrador aseguró que Epigmenio Ibarra es un periodista honesto y que no era “chayotero”. De igual manera, negó que se diera créditos a personas para que hablaran bien de su gobierno.

Puede ser cierto porque Nacional Financiera y Bancomext dan créditos a las empresas y la empresa de Epigmenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones

Apuntó que su administración no reparte chayote, subvenciones a medios de comunicación ni a nadie. Además, el titular del Ejecutivo federal indicó que Nacional Financiera y Bancomext son bancos para dar créditos a empresa.

“Como sabía que me iban a preguntar eso, nada más quería informar que Kimberly Clark, donde participa Claudio X. González, tiene también un crédito de mil millones de pesos en Bancomext, y así otras empresas. Lo malo sería que se dieran estos créditos a cambio de sobornos o a cambio de favores políticos o a cambio de relaciones de complicidad, pero no existe en el gobierno nada de eso”, destacó en conferencia de prensa matutina.

Con respecto a las acusaciones de Loret, el propietario de Argos explicó que en julio de 2019 sus colaboradores y él acudieron a la banca de Fomento, y en diciembre del mismo año, Bancomext les aprobó un crédito de 150 millones de pesos, para lo cual, dice, cumplieron con todos los requisitos que marcaba la ley. “Sin recurrir a palancas, influencias, y mucho menos a una recomendación presidencial”, señaló.

“Tras cumplir todas las formalidades y trámites en un proceso que duró nueve meses, la disposición del efectivo se hizo en octubre del 2020. No hubo pues, ningún trato privilegiado para nosotros. No fue un rescate. Desde luego, el crédito no se solicitó para hacer frente a circunstancias derivadas de la pandemia, la solicitud se presentó mucho antes de que el nuevo coronavirus hiciera su aparición en China”, añadió Ibarra.

