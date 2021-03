Epigmenio Ibarra respondió a las acusaciones de Loret de Mola: “Mezcla mentiras con medias verdades para hacer sus montajes”

Fotos: Cuartoscuro - @carlosloret / IG.

Epigmenio Ibarra, quien encabeza la casa productora Argos Comunicación, respondió a las polémicas acusaciones que hizo el periodista Carlos Loret de Mola, tras difundir que el productor había recibido, por parte del banco gubernamental Bancomext, un crédito por 150 millones de pesos.

En una video columna que publicó en sus redes sociales, Ibarra responde que “quien desfigura la realidad y la convierte en espectáculo, mezclando mentiras con medias verdades para hacer sus montajes, no merece respuesta, la sociedad, sí”, menciona al principio del mensaje.

Continúa explicando que Argos, su casa productora, tiene 29 años de haber sido fundada, y que han tenido como cualquier empresa, éxitos y fracasos “y hemos logrado colocarnos como una de las más reconocidas productoras de lengua española en el mundo”.

Menciona que desde hace más de 20 años exportan prácticamente todo lo que produce en Argos, y que antes de la aparición de las plataformas streaming, llegaban a más de 45 países, pero con estas, llegan a todo el mundo.

El periodista Carlos Loret de Mola acusó a Ibarra de haber recibido un crédito por 150 millones de pesos cuando la pandemia azotaba al país.

“Desde nuestros inicios decidimos apostar no solo por el crecimiento de nuestra empresa, sino también por el de la industria independiente de producción de contenido audiovisual en México”, menciona.

Explica, con respecto a las acusaciones de Loret, que en julio de 2019 sus colaboradores y él acudieron a la banca de Fomento, y en diciembre del mismo año, Bancomext les aprobó un crédito de 150 millones de pesos, para lo cual, dice, cumplieron con todos los requisitos que marcaba la ley.

“Sin recurrir a palancas, influencias, y mucho menos a una recomendación presidencial”, menciona.

También explica que se presentó, y fue aprobado, un plan de asignación de los recursos, además de que Argos fue una de las 4 mil 969 empresas a las que se les otorgó créditos por parte de Bancomext, según la información pública, con 268 mil 619 millones de pesos.

También indica en el video, que el proceso del trámite duró nueve meses, por lo que el efectivo se le otorgó a la productora en octubre de 2020, pero la solicitud se había hecho antes de la aparición del coronavirus.

“Tras cumplir todas las formalidades y trámites en un proceso que duró nueve meses, la disposición del efectivo se hizo en octubre del 2020. No hubo pues, ningún trato privilegiado para nosotros. No fue un rescate. Desde luego, el crédito no se solicitó para hacer frente a circunstancias derivadas de la pandemia, la solicitud se presentó mucho antes de que el nuevo coronavirus hiciera su aparición en China”, menciona Ibarra.

Asegura que quien afirma lo contrario, miente, y explica que como garantía de pago se estableció un fideicomiso, en el que depositan una parte de sus ingresos, provenientes de contratos firmados en Estados Unidos, para que el banco los tome y así aplique de manera directa al pago de los intereses y el capital del adeudo.

“Hemos apostado y lo seguiremos haciendo, por nuestro país. Asumiendo responsabilidades, corriendo riesgos, cumpliendo puntualmente nuestras obligaciones fiscales. Por eso, invertimos en equipo, en tecnología, por eso construimos estudios donde creadores de otras empresas pueden producir sus proyectos. Por eso, asumimos el riesgo de crear fuentes de trabajo estables, de fundar una escuela, de abrir mercados en el mundo, de invertir una parte sustantiva de nuestros ingresos”, continúa el productor.

Dijo que desde ese momento ponía a disposición de las autoridades correspondientes los documentos que amparan el polémico crédito.

Concluye diciendo que la sociedad también tiene derecho a saber qué dinero mueve a quienes, como Loret de Mola, los “difaman”.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador también respondió a Loret de Mola. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

“¿Cómo pagan su operación? ¿Quién los contrata? ¿A quienes contratan? Cuántos empleos formales han creado y mantienen en la actualidad? Por nuestra parte, ni Argos, ni yo tenemos nada que ocultar, ni nada de qué avergonzarnos”, concluye la videocolumna.

El jueves, Carlos Loret de Mola acusó a Epigmenio Ibarra de haber recibido un crédito por 150 millones de pesos, mientras la pandemia azotaba al país, y tras declaraciones del presidente López Obrador, en las que dijo que no salvaría a ningún empresario.

Las acusaciones también fueron respondidas por el presidente durante su conferencia de prensa mañanera del viernes, diciendo que Nacional Financiera y Bancomext se dedican a eso, a dar créditos, y mencionó que la nota era de un periodista “muy objetivo, muy profesional muy independiente, una gente honesta, íntegra, Loret de Mola”, y mencionó que lo había hecho para afectar a su gobierno.

También calificó a Epigmenio Ibarra como un periodista honesto, que tenía muy enojados a los de “la Mafia del Poder”.

