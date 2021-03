“Si no le quitamos la Cámara, nos quita el país”: se burla AMLO de la polémica taza de Claudio X González

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró este jueves durante su conferencia de prensa la foto de una taza que Claudio X. González publicó en su cuenta de Twitter el pasado 16 de marzo, con la leyenda: “O lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país”.

“El otro día estaba yo viendo… No sé si puedan buscarlo, Jesús. Mandaron a hacer hasta vajillas, vi una taza de un Twitter de Claudio X. González. A ver si no la encuentran de casualidad ahí en las redes. Es una taza que dice: ‘Si no le quitamos la cámara, nos va a quitar el país’. No es para tanto”, aseguró entre risas el mandatario mexicano.

López Obrador denunció que personajes como el antes citado y el historiador Enrique Krauze, se han unido para hacer una campaña en contra del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del cual el mandatario es fundador, y que no obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones.

Foto: @ClaudioXGG / Twitter.

“Se han agrupado con ese propósito Claudio X. González, Krauze, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación, no todos, hay excepciones, pero existe ese plan.

Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan, de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso es lo que se tiene que tomar en consideración”, declaró.

El mandatario mexicano exhibió el tuit del empresario mexicano durante su conferencia y agregó: “O a lo mejor es que están pensando en que ellos eran los dueños del país, pues entonces sí, se los estamos quitando para que el país sea de todos.

Pero van a ver ahora, esa es la campaña. ‘Si no le quitamos la cámara, nos va a quitar el país o nos va a dejar sin país’. Pues como ellos se sentían los dueños de México, a lo mejor se sienten que van a quedarse en definitiva sin privilegios y van a tener que abstenerse y dejar de robar”, expresó.

Claudio X. González (Foto: Cuartoscuro)

López Obrador preguntó al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, si el tuit se había publicado desde la cuenta real de X. González, ya que consideró increíble que se exhibiera de esa manera.

“Miren. ¿No es falso? Es que es increíble, el Twitter de él así dice: ‘O lo dejamos sin la cámara o nos deja sin país’. Es que ellos se sentían los dueños del país y, la verdad que sí lo eran porque, como pulpo, manejaban todo, estaban metidos en el negocio del petróleo, de la electricidad, en la venta de todo lo que consumía el gobierno, medicinas; vendían hasta las escobas, pero no barrían de corrupción al gobierno”, ironizó.

El presidente mexicano señaló que hay una campaña contra el partido Morena para que no obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados, esto, luego del que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó nuevos criterios para que no haya sobrerrepresentación.

Foto: Presidencia de México

Aseguró que el tema se debe de resolver el Tribunal Electoral, pero dijo que personales como Claudio X. González y Kruaze, se han agrupado para impedir que Morena tenga la mayoría de cara a las próximas elecciones.

“Yo lo que creo, que este tema lo debe resolver el tribunal electoral para que se resuelva adecuadamente, en el marco de la legalidad. No voy a juzgar, sólo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados”, expresó.

Dijo que espera que con los cambios propuestos el INE no se esté inscribiendo en esta misma estrategia que aseguró existe contra el movimiento que lo llevó a la presidencia en 2018.

Morena presentó recurso para defender a sus plurinominales del INE (Foto: Cortesía Morena)

López Obrador pidió a los consejeros del INE recapacitar sobre la regulación de los diputados plurinominales, y aseguró " que hasta las piedras cambian de parecer”, subrayó López Obrador.

