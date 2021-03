Sedena abrió convocatoria de empleo para mujeres: ofrecen sueldo de hasta 20,000 pesos y 40 días de aguinaldo

(Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abrió esta semana una convocatoria de empleo dirigida exclusivamente a mujeres que deseen trabajar en el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.

De acuerdo al documento de convocatoria, la dependencia busca cubrir en total 485 vacantes: 435 Policías Militares, y 50 médicas cirujanas. Para el primer puesto se ofrece una remuneración bruta mensual de 16,269.50 pesos mexicanos, mientras que para el segundo, el salario bruto mensual asciende a 20,541.17 pesos mexicanos.

Además, entre las prestaciones laborales se encuentran 40 días por concepto de aguinaldo, 20 días por prima vacacional, seguro de vida, servicio médico y vacaciones.

Te explicamos a continuación todos los detalles del proceso de selección, cuáles son los requisitos para cada puesto, y cómo presentar tu candidatura.

Soldado Policía Militar

- Número de vacantes abiertas: 435, (asignadas a la Guardia Nacional).

- Remuneración base bruta mensual: 16,269.50 pesos mexicanos.

- 40 días por concepto de aguinaldo, y 20 días de prima vacacional.

- Las percepciones señaladas se expresan en términos brutos -sin impuestos ni descuentos por prestaciones-.

- Se exige disponibilidad para viajar.

- Beneficios: estabilidad laboral, sueldo seguro, alimentación, alojamiento, vacaciones, educación y desarrollo profesional, vestuario y equipo, seguro de vida, servicio médico.

¿Cuáles son los requisitos?

a) Ser mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad.

b) Tener la edad máxima de 29 años 11 meses al 1/o de abril del 2021.

c) Sin excepción alguna, las aspirantes deberán presentar en original o copias certificadas legibles de la siguiente documentación:

* Copia certificada del Acta de Nacimiento o copia certificada de dicho documento, tomada del libro donde se asentó su nacimiento, cuya expedición no sea mayor de tres meses.

* Clave Única de Registro de Población (CURP).

* Identificación oficial con fotografía y firma debiendo ser: credencial para votar vigente.

* Comprobante de domicilio (actual).

* Título y Cédula de Licenciatura de Médico Cirujano.

* Firma electrónica (F.I.E.L.).

* Registro Federal de Causantes (R.F.C.).

d) Acreditar buena conducta mediante constancia de no antecedentes penales, o con constancia expedida por autoridad municipal o delegacional.

e) Estar sana clínica y psicológicamente para el servicio de las armas, lo que se acreditará mediante certificado médico y psicológico expedido por el Escalón Sanitario Militar correspondiente.

f) Tener una braza que sea proporcional a la estatura mínima de 1.60 metros.

g) Suscribir el Contrato de Enganche.

h) No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministra de algún culto.

i) No estar inhabilitada para el servicio público.

j) Las aspirantes se sujetarán a una examen de laboratorio y otro radiológico.

k) El examen médico será practicado para verificar que las aspirantes no padezcan alguna afección incluida en los artículos 226 o 226 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas:

* No podrán tener un índice de masa corporal mayor de 25.

* Si presentan tatuajes podrán aspirar siempre y cuando: no se encuentren en lugares visibles con el uniforme; tenga un tamaño máximo de 10x10 centímetros; las imágenes no sean ofensivas. Si tienen más de uno, no podrán cubrir más de un 10% de la superficie corporal.

* Solo se autorizan las horadaciones normales en las orejas.

l) Se realizarán exámenes psicológicos.

¿Cómo presento mi solicitud para conseguir el trabajo?

El registro de las aspirantes estará abierto del 19 de marzo al 31 de octubre, y deberá realizarse en los Centros de Reclutamiento enlistados en el artículo 2a de la convocatoria, que puedes consultar en este enlace. En ese período también se comprobarán los documentos, y una vez que se confirme que la interesada cumple todos los requisitos, podrá ser dada de alta en el Ejército en los 30 días posteriores a dicha confirmación.

Subteniente Auxiliar Médico Cirujano

- Número de vacantes: 50.

- Remuneración base bruta mensual 20,541.17 pesos mexicanos.

- 40 días por concepto de aguinaldo, y 20 días de prima vacacional.

- Al personal que acredite estudios a nivel licenciatura se le otorga una “asignación de técnico” equivalente al 40% del haber mensual.

- Las percepciones señaladas se expresan en términos brutos -sin impuestos ni descuentos por prestaciones-.

- Unidad Administrativa: Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. La aspirante podrá ser asignada a cualquier organismo del Instituto Armado donde exista la vacante.

- Beneficios: estabilidad laboral, sueldo seguro, alimentación, alojamiento, vacaciones, educación y desarrollo profesional, vestuario y equipo, seguro de vida, servicio médico.

¿Cuáles son los requisitos?

a) Ser mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad.

b) Tener la edad máxima de 29 años 11 meses al 1/o de abril del 2021.

c) Contar con la Licenciatura de Médico Cirujano.

d) Sin excepción alguna, las participantes deberán presentar en original o copias certificadas legibles de la siguiente documentación para su cotejo y copia simple legible para su entrega:

* Copia certificada del Acta de Nacimiento o copia certificada de dicho documento, tomada del libro donde se asentó su nacimiento, cuya expedición no sea mayor de tres meses.

* Clave Única de Registro de Población (CURP).

* Identificación oficial con fotografía y firma debiendo ser: credencial para votar vigente.

* Comprobante de domicilio (actual).

* Título y Cédula de Licenciatura de Médico Cirujano.

* Firma electrónica (F.I.E.L.).

* Registro Federal de Causantes (R.F.C.).

e) Acreditar buena conducta mediante constancia de no antecedentes penales, o con constancia expedida por autoridad municipal o delegacional.

f) Estar sana clínica y psicológicamente para el servicio de las armas, lo que se acreditará mediante certificado médico y psicológico expedido por el Escalón Sanitario Militar correspondiente.

g) Tener una braza que sea proporcional a la estatura mínima de 1.60 metros.

h) Suscribir el Contrato de Enganche.

i) No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministra de algún culto.

j) No estar inhabilitada para el servicio público.

k) Las aspirantes se sujetarán a un examen de laboratorio y radiológico.

l) El examen médico será practicado para verificar que las aspirantes no padezcan alguna afección incluida en los artículos 226 o 226 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas:

* No podrán tener un índice de masa corporal mayor de 25.

* Si presentan tatuajes podrán aspirar siempre y cuando: no se encuentren en lugares visibles con el uniforme; tenga un tamaño máximo de 10x10 centímetros; las imágenes no sean ofensivas. Si tienen más de uno, no podrán cubrir más de un 10% de la superficie corporal.

* Solo se autorizan las horadaciones normales en las orejas.

m) Se realizarán exámenes psicológicos.

¿Cómo presento mi solicitud para conseguir el trabajo?

El proceso de selección para la vacante de Médica Cirujana estará abierto desde el 19 de marzo y el 31 de octubre del 2021. Deberás registrar tu solicitud en los Centros de Reclutamiento que aparecen en la convocatoria, que puedes leer aquí. La aspirante podrá ser dada de alta en el Ejército tras confirmar que cumple todos los requisitos, en los 30 días posteriores a dicha confirmación.

