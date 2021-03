Noche de angustia en Nuevo León: las desoladoras imágenes de la propagación del incendio que afecta a la Sierra de Santiago

Imágenes del incendio en las sierras de Santiago, Montemorelos y Linares, en la madrugada de este jueves 25 de marzo (Videos: Webcams de México - @JaimeRdzNL / Twitter)

En Nuevo León vivieron una noche muy larga.

El incendio forestal que azota desde hace ocho días a la Sierra de Santiago se volvió incontrolable en la madrugada de este jueves. Los fuertes vientos del Frente Frío 44, que batieron a 90 km/h, dificultaron las labores de extinción, y el fuego se expandió con ferocidad hacia el oriente del estado, afectando rápidamente a zonas montañosas de Montemorelos y Linares.

Según informó el jefe de gobierno de la entidad, Jaime Rodríguez “El Bronco”, el avance del siniestro obligó a evacuar a mil cien personas en 15 comunidades de la zona.

“Aviso importante @PC_NuevoLeon me informa que el fuego ha avanzado en la Sierra de Santiago debido a fuertes vientos. Para proteger a las familias se están evacuando a más de 800 personas en las comunidades: San Isidro, El Alto, Laguna, El Charro, Tejocote, El Pinal y El Hondable. Les pido por favor que no suban a la zona evacuada. NO hay acceso. Las familias están seguras en el Hotel Cola de Caballo, y en todo momento estaré al tanto de su situación con todos los cuerpos de auxilio”, escribió en la noche del miércoles el gobernador.

El clima dificultó las tareas de combate del fuego por tierra y aire (Foto: Twitter @JaimeRdzNL)

Los vecinos fueron trasladados al Hotel Cola de Caballo, en Santiago (Foto: Twitter @JaimeRdzNL)

Además, también fueron trasladados vecinos de la Ciénaga de González.

“En estos momentos me informa @PC_NuevoLeón que se está evacuando aproximadamente a 300 habitantes de Ciénaga de González debido a que el fuego está avanzando de manera muy rápida. Estaré muy atento a su situación y los apoyaré en todo momento. Su integridad es lo más importante”, agregó horas después El Bronco.

A través de redes sociales, autoridades y usuarios compartieron imágenes desoladoras de la catástrofe. En algunas de ellas, se aprecia la voracidad de las llamas, que devoraron la vegetación que encontraron a su paso, e iluminaron la oscuridad de la noche, aumentando la tensión y la angustia de miles de familias que temen por su patrimonio.

Hasta ahora, por la magnitud del incidente, no se ha podido realizar un recuento de daños personales, materiales y naturales. Y tampoco se han reportado víctimas, heridos o desaparecidos.

10 helicópteros y 500 elementos trabajan por tierra y aire para sofocar el incendio (Foto: @JaimeRdzNL / Twitter.)

La catástrofe comenzó el 16 de marzo en la Sierra de Arteaga, en Coahuila, y después las llamas se extendieron hacia Nuevo León (Foto: @JaimeRdzNL / Twitter.)

El incendio comenzó en realidad hace más de una semana, concretamente en la tarde del 16 de marzo, en la comunidad La Pinalosa, ubicada en la Sierra de Arteaga, estado de Coahuila. Menos de 24 horas después, el fuego ya había cruzado la frontera hacia las montañas de San José de las Boquillas, en Santiago, Nuevo León.

Desde el principio responsables de Protección Civil advirtieron que se trataba de un siniestro muy peligroso, por las complicaciones del terreno, las condiciones meteorológicas y porque era “de copa”, es decir, aéreo.

Lo cierto es que el clima ha sido el principal enemigo a la hora de sofocar las llamas, ya que los Frentes Fríos han generado ráfagas de viento muy severas, que obligaron a las fuerzas de seguridad a replegarse. Y parece que estas continuarán complicando la operación, ya que en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las rachas batirán este jueves 25 de marzo en Nuevo León entre 50 y 60 km/h. Además, la seguía avanzada, la poca humedad en la vegetación y altas temperaturas han empeorado aún más la situación.

Imagen del incendio en Santiago este 25 de marzo (Foto: Twitter @JaimeRdzNL)

Tras azotar el día 17 a la sierra de Santiago, se registraron incendios en numerosos puntos de la entidad: Montemorelos, Galeana, Rayones, General Zaragoza, La Trinidad, San Idelfonso, Laguna de Labradores, o El Puerto, entre otros. Y el 19 de marzo llegaron a producirse seis siniestros de forma simultánea.

Aunque algunos de estos conatos pudieron ser sofocados o controlados en gran parte, el fuego de Santiago continúa expandiéndose. Hasta el momento en la entidad resultaron afectadas más de 2,700 hectáreas, y diez helicópteros y 500 elementos trabajan sin descanso para combatir las llamas.

En este momento, las familias evacuadas se encuentran resguardadas en el Hotel Cola de Caballo, en Santiago, según informó el gobernador Jaime Rodríguez en redes sociales.

“A pesar del clima completamente adverso, seguimos trabajando sin parar para mantener a la población segura y combatir el fuerte incendio”, concluyó el jefe del ejecutivo estatal.

