Teresa Ruiz de serie de Luis Miguel a Hollywood: protagonizará película con Mark Wahlberg

Teresa Ruiz protagonizará una película a lado de Mel Gibson y Mark Wahlberg. (Foto: @_teresaru/ Instagram)

El protagonista de Transformers, Mark Wahlberg, lleva los últimos seis años buscando hacer una película biográfica del boxeador Stuart Long, quien se convirtió en padre tras un accidente en motocicleta. Teresa Ruiz fue anunciada como parte del elenco que protagonizará la cinta.

Según el diario estadounidense The Hollywood Reporter, entre los nombres compartidos de quienes integrarán al equipo de trabajo detrás de esta biopic se encuentran el afamado actor Mel Gibson, quien interpretará al padre de Stuart Long, y su pareja, Rosalind Ross, quien se encargó de escribir el guion y también debutará como directora.

La actriz y productora de cine Teresa Ruiz interpretará a la novia del protagonista, por lo que, a través de Instagram publicó una captura de la nota del diario estadounidense seguido del mensaje “¡Increíblemente emocionada!”.

Mark Wahlberg ha protagonizado películas como 'Ted' y 'Tranformers' (Foto: @markwahlberg/ Instagram)

Ruiz es conocida por ser una de las protagonistas de la cuarta temporada de la serie de Netflix Narcos, además de que participó en el thriller Aquí en la Tierra, producido por Gael García Bernal y Diego Luna, donde interpretó a Nadia Basurto.

Teresa Ruiz también actuó a lado de Jennifer López y Antonio Banderas en la película Bordertown, en la cual la historia habla los feminicidios de Ciudad Juárez. Esta cinta contó también con el respaldo de Amnistía Internacional.

Además, ha participado en películas como Tlatelolco de Carlos Bolado, así como en Cantinflas, donde interpretó a Meche Barba, y en Colosio: El Asesinato. También está confirmada su participación para la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel.

Teresa Ruiz se vio envuelta en un escándalo con Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel en su serie biográfica (Foto: @_teresaru/ Instagram)

La cinta que en esta ocasión protagonizará Teresa Ruiz llevará el título de Father Stu y se ha catalogado como la posibilidad de que esta producción sea un antes y un después para Mark Wahlberg y quienes se vean involucrados en ella.

La historia busca ser retratar la historia de Stuart Long, un joven que en su juventud vivía enojado y sin cuestionarse y que asistía a una universidad católica, por lo que acudió al boxeo como una forma de liberación y catarsis. Mientras Long ejercía este deporte, sufrió la fractura de su mandíbula, por lo que, desesperado, se mudó a Los Ángeles para comenzar una carrera de cine.

Sin embargo, el sueño de una carrera cinematográfica de Stu también se vio truncada cuando una noche sufrió un terrible accidente mientras viajaba en una motocicleta: fue atropellado dos veces por diferentes autos. Según los informes del hospital, mientras estuvo internado tuvo una experiencia extracorporal, porque lo que renació en él una fue antes perdida.

Teresa Ruiz es protagonista de la cuarta temporada de la serie 'Narcos' de Netflix. (Foto: @_teresaru/ Instagram)

Tras enlistarse en el Seminario Mount Angel en Oregon, mientras se encontraba estudiando, le diagnosticaron una enfermedad degenerativa en los músculos, por lo que trabajaba en Montana como sacerdote usando una silla motorizada. En 2014, Long falleció y se volvió un ejemplo de fe y amor para muchas personas, por lo que la biopic busca ser una historia de valor y coraje.

Wahlberg ha mostrado un gran interés en la historia del Padre Stu, por lo que la siguió durante años. En 2016, mientras trabajaba con el guionista David O. Russel, con quien realizó la películas Three Kings y The Fighter, se dice que decidió consolidar el proyecto.

Además, The Hollywood Reporter afirmó que Rosalind Ross lleva muchos años trabajando en la cinta. Su trabajo como guionista ha sido reconocido en los últimos años y ha sido referencia para muchos actores, pues tomó notoriedad tras Barbarian, que apareció en La Lista Negra (The Black List) en 2016, que es la clasificación anual de los mejores guiones no producidos.

A pesar de no haber confirmado aún el resto del equipo, se espera que sea una gran película. Aparentemente la producción comenzará a trabajar a mediados de abril en Los Ángeles.

