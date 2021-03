Existen cinco carpetas de investigación más contra Diana Sánchez Barrios, lideresa de ambulantes en la CDMX: Ernestina Godoy

Por sus cargos podría cumplir una pena de hasta 23 años en prisión, según fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) (Foto: FGJCDMX)

Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes ambulantes en la Ciudad de México, fue vinculada a proceso por un juez de control por su presunta participación en los delitos de robo agravado cometido en pandilla y extorsión agravada.

Por sus cargos podría cumplir una pena de hasta 23 años en prisión, según fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina consultadas por La Jornada.

La Fiscalía también giró ocho órdenes de aprehensión contra miembros de su familia y pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar las cuentas bancarias de su madre, Alejandra Sánchez Barrios, y otras dos personas morales.

Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, informó durante la mañana de este martes que existen cinco carpetas de investigación más vinculadas con la lideresa de comerciantes ambulantes.

“Como lo anunciamos en la conferencia de prensa que se dio por parte del vocero, hay algunas otras carpetas de investigación, que por obvias razones me reservo, pero tenemos ya ésta revisada por el tribunal y ha sido vinculada”, dijo la fiscal en conferencia de prensa.

La ex candidata a diputada local por el Distrito 9 en la Ciudad de México, de la alianza “Va por México”, ya no podrá contender por ningún cargo de elección popular. No obstante, su abogado, Francisco Castañeda, informó que se está analizado si se presentará una apelación o si se solicitará un amparo.

“No sé [si hay una consigna política], lo que le puedo decir es que es una investigación desaseada y vamos a tratar de aprovechar la investigación complementaria para tratar de poner orden en la misma”, dijo Castañeda.

El magistrado fijó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para cerrar la investigación: Sánchez Barrios permanecerá en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

La lideresa “está ecuánime, es una mujer de mucho valor que ha enfrentado una vida difícil y está aquí por su lucha personal”, describió su abogado.

Este lunes, la audiencia de continuación en contra de Diana Sánchez Barrios tuvo un retraso de alrededor de dos horas y media debido a una falla en la energía eléctrica.

El padre de la candidata a diputada local por el Distrito 9 en la Ciudad de México, de la alianza “Va por México” integrada por el PRD, PAN, y PRI, Javier Sánchez, afirmó que confía que Sánchez Barrios recuperará su libertad después de que su equipo de abogados presente las pruebas para su defensa.

Silvia Sánchez declaró que la ausencia de los simpatizantes pertenecientes a la agrupación de su hermana se debió a una recomendación de sus abogados y a la espera de la resolución del juez. “Esperamos sea favorable, aunque en caso contrario, actuaremos por la vía legal y haremos manifestaciones pacíficas”, dijo.

Un centenar de personas —todas ellas comerciantes ambulantes— se manifestaron en la Ciudad de México para exigir la liberación de su líder, Diana Sánchez Barrios, quien fue detenida el 17 de marzo por presuntos delitos de extorsión y robo.

Los inconformes se dieron cita las primeras horas del 18 de marzo frente a las oficinas del Poder Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. “Todos somos Diana” y “Diana es inocente”, aclamaban. La queja principal es que el proceso contra Sánchez Barrios sea apegado al derecho y se le permita comprobar su inocencia. Los protestantes amenazaron con más movilizaciones hasta que se garantice un juicio justo para la mujer.

La Fiscalía General de Justicia FGJ de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó, el pasado miércoles, sobre la captura de Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes del Centro Histórico y candidata a diputada local por la coalición “Va por México”. Según el órgano, está relacionada con cinco carpetas de investigación por cobro de piso a comerciantes ambulantes, y trabajadores.

De acuerdo con la FGJCDMX, Sánchez Barrios, en conjunto con otras personas, exigían un cobro de piso a cambio de no afectar sus negocios ni integridad física. En noviembre de 2020, una de las víctimas, cuyo local se encuentra en el centro de la ciudad, realizó una denuncia en contra de la mujer. Entonces, la fiscalía inició una investigación. Una vez constatadas las pruebas, giró una orden de aprehensión.

Las evidencias exhibían que en diciembre de 2020, Sánchez Barrios recibió cantidades millonarias de parte de las personas que eran extorsionadas. La primera acción de las autoridades contra la lideresa ha sido el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Trascendió, que Sánchez Barrios podría estar involucrada en delitos de invasión de inmuebles como negocios, edificios y departamentos.

A través de un video transmitido en Facebook, la aspirante del tricolor señaló que su detención era una persecución política por parte del gobierno. “Esta es una persecución política, soy inocente, soy una mujer trabajadora, soy una mujer del esfuerzo y no tengo miedo, yo voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa y no me voy a esconder. Este es un acto del Gobierno de la Ciudad, que no me quiere dejar participar y que siempre quiere callar a todo lo que se opone a ellos, voy a demostrar mi inocencia y voy a denunciar a este gobierno y lo voy a exhibir a nivel internacional”, dijo la también activista.

Diana Sánchez Barrios es hija de una de las líderes más importantes de la capital mexicana: Alejandra Barrios Richard. En 2014 impulsó la rectificación de las actas de nacimiento para personas transgénero, luego de reconocerse como tal.

Al siguiente año contendió para jefa delegacional en Cuauhtémoc. Se desempeñó como consejera del Partido de la Revolución Democrática (PRD); sin embargo, poco después cambió al PRI. Actualmente es antagonista de la lideresa María Rosete Sánchez, quien también es diputada federal del Partido Encuentro Social (PES).

