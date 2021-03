Charlie Valentino, el diputado de Morena que propuso la reelección de AMLO, denunció a una mujer que le pidió ser su “sugar daddy”

El diputado Charlie Valentino León Flores dijo que una mujer universitaria le propuso que a cambio de dinero, haría lo que fuera. Foto: Impresión de pantalla

Charlie Valentino León Flores Vera, diputado local de Morena en Tabasco, denunció que una mujer lo acosó y le pidió que fuera su “Sugar Daddy”, pero, dijo, él rechazó la oferta y le dio 200 pesos para que “siguiera su camino”.

Fue durante una sesión ordinaria del Congreso de Tabasco que el diputado narró que hace días, una joven universitaria lo había citado, pues le dijo tener problemas, por lo que él accedió. Estando con la joven, y tras explicarle su problema económico, el diputado contó que la mujer le ofreció hacer lo que él quisiera por una cantidad de dinero.

En su participación, mencionó que “nuestros principios se han revolcado totalmente por el imperialismo y todas esas influencias extranjeras que vienen aquí a nuestro país, como por ejemplo, les voy a decir, hay muchas frases que se han vuelto célebres, porque algún youtuber las agarra y hace viral ese tipo de frases, así como: hola, amiguito. O sea, amiguito, ustedes se ponen a estudiar, esa palabra es una palabra diminutiva que estás tratando en diminutivo a una persona, es una falta de respeto”, dijo el diputado.

También mencionó que “hay palabras en las que se vuelve ya una tradición hacia nuestras costumbres, y nuestra honorabilidad, que existe en nuestros pueblos, definitivamente, cada vez está por los suelos. Hay palabras que se escuchan bonitas, utilizamos y utilizan términos en inglés, así como el “bullyng”, cuando uno está haciendo “bullyng”, se escucha bonito ¿no?, pero hay otras palabras que se hacen costumbres que definitivamente van hasta en contra de los principios de los mexicanos”, dijo Flores Vera.

El diputado local por Tabasco, Charlie Valentino León Flores Vera ha generado polémica por sus intervenciones donde ha elogiado en extremo a Andrés Manuel Manuel López Obrador y ha sido despectivo con los españoles al referirse a la conquista como el origen de la corrupción Foto: (Congreso Tabasco)

Puso como ejemplo, la situación de la joven que lo citó. “El otro día me habla una muchacha de la universidad, y voy a tomarme un café porque me exponen una problemática. Cuando estamos platicando, esta persona me dice que a cambio de un incentivo podíamos hacer lo que sea. Señores, la situación está crítica, pero tampoco, señores, hay que enseñarles principios a nuestros jóvenes, y que agarro 200 pesos, y le digo: toma, sigue tu camino mi reina”, mencionó el diputado de Morena.

Dijo que en redes se promueven a los sugar daddys, y explica que “son señores ya grandes que se sienten queridos por una muchacha y entonces le dan unas monedas a cambio de eso, venden su dignidad”.

Culpa de esa práctica a los padres, que no les enseñan principios a los hijos, y dijo que otra “figura”, la suggar mommy, “que buscan a jóvenes y a cambio de incentivos les hacen creer que los quieren”.

Llamó como “una personalidad todavía más agresiva” a los llamados sugar baby, que, explicó, “es el que maneja los recursos de esa persona”.

Hizo un llamado a la juventud a que tengan dignidad, pues solamente así, dijo, “podemos mover el futuro”.

En 2019 el diputado propuso modificar la Constitución para reelegir a AMLO. Foto: (Congreso Tabasco)

Ya en 2019 el diputado había sido señalado por la opinión pública, pues en aquél año, promovió en el Congreso local la reelección presidencial porque cree que “el pueblo así lo quiere”, sin embargo fue desaprobado por otros legisladores.

El diputado hizo la propuesta de modificar el Artículo 83 de la Constitución Política de México para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda encabezar un segundo mandato, incluso dijo la frase “sufragio efectivo sí reelección”.

Charlie Valentino argumentó su propuesta ante el Congreso de Tabasco afirmando que quería ver a AMLO “seis años más” frente a la Presidencia de la República y que “el pueblo también lo quería”.

Después de lo expresado por Valentino, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, llamó al diputado a retractarse de haber pedido en la tribuna del Congreso del estado la reelección presidencial.

“Hablar de reelección presidencial es negar la historia de este país; fue uno de los grandes logros en un movimiento revolucionario de los más importantes en el siglo pasado”, dijo López Hernández al referirse a las tres décadas que Porfirio Díaz estuvo en el poder.

SEGUIR LEYENDO: