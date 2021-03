“Brigada pejelagartos”: el esfuerzo de Tabasco para vacunar a la población

Brigada pejelagartos llegó a comunidades alejadas en Tabasco (Foto: Cuartoscuro)

En Tabasco, la gran extensión de cuerpos de agua no será impedimento para que las vacunas lleguen a la población gracias a la denominada “brigada pejelagarto”, la cual implementó el uso de lanchas para su estrategia de vacunación.

De acuerdo con el diario El Universal, varios de los habitantes de la ribera del río San Pedro y San Pablo, dentro del municipio de Jonuta, ya habían salido en sus propias embarcaciones para poder llegar a diferentes puntos de vacunación. El territorio que se encuentra en los límites de Tabasco y Campeche donde existe una población de más de 29,500 habitantes.

En esos pueblos viven más de 700 familias dedicadas a la pesca y agricultura, y no se ha reportado ni un caso de coronavirus.

Pero desde el fin de semana, los empleados del sector Salud lograron aplicar 728 dosis de la vacuna Pfizer. Ellos causaron alegría entre la gente cuando ellos tomaron la iniciativa de tomar lanchas para aplicar las inoculaciones tanto por tierra, como por agua.

El fin de semana pasado lograron llevar el antígeno a 728 personas (Foto: Cuartoscuro)

El equipo que partió de tierra desde el hospital comunitario de Jonuta, “Arsenio Filigrana Zubieta”, estaba conformado por tres médicos, dos enfermeras y dos elementos de la Guardia Nacional.

Según lo reportado por el portal de Milenio, fue a Doña Candelaria, de 65 años de edad, a la primera que le aplicaron la vacuna en medio del agua. Por su parte, Freddy, hijo de la mujer, expresó su sorpresa y agradecimiento hacia el equipo médico que llevó las inyecciones.

“Nadie ha venido hasta acá a poner esa vacuna y en lancha, menos [...] es muy difícil perder una familia y se supone que con ésta (dosis) tenemos la esperanza. Aquí la gente no tiene conciencia de esto, pues parece que no tiene ganas de vivir”, declaró en entrevista con el portal.

Por su parte, el padre de Freddy, Don Atilo, decidió que no se iría a vacunar debido a que no tenía dinero suficiente para pagar el combustible de la lancha. No obstante, al ver que el equipo se acercó a la población, accedió a la inyección.

La gente ya estaba haciendo esfuerzos por trasladarse a tierra desde sus alejados hogares (Foto: Cuartoscuro)

“Nos gastamos mucho dinero en gasolina y prácticamente ayer dije que no iba a ir, pero bendito Dios que ustedes se acercaron por acá y eso es una bendición para mí y una esperanza”, aseveró.

Vacunación contra COVID-19 en México

De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud, hasta el pasado 21 de marzo se inyectó el antígeno a 109,387 personas, con lo que se acumulan 5,612,291 dosis aplicadas desde el 24 de diciembre de 2020. No obstante, hasta el momento, 716,768 personas han recibido su esquema de vacunación completo.

Al personal de salud se les han aplicado 851,117 primeras dosis. De este total, 596,721 (70%) individuos han recibido el esquema completo.

De igual modo, 4,026,943 adultos mayores han sido inmunizados contra la enfermedad, y de este total, 102,618 personas recibieron la segunda dosis. En Campeche, el medicamento se ha inyectado a 17,463 trabajadores de salud, de los cuales 17,429 (99%) ya recibieron segunda dosis.

Se acumularon 5,612,291 dosis aplicadas desde el 24 de diciembre de 2020 al 21 de marzo de este año (Foto: Cuartoscuro)

Por lo pronto, en la conferencia de prensa del pasado lunes, México registró 198,036 defunciones acumuladas por COVID-19. En ese sentido, se muestra que las entidades con mayor número de casos activos de SARS-CoV-2 en orden descendente son: la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Puebla, entidades con más de 1,000 casos activos y que en conjunto concentran el 67% de los casos activos del país.

