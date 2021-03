El día que Brozo desenmascaró a la 'Reata'

En los últimos días el personaje del payaso Brozo, del actor Víctor Trujillo, se ha visto envuelto en señalamientos negativos que lo tildan desde misógino hasta violador por las dinámicas que, dentro de la representación de personajes, tenía con las modelos que participaban en sus espacios de noticias, como El Mañanero.

Una de las mujeres cuyo nombre ha sonado bastante dentro de este asunto es Ingrid Brans, la modelo argentina que dio vida durante seis años al personaje de la ‘Reata’, en el programa conducido por Brozo.

Precisamente, en junio de 2016 cuando payaso interpretado por Trujillo anunció el final de la transmisión de El Mañanero, a través del canal Foro Tv de Televisa, fue el momento en que finalmente se reveló la identidad de la modelo argentina, que se había mantenido oculta durante todos esos años.

“Acuérdense ustedes que el viernes termina El Mañanero, pero no nos podemos ir dejando pendientes en el camino. Irresponsables pendientes, porque a lo largo de estos seis años, hemos tenido a nuestra compañera mi ’Reata’, pero si nosotros nos vamos el viernes, no podemos irnos dejándole el paquete a la niña de quedarse como mi ‘Reata’. No es justo porque nosotros vamos a ir como los gitanos… y ella no puede quedarse como la ‘Reata”, empezó señalando Brozo previo a dar a conocer quien era la actriz detrás del personaje.





Información en desarrollo