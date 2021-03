“Un presidente marrullero y rodeado de marrulleros”: Fernández de Cevallos incrementa sus ataques contra AMLO

Diego Fernández de Cevallos (Fotoarte: Steve Allen)

El excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber pedido a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, investigar al juez que habría suspendido de manera temporal la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el mandatario.

Fernández de Cevallos compartió, por medio de su cuenta de Twitter, el fragmento de una entrevista que le realizó el periodista Pascal Beltrán del Río, y acompañó el fragmento con un certero mensaje, en el que dijo que “el escrito del presidente a la Suprema Corte de Justicia es un ataque artero y cobarde al Poder Judicial”.

En el fragmento de entrevista, se escucha a Fernández de Cevallos decir que le queda claro que a pesar de que diga AMLO en el escrito que envió, que se dirige al presidente de la Corte “con el debido respeto, en realidad es un ataque artero y cobarde al Poder Judicial”.

Continúa diciendo que lo es porque no solo pide que se investigue, sino que “rodea su escrito de una serie de consideraciones, ofensivas como siempre, para todos los que no opinamos como él”.

Dice que eso hace de López Obrador un presidente “marrullero y rodeado de marrulleros”, pues AMLO, dice, no tiene capacidad para hacer el escrito por sí solo.

Lo llama “otra canallada más del presidente”, y dice que con esto se va a ver y saber de qué está hecho el Poder Judicial, el cuál ya ha dado pruebas, anteriormente, de que sí logra tomar decisiones contra López Obrador, “pero cada día se va a complicar más el asunto entre el Poder Judicial de la Federación y el Presidente de la República”.

Dijo que ojalá y se tenga en México los jueces que necesita el país, para detener lo que calificó como una “barbarie”.

En la entrevista también habló sobre que no tiene deseos de convertirse en candidato. “En el momento que yo surja como candidato, así fuera a Alcalde de Tinguindín, todo México diría: valiente viejo bribón, que a los 80 años todavía salió con el engaño de que no quería nada para él, lo que finalmente le reclamó el pueblo, que se sacrificó por el pueblo, etcétera, yo no puedo, no puedo bajo ninguna circunstancia, ser como tanto farsante que hay en la política, empezando por el presidente de México, que dicen una cosa y de inmediato se cargan”, menciona Fernández de Cevallos.

López Obrador pidió a la SCJN que fuera investigado un juez que frenó la Ley de la Industria Eléctrica. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Dijo que aún trae en la conciencia cuando era diputado y dijo que no le importaba ser candidato, pero lo fueron empujando a la candidatura por la presidencia, mencionó que él nunca ha vivido de la política, y recomendó a los jóvenes que comienzan en ella, que nunca vivan de la política. “Para hacer política no se necesita un cargo público, ni tampoco pertenecer a un partido”, mencionó.

Habló sobre la ocasión en la que fue secuestrado, en 2010, y dijo que piensa que todo lo que a uno le suceda “es para nuestro bien”.

“No podemos buscar el dolor, la desgracia, el secuestro, la enfermedad, la agonía (...) para mí el secuestro no fue ninguna desgracia, y te voy a decir por qué, sí, se padece mucho, sí, desde luego que hay torturas y circunstancias muy difíciles de resistir, pero siempre y cuando te secuestren solo el cuerpo, porque si te secuestran el alma, la consciencia, el espíritu, entonces ya estás a merced de ellos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió el pasado lunes al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo Federal de la Judicatura (CFJ), Arturo Zaldívar, investigar a Juan Pablo Gómez Fierro, juez que suspendió la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE), así lo dio a conocer por medio de su conferencia mañanera.

Fue por medio de una carta que solicitó la petición, lo cual le costó duras críticas.

