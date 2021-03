Presunto comunicado del CJNG circuló en redes para deslindarse de masacre contra 11 albañiles en Tonalá

CJNG se deslindó del asesinato de 11 albañiles en Tonalá, Jalisco (Video: Twitter / @InfSinCensuraMx)

Durante las últimas horas de este jueves 4 de marzo, en redes sociales comenzó a circular un supuesto comunicado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que se deslindaron de la masacre de 11 albañiles en Tonalá, Jalisco, ocurrida el pasado 27 de febrero.

El mensaje fue reproducido por medio de un video con una imagen estática donde se aprecian a siete sujetos vestidos totalmente de negro: tres a la izquierda, tres a la derecha (con armas largas) y uno en medio, quien tiene una hoja. Además, se escucha la voz en off de una persona que relata la posición del CJNG sobre este hecho.

“Queremos expresarle lo siguiente: nosotros, el Cártel Jalisco Nueva Generación, se deslinda por completo de los hechos ocurridos en Tonalá, donde murió gente inocente, gente trabajadora que fueron víctimas de un asesino”, aseguró quien narra el mensaje.

Se mencionó que las autoridades de Jalisco conocen a la perfección quién perpetró la masacre, pero que han estado mintiendo (Foto: Twitter/ @IsraelRangell)

Posteriormente, se mencionó que las autoridades de Jalisco conocen a la perfección quién perpetró la masacre, pero que han estado mintiendo para deslindarse de la investigación o para proteger a un supuesto delincuente conocido como “El Primo”.

“La Fiscalía y el fiscal saben perfectamente lo que ocurrió, pero han mentido al querer confundir a todos con el cuento de que el ataque contra esas personas se debió a un fuego cruzado, ¡mentiras! La Fiscalía sabe que el autor de esa masacre fue un sujeto apodado “El Loco”, “El Primo” o “El Marino”, que trae una camioneta explorer negra, y que el día que hizo eso se dio a la fuga con rumbo al cerro del gato”, indicaron.

Asimismo, el CJNG señaló que hubo una mujer sobreviviente que fue testigo de la masacre y observó a “El Marino” realizar el acto y escapar.

“Fiscal General, ya no le mienta al pueblo de Jalisco, usted ya tiene esta información pero quiere darle carpetazo a este asunto porque insiste que los 11 albañiles murieron en un fuego cruzado. No mienta, fiscal, no hubo ningún enfrentamiento. La mujer que fue lesionada, y que ahí estaba, fue testigo de cómo “El Marino” llegó con un cuerno de chivo y disparó contra todos los trabajadores”, se escucha en el mensaje.

El CJNG anunció que también se encuentran en la búsqueda de “El Primo” (Foto: Twitter/ @IsraelRangell)

Finalmente, recalcaron que no tuvieron nada que ver con el asesinato de los 11 albañiles, y anunciaron que también se encuentran en la búsqueda de “El Primo”, pero que dicho acto no significaba que la Fiscalía de Jalisco deba dejar de investigar y buscar, por su parte, al supuesto culpable.

“Nuestra empresa también quiere dar con el responsable de esta matanza, y lo vamos a encontrar, pero sí queremos repetir que nosotros no tenemos nada que ver, ni con los hechos ni con el sujeto que conocen muy bien en fiscalía; no vamos a descansar hasta dar con ese sujeto enfermo, pero ustedes en la Fiscalía también hagan su trabajo, informen bien y digan las cosas como son. Nosotros no matamos gente inocente, tampoco a trabajadores indefensos que nada hicieron para merecer esto”, sentenció el grupo delictivo.

Se cree que al menos cuatro hombres armados llegaron minutos después a bordo de una camioneta oscura y rafaguearon indiscriminadamente (Foto: Twitter/RoAlva93)

Cabe destacar que entre los asesinados había algunos menores de edad. Las víctimas acababan de cobrar su “raya” y bebían cervezas de lata frente a la casa del contratista. Estaban sentados en un banquetón de cemento de la calle Rucias Negras, en la colonia La Jauja. Junto a ellos estaba una camioneta pick up todavía con las palas, los marros, los instrumentos de trabajo que habían empleado durante la jornada.

Se cree que al menos cuatro hombres armados llegaron minutos después a bordo de una camioneta oscura y rafaguearon indiscriminadamente contra todos los ahí presentes. Más de 150 tiros de AK-47 y algunos otros de calibre .40 quedaron en la calle.

Sin embargo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se deslindó del hecho y reiteró que “la lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal por disposición constitucional”.

