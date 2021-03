La revista Nexos ganó la batalla contra Función Pública: un tribunal suspendió definitivamente las sanciones en su contra

Foto: Presidencia de México - Cuartoscuro.

La revista Nexos resultó victoriosa en su lucha contra la Secretaría de la Función Pública (SFP). Un Tribunal Administrativo le concedió la suspensión definitiva de las sanciones que dicha dependencia había interpuesto en contra de la publicación dirigida por Héctor Aguilar Camín. En 2020 la SFP había inhabilitado a la empresa, no obstante también en ese año esta había conseguido una suspensión provisional.

Nexos publicó este martes que el 3 de marzo de 2021, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa notificó en su Boletín Jurisdiccional la resolución respecto a la definitividad de las medidas cautelares derivadas del juicio de la SFP en contra de Nexos Sociedad Ciencia y Literatura S. A. de C. V. —razón social que incluye a la revista Nexos y a Ediciones Cal y Arena—.

Así, explican que el grupo obtuvo a su favor de manera definitiva las medidas cautelares planteadas al inicio del proceso jurisdiccional. “De tal manera que, en lo que se resuelve el fondo del asunto, puede volver a celebrar contratos con dependencias federales, paraestatales y estatales; debe ser removida del padrón de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SFP y; por último, queda suspendido el pago de la multa de 999 440 pesos”, detallan.

Además indicaron que, es dichas condiciones legales, Nexos continuará con su defensa en las instancias judiciales correspondientes.

En agosto del año pasado, el Órgano Interno de Control (OIC) de la SFP resolvió sancionar a Nexos con una inhabilitación por 2 años y una multa de 999,440 pesos, concluyendo que presentaron información falsa para obtener un contrato público en 2018, lo que, argumentaron, violentó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La sanción y la multa, explicó la dependencia en aquel entonces, “se derivan de una minuciosa investigación a raíz de una denuncia originada en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social)”. Función Pública acusó a la compañía editorial de la revista de proporcionar información falsa para lograr un contrato por adjudicación directa en la campaña institucional del IMSS para promover la salud pública del país llamada “Chécate-mídete-muévete”.

La respuesta seguida de Nexos fue que la acción del Gobierno era “sintomática de la atmósfera de hostilidad contra los medios críticos”, y “una señal más de la intolerancia oficial a la crítica” y la libertad de expresión. ”Las dos sanciones son claramente desproporcionadas. Nos defenderemos por las vías correspondientes. Conviene aclarar que desde 2018, Nexos no recibe publicidad oficial federal. Preocupa que el Gobierno haga ahora explícito su veto y estigmatice la revista”.

Cabe mencionar también que precisamente Héctor Aguilar Camín ha sido uno de los intelectuales más críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso sus opiniones han provocado que el mandatario mexicano responda a ellas, como lo hizo el pasado 4 de septiembre (días después de la polémica de SFP contra Nexos), tras las declaraciones del escritor en una transmisión en redes sociales.

“Aguilar Camín me insultó. No voy a repetir lo que dijo, porque no les va a costar trabajo enterarse, está en las redes sociales. Hay que entender que los cambios provocan reacción, por eso se habla de los conservadores reaccionarios que no quieren las transformaciones”, comentó el presidente.

López Obrador hacía referencia a una conversación virtual que Aguilar Camín sostuvo con otros intelectuales mexicanos, en la cual apostaba que el presidente, si Morena, llegara a perder las elecciones de 2021, “estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación de mandato por pendejo y petulante”.

En dicha plática, el escritor también refirió que el presidente, a lo largo de su mandato, ha visto diluida de manera sistemática la aprobación que tenía y “ha perdido por completo el punto de la opinión crítica del círculo rojo y eso es una garantía de que se va a destronar su popularidad poco a poco”.

Por su parte, López Obrador se defendió diciendo que la razón por la cual profirió estos insultos en su contra es que la revista Nexos ya no tiene el apoyo que recibía por parte del gobierno, pues mencionó que de esta publicación “se compraban como 8,000 ejemplares mensuales”, al igual que la revista Letras Libres.

“Yo entiendo su enojo, cómo no lo voy a entender. Dónde es que más les duele, pues en la cartera, ahí es donde duele más”, señaló.

La revista Nexos fue fundada en 1978. Actualmente es dirigida Héctor Aguilar Camín, quien calificó la embestida de la SFP como “una tontería, una precipitación burocrática o es un ataque político… Lo entendemos como una declaración de hostilidad de parte del gobierno hacia esta publicación y procederemos por las vías legales a anular la decisión”.





