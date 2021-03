“Dejé una carta por si no despertaba”: tras estar dos meses intubada por COVID-19, pediatra de Puebla narró cómo sobrevivió

La pediatra logró sobrevivir después de pasar dos meses y medio en coma inducido por la gravedad de sus síntomas de coronavirus Foto: (IMSS)

Contra todo pronóstico, la doctora Araceli Mora Blancas, pediatra del Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 “La Margarita”, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, logró recuperarse.

Entre aplausos y buenos deseos, fue dada de alta a la doctora Araceli, tras superar el SARS-CoV-2 en Puebla.

Ahora, los médicos del hospital la consideran como una de las pacientes en estado más grave, por los dos meses y medio que permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La pediatra fue extubada y se encuentra agradecida por haber sobrevivido Foto: (IMSS)

“Dejé de respirar normal por tres días, y cuando llegué al hospital anexo me tomaron mis datos, pasé a la tomografía, el cuerpo médico se percató de que mis pulmones estaban muy dañados. De inmediato me trasladaron al área de terapia intensiva, intentaron una primera etapa que consta de un nebulizador de alto flujo, pero no respondí”, comentó Mora Blancas.

Esa misma noche la intubaron y así pasaron dos meses y medio. “Se siente uno morir, porque no entra aire a los pulmones, sientes que te asfixias, me despedí de mi familia y les dejé una carta por si algo pasaba e indicaciones por si ya no regresaba”, relató la paciente recuperada.

Cuando al fin le retiraron la sedación y la extubaron, mediante una traqueotomía, fue cuando despertó y la trasladaron al área No COVID, donde comenzó su recuperación.

“Muchas gracias a todos mis compañeros”, manifestó la doctora y paciente, entre aplausos del personal multidisciplinario que presenció su salida. Los más emocionados tomaron foto y video del recuerdo.

Compañeros de la pediatra se mostraron felices cuando se recuperó y fue dada de alta Foto: (IMSS)

El cuerpo médico estaba incrédulo y visiblemente emocionado. La especialista en pediatría trató de contener el llanto para agradecer a todo el equipo que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes con este virus.

“Están todos los compañeros al pendiente, hombro a hombro en esta emergencia sanitaria, la verdad es que arriesgan su vida por ayudar a los demás”, manifestó la doctora Mora Blancas.

Asimismo, la pediatra del HGZ No. 20 expresó que es necesario que la gente continúe con los cuidados y medidas de higiene, pues el COVID-19 es real, no es un juego, las secuelas son muchas y cobra vidas.

Una persona recibe una dosis de la vacuna contra la enfermedad del coronavirus Sputnik V (COVID-19) durante una vacunación masiva en la Ciudad de México, México, el 24 de febrero de 2021. REUTERS / Carlos Jasso/ Foto de archivo

“Me encuentro en rehabilitación, voy obteniendo avances en mi movilidad, además de recuperación en una úlcera decúbito como parte de las secuelas del SARS-CoV-2, para mí esta es una segunda oportunidad que me da la vida”, aseveró Mora Blancas.

La Dra. Rosa Elena Zamudio Jaramillo, Médica Intensivista del H.G.Z No.20 “La Margarita” relató que la Dra. “Ara” fue una paciente especial, por los padecimientos crónicos con los que ingresó y la inmunosupresión presentada, definitivamente el pronóstico era reservado, pero con la ayuda de todo el equipo médico y de enfermería es que logro salir adelante, prácticamente se trató de un milagro médico.

La trabajadora del Seguro Social en Puebla finalizó su testimonio con un comentario: “si no fuera por los médicos del IMSS, ya no estaría viva”.

La doctora mexicana Ariadna Bautista posa con una foto de su difunto esposo el médico Diego Gutiérrez, en Tultepec, Estado de México, el tiene el mayor número de trabajadores de la salud muertos por el virus en las Américas, según la (OPS) Foto: (ALFREDO ESTRELLA / AFP)

1,439 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas

En el último día México sumó 234 nuevas muertes vinculadas a complicaciones de COVID-19, por lo que la cifra acumulada de fallecidos se elevó a 194,944, informó este lunes la secretaría de Salud.

De igual modo, la dependencia federal dio a conocer que con 1,439 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, la cifra total de contagios desde que la pandemia llegó a territorio nacional incrementó a 2,167,729.

También existen 1,711,931 personas que se han recuperado y conseguido el alta médica después de cursar con la sintomatología. Además de 609,889 casos en los que hombres y mujeres han recibido el esquema completo de inmunización contra el virus SARS-CoV-2 en el país.

El empresario mexicano Federico de la Torre, hijo del fallecido médico Jesús Dionisio de la Torre, posa con una foto de él durante una entrevista con AFP en Jiutepec, estado de Morelos Foto: (ALFREDO ESTRELLA / AFP)

Por otro lado, se estimaron 37,066 personas (2%) que han presentado síntomas en los últimos 14 días (2 al 15 de marzo), por lo que de no cumplir con todas las medidas sanitarias, podrían contribuir potencialmente a la dispersión del virus SARS-CoV-2 entre el resto de la población.

En ese sentido, en el documento técnico que se puede consultar en el sitio web de la dependencia federal de salud, se muestra que las entidades con mayor número de casos activos de SARS-CoV-2 en orden descendente son: la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla, Guanajuato y Nuevo León, entidades con más de 1,000 casos activos y que en conjunto concentran el 67% de los casos activos del país.

En contraste, se encuentran Chiapas, Colima y Campeche, quienes concentran la menor cantidad de casos activos, pues apenas alcanzan los 115,109 y 81 contagios de este tipo, respectivamente.

