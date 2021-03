José Ramón Cossío respondió a AMLO: cuál es su verdadero vínculo con Claudio X. González

José Ramón Cossío negó trato con Claudio X. González (Foto: Cuartoscuro)

José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que no está trabajando o llevando una agenda en común con Claudio X. González y manifestó su inquietud ante las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera de este lunes 15 de marzo en lo referente a la suspensión temporal de la Ley de la Industria Eléctrica.

A través de redes sociales y de medios de comunicación, el doctor en derecho explicó que las declaraciones del presidente de México le llamaron por el señalamiento al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien frenó temporalmente la reforma eléctrica de AMLO, y las acusaciones contra su persona y su presunta relación con el empresario promotor de la alianza PRI-PAN-PRD. Al contrario, el versado en derecho explicó que colabora con un marco jurídico relacionado con derechos humanos para la administración del tabasqueño.

“Yo no estoy trabajando con Claudio X. González. Yo estoy haciendo otro tipo de cosas, algunas relacionados con su gobierno como el Plan Nacional de Derechos Humanos”, afirmó en una entrevista para Grupo Fórmula, y en cuanto a la intencionalidad de lo dicho por López Obrador, aseguró que “hay una intencionalidad de salirse por otro lado de la discusión del juez”.

José Ramón Cossío se deslindó de estar detrás de la suspensión temporal a la reforma eléctrica del presidente (Foto: Cuartocuro)

Bajo esa óptica, estimó que que su persona fue criticada para establecer una cortina de humo y quitar la atención sobre el caso de una posible violación a la independencia del poder judicial del ejecutivo.

“Me parece que yo soy un distractor. Lo que verdaderamente debemos hablar es el tema de la independencia judicial y, en particular, Pablo Gómez Fierro […] El verdadero problema es entender qué está sucediendo con la independencia de jueces y magistrados en el país”, puntualizó José Ramón Cossío en entrevista para Enfoque Noticias.

Asimismo, en su cuenta oficial de Twitter, el ministro en retiro, propuesto por Vicente Fox, reiteró su inquietud en el tema y la probable incomprensión de AMLO al Estado de derecho.

AMLO condenó la suspensión temporal a la reforma que propuso para favorecer a la CFE (Foto: Cuartoscuro)

“Escuché lo que el Presidente dijo en su conferencia mañanera. Me preocupan sus afirmaciones descontextualizadas y parciales sobre mi persona. Pero más aún su incomprensión del Estado de derecho. Los jueces son los garantes finales de la Constitución”, escribió en esta plataforma.

Tras esta publicación, algunos usuarios manifestaron su apoyo al jurista, como Enrique Krauze, quien le comentó: “Mi completa solidaridad, querido José Ramón”.

Esta serie de declaraciones salieron durante un proceso impulsado por el jefe del ejecutivo federal y pausado por un juez federal. Ya que la reforma a la Industria Eléctrica en México que favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al ser revisada bajo la perspectiva de competitividad y promoción de monopolios fue detenida temporalmente.

Ante esto, López Obrador dijo durante la conferencia de prensa matutina que enviará una carta a Arturo Zaldívar, magistrado presidente de la SCJN, en la que solicitará la revisión del actuar del juez que detuvo la iniciativa presidencial.

Con la reforma de AMLO la CFE tendría preferencia como productora y distribuidora de electricidad en México (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

“Un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales”, refirió el mandatario ante la determinación jurídica.

En cuanto al texto enviado a la Suprema Corte, AMLO solicitó una explicación a la máxima autoridad judicial del país. Esto porque el jefe del ejecutivo federal había planeado, desde su campaña presidencial, obtener la autonomía energética, lo cual involucra, necesariamente, empoderar a la comisión que dirige Manuel Bartlett y a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“De manera respetuosa, en observancia al principio de separación de poderes, le solicitó que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”, expresa el presidente.

SEGUIR LEYENDO: