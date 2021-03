Los monstruos de Ecatepec: los asesinos seriales que se disfrazaban de vendedores para matar mujeres

En una confesión, Juan Carlos declaró haber asesinado a 20 mujeres. Sin embargo, no se sabe la cifra exacta y se sospecha que puede ser mucho más alta (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Ecatepec de Morelos es el segundo municipio más poblado en todo México. También es uno de los municipios más peligrosos para ser mujer en el país.

Ahí, en un domicilio de la entidad federativa mexiquense, habitaban Juan Carlos “N” y Patricia “N”, la pareja de asesinos seriales que sería conocida por el mundo como Los monstruos de Ecatepec.

En una confesión, Juan Carlos declaró haber asesinado a 20 mujeres. Sin embargo, no se sabe la cifra exacta y se sospecha que puede ser mucho más alta.

En abril de 2019 cada uno recibió una primera condena de solamente 15 años de prisión. Ésta fue por el delito de ocultamiento de restos humanos para encubrir la evidencia de un crimen.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, declaró en ese entonces que los hechos eran inauditos y que nunca en la entidad “se había visto algo así” (Foto: Twitter/@SpacewomanR)

“Se pueden pudrir en la cárcel y se lo merecen. ¿Pero a mí quién me devuelve a mi hija?”, dijo la madre de una de las víctimas, llorando, a los medios de comunicación fuera del juzgado.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, declaró en ese entonces que los hechos eran inauditos y que nunca en la entidad “se había visto algo así”.

Investigadores de la dependencia revelaron que los asesinos guardaban los restos humanos en el refrigerador y en cubos de cemento, y que algunas de las partes de los cuerpos y pertenencias de las víctimas las vendían. Sin embargo, todavía no se sabe a quién.

La policía los arrestó y registró tras la desaparición, en septiembre del 2018, de Nancy Huitrón, de 28 años de edad, y Valentina, su bebé de dos meses. Juan Carlos “N”, en su declaración, confesó haberla asesinado. También identificó a otras dos de sus víctimas como Evelyn Rojas, de 29 años, y Arlet Olguín, de 23 años.

Nancy Huitrón y Valentina desaparecieron el 6 de septiembre del 2018 después de dejar a sus dos hijas mayores en la escuela. Un vecino denunció a la policía cuando nadie recogió a las dos niñas del colegio.

Ahí, en un domicilio de la entidad federativa mexiquense, habitaban Juan Carlos “N” y Patricia “N”, la pareja de asesinos seriales que serían conocidos por el mundo como Los monstruos de Ecatepec (Foto: Captura de pantalla/Youtube/@ACTIVIDAD PARANORMAL)

Elementos de la Fiscalía del Estado de México hallaron a la bebé, quien presuntamente trató de ser vendida por la pareja, y la entregaron a su abuela materna.

El monstruo de Ecatepec reconoció haber abusado sexualmente de algunas de sus víctimas antes de matarlas.

Los procesos judiciales a los que se enfrentaban eran por los delitos de trata de personas, desaparición forzada, y feminicidio.

Patricia, de 44 años de edad, y Juan Carlos, de 38 años, fueron capturados el 4 de octubre del 2019 en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, cuando transportaban restos humanos en la carriola de un bebé.

Los monstruos de Ecatepec, tras ser aprehendidos, relataron a las autoridades estatales los brutales actos que cometían contra sus víctimas: de algunas vendían sus huesos y de otras se comían partes de sus cuerpos.

Dentro de su hogar, y en otros predios del municipio, fueron hallados restos de cadáveres de mujeres, la mayoría jóvenes.

"El monstruo de Ecatepec" reconoció haber abusado sexualmente de algunas de sus víctimas antes de matarlas (Foto: FGJEM)

Agentes policiacos contaron que al momento de su arresto, Juan Carlos preguntó si podía bañarse. “No soy un criminal sucio”, dijo. Quería ponerse un traje para presentarse ante los medios de comunicación. Orgulloso, en su declaración detalló cómo asesinó a las mujeres.

“No muestra signos de sentir culpa por lo que hizo, muestra alegría”, dijo el fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

De acuerdo con las autoridades, el modus operandi era casi siempre el mismo: Patricia “N” se acercaba primero a las víctimas. Los homicidas enganchaban a sus víctimas invitándolas a la habitación donde vivían para ofrecerles mercancía como ropa, perfumes, quesos, y productos para bebés.

Ahí las asesinaban y las descuartizaban.

Patricia “N” se acercaba primero a las víctimas. Los homicidas enganchaban a sus víctimas invitándolas a la habitación donde vivían para ofrecerles mercancía como ropa, perfumes, quesos, y productos para bebés (Foto: FGJEM)

Los investigadores del caso afirmaron que las víctimas conocían a Juan Carlos y a Patricia porque ya les compraban artículos. Patricia las engañaba, con la excusa de que había recibido más mercancía, para que fueran a su domicilio.

Ecatepec, en México, es sinónimo de inseguridad y feminicidios. “Ya nadie se siente a salvo aquí. Sabemos que podemos ser la siguiente desparecida o muerta y que además, no habrá justicia. Los crímenes se perpetúan todo el tiempo, incluso a plena luz del día”, contó Ishtar García, activista que organizó una marcha exigiendo justicia para una de las víctimas de los asesinos seriales, a BBC Mundo.

Las bolsas negras tiradas en las banquetas de la calle pueden contener basura o restos humanos. Embolsados, se les llama.

“Ecatepec es el municipio más violento en México para las mujeres, incluso superando a Ciudad Juárez, que causó alarma internacional por el alto nivel de feminicidios”, afirmó Ana Yeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a BBC Mundo.

“No muestra signos de sentir culpa por lo que hizo, muestra alegría”, dijo el fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez (Foto: FGJEM)

Según datos de la organización, realizados con números oficiales, entre los años 2014 y 2017 fueron asesinadas 8,904 mujeres en México. De este total, 1,420 fueron perpetrados en el Estado de México, convirtiendo a Ecatepec en el municipio con más casos y crímenes. Solamente el 17%, o 243, fueron catalogados como feminicidios.

No obstante, el Observatorio supone que la cifra se encuentra por debajo de la real, ya que no todos los delitos se investigan con perspectiva de género.

Ana Yeli Pérez explicó a BBC Mundo que la versión que afirma que El monstruo de Ecatepec es un asesino serial que actuaba por su odio contra las mujeres es “burda” y debe ser investigada. La asesora jurídica remarcó que es una historia “espectacular” que puede estar cubriendo algo algo detrás. “Se debe analizar la posible relación con el crimen organizado y con las instancias del Estado”, dijo.

En Ecatepec operan redes de trata de personas, tráfico de órganos, y narcotraficantes.

La asesora jurídica remarcó que es una historia “espectacular” que puede estar cubriendo algo algo detrás. “Se debe analizar la posible relación con el crimen organizado y con las instancias del Estado”, dijo (Foto: FGJEM)

“El cuento del asesino serial no es creíble porque no puede solucionar así tantos casos. En Ecatepec han sido asesinadas cientos de mujeres y se han identificado patrones que revelan otro tipo de criminalidad que la autoridad no debería obviar. No puede achacar todos los casos a esta persona, ni si quiera los que él supuestamente confiesa”, señaló al medio inglés.

Juan Carlos y Patricia, Los monstruos de Ecatepec, fueron condenados a prisión vitalicia el 18 de febrero del 2021: declarados culpables del homicidio de una menor de 13 años de edad perpetrado en abril del 2012, informó la Fiscalía del Estado de México.

Un juez con sede en Ecatepec dictó la condena de prisión vitalicia para la pareja acusada de feminicidio. Las pruebas recabadas y presentadas por el agente del Ministerio Público fueron determinantes para que a los asesinos seriales se les fijara una multa de 311,650 pesos.

Fueron condenados, el 20 de mayo del 2019, a cuatro años y seis meses de cárcel por el delito de trata de personas, en la modalidad de adopción ilegal, por vender una bebé a una pareja.

"Los monstruos de Ecatepec" suman, hasta ahora, 10 condenas en su contra. Nueve de ellas por feminicidio (Foto: Captura de pantalla/Youtube/@ACTIVIDAD PARANORMAL)

El 11 de junio de ese mismo año recibieron su primera condena de 40 años por feminicidio. Ocho días después fueron sentenciados a otros 40 años por el mismo delito. El 7 de agosto fueron condenados a 70 años de prisión por el feminicidio de una mujer y su hija, menor de edad; el 20 de agosto recibieron una sentencia de 40 años por otro feminicidio.

En septiembre del 2019, fueron condenados a 53 y 40 años de cárcel, cada uno, por dos feminicidios. El 1 de octubre recibieron una condena de más de 40 años por el asesinato de una mujer, y el 13 de marzo del 2020 fueron sentenciados a 40 años de cárcel por el delito de feminicidio. Finalmente, el 17 de febrero del 2021 fueron condenados a prisión vitalicia por el homicidio de una menor de edad.

Los monstruos de Ecatepec suman, hasta ahora, 10 condenas en su contra. Nueve de ellas por feminicidio.

SEGUIR LEYENDO: