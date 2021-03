Desde Jenni Rivera hasta Julión Álvarez: el perpetuo vínculo entre la música banda y el narcotráfico en México

La cantante Jenni Rivera (Instagram: jennirivera)

Desde hace más de 10 años que el narcotráfico en México se recrudeció, cobrando miles de vidas año con año. Sin embargo es un delito que ha estado presente –sobre todo en el norte del país– desde hace varias décadas. Y se ha arraigado tanto que ha establecido una cultura propia, y como tal, tiene sus propias características de comportamiento al hablar, vestir. En cuanto a música hay un género que prácticamente se le ha vuelto insignia: la música banda.

Así, desde canciones que hacen apología al crimen hasta la relación estrecha entre los principales exponentes del género con los principales líderes de esas asociaciones delictivas, la de la música banda y la del narcotráfico son dos historias complementarias; no se puede contar una sin la otra.

Y el ejemplo de ese vínculo es el destino –a veces fatal– que diversos cantantes de la música banda han tenido, también ligados a nexos con los narcotraficantes.

Jenni Rivera y las declarciones de la ‘Barbie’

“Yo fui a la Arena Monterrey y también ahí recibí un tweet que decía que si me subía a cantar, los zetas me iban a matar, yo lo único que hice fue apagar mi teléfono y subirme a cantar, obvio me puse tensa, pero salí a cantar”, relataba la cantante Jenni Rivera, nombra como la ‘diva de la banda’ en una entrevista que dio antes del 9 de diciembre de 2012, el día que falleció tras sufrir un accidente aéreo.

Dicho diálogo encabezado por la cantante y el locutor de radio Pepe Garza se dio a conocer 7 años después del acidente de Rivera, ya que ahí revelaba detalles que ella solo quería que se hicieran públicos si le llegaba a pasar algo. Y es que ahí fue donde confesó que era víctimas de amenazas de muerte, que supuestamente le llegaban de parte del crimen organizado en México.

Una de la versiones que más fuerza tomó sobre el móvil de la muerte de la cantante fueron las declaraciones de Édgar Valdez Villarreal, la ‘Barbie’, quien se habría adjudicado el deceso afirmando que él lo ordenó por indicación de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

‘Hubo una junta antes de ese día. ‘El Chapo’ me habló por teléfono y me dijo que Jenni tenía prohibido tocar en Monterrey, porque los Zetas andaban muy duros, que debíamos tener mucho cuidado con eso. Ahí mismo ordenó que, quien fuera a tocar ahí de nuestros amigos, había que matarlo porque eso ponía en riesgo la seguridad de todos’, habría declarado el narcotraficante detenido desde 2010.

La cantante abordó la madrugada del 9 de diciembre de 2012 un Learjeat 25 matrícula N325MC, con rumbo al aeropuerto de Toluca. Pero la aeronave se accidentó y cayó en el rancho “El Tejocote”, municipio de Iturbide, en el estado norteño de Nuevo León. Ni ella ninguno de sus seis acompañantes sobrevivieron.

Valentín Elizalde y su ofensa al narco

El asesinato nunca ha sido resuelto. La noche del sábado 23 de noviembre de 2006 Valentín Elizalde había abierto y cerrado su show en Tamaulipas con uno de sus grandes éxitos: A mis enemigos.

Esa misma noche, horas después, terminó muerto a bordo de su camioneta, víctima de un crimen que sacudió al mundo del entretenimiento en México.

Elizalde salía del palenque de la Expo-Feria en Reynosa a bordo de una Suburban negra y acompañado por su representante, Mario Mendoza Grajeda, su primo, Fausto “Tano” Elizalde y el chofer, Reynaldo Ballesteros.

Cuando la camioneta apenas había avanzado unos cien metros, dos coches los alcanzaron y les cerraron el paso. Tres hombres descendieron portando armas de grueso calibre (AK-47, AR-15 y .38 súper) y comenzaron a disparar al vehículo en el que viajaba el cantante. En cada uno de los costados del vehículo se contaron más de 20 impactos de bala y en la escena del crimen quedaron más de 60 casquillos.

De todas las hipótesis sobre el asesinato, la que tiene más peso es la que está vinculada con el último tema que tocó antes de su muerte.

La canción es un himno al cártel de Sinaloa y a su fundador Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Hay quien especula que el gatillo lo apretaron sus rivales, Los Zetas, pues el fatídico show de Elizalde tuvo lugar en territorio del Cártel del Golfo y el cantante decidió abrir y su presentación con esa canción.

Otra versión apunta al primo que lo acompañaba esa noche, “Tano” Elizalde, señalado por la ex mujer de Valentín, Marisol Cabrera, como el responsable de la muerte del cantante mexicano.

Sergio Gómez y su brutal asesinato

Después de haber sido secuestrado, el cuerpo del cantante se encontró el 3 de diciembre de 2007 y su muerte se convirtió en uno de los crímenes que impactó al mundo de la música grupera en México.

Era la época en la que el pasito duranguense sonaba en los bailes masivos por todo México. Dentro del amplio mundo de la música grupera, destacaba ya la voz y el estilo de Sergio Gómez, el líder de K-Paz de la Sierra, pero el sabor de la fama le duraría poco. El intérprete fue asesinado de manera brutal y su ejecución aún hoy es recordada como uno de los peores crímenes que han enfrentado los gruperos.

La tragedia comenzó a la salida de un concierto en el que se presentó con el también fallecido Joan Sebastian, en el Estadio Morelos, Morelia, Michoacán en la madrugada del 1 de diciembre de 2007. Y el drama se consumó el 3 de diciembre, cuando el cuerpo de Sergio, con evidentes signos de tortura, fue encontrado en una carretera del estado de Michoacán.

Se dijo que el cantante había recibido amenazas vía telefónica para no presentarse en Morelia, pero Sergio ignoró las advertencias y tras acabar el concierto y retirarse, un convoy de hombres con armas largas fue a la caza de la camioneta en la que este se encontraba.

La teoría más fuerte fue que “La Familia Michoacana” estuvo involucrada. Según contaron conocidos de Gómez, K-Paz de la Sierra había sido amenazado por Nazario Moreno González “El Chayo”, extinto líder del cartel, porque la agrupación había otorgado una presentación a “Los Zetas”, agrupación rival de la organización delictiva.

Julión Álvarez y las acusaciones de lavado de dinero

Tras un año de confinamiento y de mantener un bajo perfil frente a los medios de comunicación, Julión Álvarez reapareció a principios de este mes, a través de un comunicado, para dar a conocer que muy pronto celebrará sus 14 años de trayectoria artística con un concierto vía streaming el cual no tendrá costo para su público.

La música del famoso cantante de regional mexicano continúa restringida en las plataformas musicales y en las redes sociales, pero el intérprete no pierde las esperanzas de que esta situación se solucione pronto y la justicia dictamine su inocencia en el caso donde se le vincula al narcotráfico.

Y es que fue hace cuatro años cuando el Departamento del Tesoro de EEUU señaló a Julión por su presunta participación en negocios ilícitos de lavado de dinero, por lo que su carrera se ha visto duramente afectada, pues mientras continúa el proceso de investigación para determinar su presunta relación con un narcotraficante apodado “El tío”, el cantante oriundo de La Concordia, Chiapas, no puede hacer presentaciones en el país del norte ni difundir su música en ningún espacio.





