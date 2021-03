“Es una vergüenza que nos humilla frente al mundo”: Diego Fernández de Cevallos arremetió contra AMLO

En entrevista con Loret de Mola, el también conocido como "Jefe Diego" tildó a AMLO como deshonesto, mentiroso y cobarde (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

En entrevista con Diego Fernández de Cevallos, el periodista Carlos Loret de Mola introdujo la conversación con una crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por sus declaraciones en contra de las protestas feministas y por las descalificaciones que ha lanzado contra las mujeres durante sus conferencias mañaneras.

Posteriormente, cuestionó al también conocido como “Jefe Diego” sobre su reciente llegada a las redes sociales. Ante esto, Fernández de Cevallos comentó que: “primero mi familia me estuvo pidiendo que entrara y después un amigo mío me insistió y aquí estoy. No estoy buscando nada para mí, lo que quiero es mover conciencias de un pueblo en un país que se está despedazando por un mal gobierno”.

El ex candidato presidencial durante la contienda celebrada en 1994, aseguró que la oposición de México está construida por muchos millones de mexicanos que no están representados por un partido político y señaló que las mujeres son un ejemplo de ello debido a que le dijeron al presidente “ya basta, ya quítese de payasadas”.

Fernández de Cevallos comentó que llegó a las redes sociales por recomendación de su familia y de un amigo (Foto: Captura de pantalla/ LatinUs)

Por su parte, Loret de Mola comentó que la administración de AMLO no ha tenido figuras opositoras y Fernández de Cevallos argumentó que “no se trata de quitar a un pandillero y poner a otro (…) necesitamos que cambie la mentalidad de la gente para que todos busquemos, de una vez por todas, hacer un México de instituciones y de leyes, donde no nos gobierne un patán, un sinvergüenza, un embaucador, un hombre como este que todos los días vive de la estafa y la mentira”. Y agregó que “necesitamos instituciones fuertes”, no la voluntad de una sola persona.

Al preguntarle sobre su pronóstico de cara a las próximas elecciones del 6 de junio, Cevallos comentó que él desea que haya una reacción social para que AMLO no obtenga nuevamente la mayoría en la Cámara de Diputados. ‹‹Es una vergüenza que nos humilla frente al mundo, escuchar a un bribón que les dice a sus secuaces “Aquí está mi ley, y no me le quitan, ni me le ponen ninguna coma”›› , aseguró “El Jefe Diego”, para después apuntar que hay muchas probabilidades de que la oposición gane la mayoría en el Congreso. Sin embargo, también señaló que, en caso de refrendar, AMLO “seguirá cometiendo brutalidades”.

Cevallos dijo que perdió el “postdebate para la historia”, pues durante el encuentro, el ejecutivo solo se dedicó a injuriarlo y a criticarlo por ser uno de los abogados más ricos de México (Foto: Twitter@/DiegoFC)

Loret de Mola cuestionó al político afiliado al Partido Acción Nacional (PAN) sobre lo ocurrido en el debate que protagonizó con AMLO en el año 2000, hace 21 años. Cevallos respondió que perdió el “postdebate para la historia”, pues durante el encuentro, el ejecutivo solo se dedicó a injuriarlo y a criticarlo por ser uno de los abogados más ricos de México, sumado a que no respondió, con argumentos, ninguna de sus preguntas.

Además, Fernández de Cevallos criticó que AMLO hubiera mostrado el vídeo del debate durante la conferencia mañanera del pasado viernes 5 de marzo y tildó al presidente como un cobarde y delincuente luego de que lo acusó de ser deshonesto y mentiroso debido a que canceló el proyecto del aeropuerto de Texcoco “simulando una consulta pública, aunque perdamos 100 mil millones, según él”.

Finalmente, el abogado comentó que “no tiene nada oculto” frente a las indagatorias realizadas en Andorra por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra su ex abogado Juan Collado, quien también representó a Raúl Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Carlos Ahumada.

SEGUIR LEYENDO: