Precandidato de Morena fue señalado por difundir contenido explícito de mujeres mixes desde WhatsApp

Beto Santos, precandidato a diputado local del distrito 10 Mixe en el distrito de Choapam, en Oaxaca, fue señalado por presuntamente participar en un grupo de WhatsApp en el que se comparten imágenes pornográficas de mujeres ayuujk (mixes).

A través de las redes sociales, diversos usuarios recordaron la presunta participación del candidato en el grupo llamado “Sierra XXX”. Por si fuera poco, Beto Santos fue señalado como el creador de este.

En la imagen que circuló por las redes sociales puede verse la captura de pantalla del supuesto grupo llamado Los hijos del Rengo, previamente creado como el grupo “Sierra XXX” creado por un tal “Beto Zacate”, que sería el sobrenombre del precandidato.

“Este señor creó un grupo en WhatsApp llamado “Sierra XXX” para compartir pornografía e imágenes de mujeres mixes sin su consentimiento con una lista de políticos y otros hombres de la región. Ora está a punto de ser el candidato de MORENA a diputado del distrito mixe”, escribió @YasnayaEG.

“Ya ni siquiera hablemos de las implicaciones legales, ¿Es éticamente responsable que un tipo que creo un chat dónde se exhibe, denigra y promueve la cosificación de mujeres indígenas sea perfilado para ocupar un cargo público? Dónde mujeres han denunciado”, puntualizó @quinomixe.

El tema se dio a conocer en marzo de 2020 a través de las redes sociales, cuando la defensora de los Derechos Humanos, Sandra Domínguez Martínez, denunció la existencia del chat en sus redes sociales, de acuerdo con la información de El Universal.

La defensora de los Derechos Humanos, víctimas directas e indirectas de violencia de género dio una entrevista al corresponsal Christian Jiménez en la que amplió el tema, y aseguró que ella misma fue víctima en este chat.

De acuerdo con el medio, en este grupo participaban diversos funcionarios públicos como Donato Vargas, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quien confirmó la existencia del chat.

Por otra parte, en conferencia de prensa, el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, mencionó que se notificó al órgano interno de control para que realizara las investigaciones pertinentes, informó El Universal.

Sin embargo, el funcionario normalizó lo sucedido al compararlo con el comportamiento que hubiese tenido cualquier ciudadano que se comunica a través de chats: “Entiendo que son gente de Oaxaca, son ciudadanos y como cualquier ciudadano tienen sus grupos de Whatsapp”, afirmó el titular federal.

Por ello, 216 mujeres, entre activistas y defensoras, así como 78 organizaciones, dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, emitieron una carta dirigida al titular del INPI, donde reprueban la “ligereza de su postura”.

Integrantes de la Red de Abogadas Indígenas (organización que emitió la carta) dijeron estar sorprendidas e indignadas con la respuesta, pues esperaban que como titular de la instancia nacional que atiende a los pueblos indígenas emitiera una condena, lo que no sucedió.

Exigieron a Adelfo Regino Montes a actuar con “cero tolerancia” a la violencia contra las mujeres y solicitaron que se informe de forma detallada sobre las acciones que se realizarán para dar acompañamiento a las mujeres, víctimas de violencia en la región mixe, de donde el servidor público es originario.

En una de sus últimas publicaciones en las redes sociales, el precandidato de Morena, Beto Santos, aseguró que su estrategia es recorrer todos los territorios, convivir con la gente, informar, escuchar y construir desde el diálogo; sin embargo, lanzó también algunas advertencias para quienes pretendan “atacarlo”.

“Si creen que atacando e injuriando con falsedades es el camino, no han entendido que los ciudadanos ya no quieren política basura, mediocre y ruin, nuestros pueblos no se merecen eso. Si creen que amenazando y agrediendo a mi equipo nos van a amedrentar, están muy equivocados, no nos conocen”, escribió.

