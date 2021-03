La “Casa Blanca” de Peña Nieto: el escándalo que tumbó a la “Gaviota” y al presidente que iba a “mover a México”

Angélica Rivera sobre Casa Blanca

Un juez de control vinculó a proceso a tres exfuncionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por su presunta responsabilidad en la sustracción del expediente del caso conocido como la “Casa Blanca”, el cual se gestó durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018)

Dicha acción legal se llevó a cabo después de que ex funcionarios señalaran que antes de que se entregara la SFP a la nueva administración, se sustituyó el expediente original por una copia de la versión pública, que presuntamente omitía diversas evidencias de la investigación.

La imagen de corrupción asociada al gobierno de Peña Nieto se agravó con las denuncias por multimillonarios desvíos de recursos públicos de algunos gobernadores, como los de Veracruz (Javier Duarte de Ochoa), Quintana Roo (Roberto Borge Angulo) o Chihuahua (César Duarte Jáquez), los tres detenidos.

Curiosamente, los tres fueron definidos por Peña Nieto en la contienda electoral de 2012, como “ejemplo” del nuevo Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lo había postulado.

Y por la llamada Estafa Maestra, por la cual la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, está en prisión acusada de desviar más de 5,000 millones de pesos.

Apenas había ocurrido la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa cuando se desató el escándalo de la Casa Blanca (Foto: Captura de pantalla)

Sin embargo, la investigación de la compra de la Casa Blanca de Peña Nieto fue la que cimbró su gobierno. Narra la historia de la adquisición por parte del mandatario de una lujosa residencia en las Lomas de Chapultepec, una de las zonas residenciales más lujosas y exclusivas de la Ciudad de México. El vendedor Juan Armando Hinojosa Cantú, dirigente del Grupo Higa, el contratista preferido el primer mandatario.

El reportaje “La Casa blanca de Enrique Peña Nieto” fue originalmente difundido en noviembre de 2014 en el portal Aristegui Noticias de manera concertada con otros medios mexicanos (la revista Proceso y el periódico La Jornada) y con medios internacionales (The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian, The Economist).

El reportaje nace de la curiosidad del equipo de periodistas conformado por: Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán por descifrar el significado de las palabras de Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto.

En una entrevista con la revista Hola, la entonces primera dama relató las palabras que decía a sus hijos: “Los Pinos nos será prestado sólo por seis años y que su verdadera casa, su hogar, es esta donde hemos hecho este reportaje”.

La investigación surgió a raíz de la entrevista de La Gaviota con la revista Hola (Foto: Instagram @angelicariverahurtado)

Ella se refería a la residencia de la calle Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. La casa fue construida por el Grupo Higa que supuestamente la vendió en 86 millones de pesos (7 millones de dólares), para el presidente y su familia.

Los periodistas construyeron líneas de tiempo y señalaron las coincidencias cronológicas de algunos eventos: por ejemplo, establecieron que el 13 de noviembre de 2008, un día después de que Enrique Peña Nieto hiciera pública su relación amorosa con Angélica Rivera, fue conformada la empresa que construiría la casa de la que la esposa hablaba con Hola.

Después, con los datos obtenidos mediante solicitudes de información pública, los periodistas pudieron establecer que la casa de Sierra Gorda 150 era resguardada, desde 2012, por el Estado Mayor Presidencial.

El reportaje desató un escándalo y un sinnúmero de reacciones. El gobierno se vio obligado a dar una explicación la cual llegó a través de la entonces primera dama, Angélica Rivera, conocida popularmente como: La Gaviota.

Angélica Rivera salió a decir que la residencia la compró con el sudor de su frente. (Foto: Instagram @epn)

Mediante un video, la esposa del presidente aseguró ser la propietaria del inmueble, el cual dijo, adquirió con el dinero producto de 25 años de su trabajo como actriz en la empresa Televisa.

El 25 de junio del 2010 se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba, es decir, la casa de Paseo de las Palmas, la escritura de esta casa se expidió a mi favor el 14 de diciembre del 2010. Además de la casa se me pagó un monto total de 88 millones 631 mil pesos más IVA… Para dar por terminado el contrato, me comprometí con la empresa Televisa a no trabajar con ninguna otra televisora por el plazo de 5 años, esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato… así les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas

El video causó una gran indignación por lo que el propio presidente tuvo que salir a reconocer que se equivocó al permitir que su esposa diera explicaciones.

Lo que impactó negativamente en la credibilidad del gobierno (…) porque era yo el que tenía la responsabilidad, el cuestionamiento era sobre el presidente, sobre lo cual además, ofrecí una disculpa pública, no tanto porque se hubiese actuado equivocadamente, sino por cuanto afectó la credibilidad de la institución presidencial (…)”

Peña Nieto ofreció disculpas por la Casa Blanca (Foto: Archivo)

La compra supuestamente terminó por cancelarse y dos años después, el presidente ofreció disculpas a los mexicanos por ese “error”.

En carne propia sentí la irritación de los mexicanos, la entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé

El escándalo derivó en la salida de Carmen Aristegui de MVS Radio y una intensa batalla en los tribunales el cual ganó la periodista, pero no hubo ninguna acción legal contra Peña Nieto.

Con el supuesto fin de que se comprobara que no había nada ilegal ni conflicto de interés por la compra de la mansión, el presidente Peña Nieto encargó a la Secretaría de la Función Pública, entonces encabezada por Virgilio Andrade, un incondicional del mandatario una investigación.

Peña Nieto terminó como el presidente más repudiado en la historia moderna del país por la corrupción y los excesos faraónicos durante su gobierno (Foto arte: Jovani Pérez Silva)

Aunque Grupo Higa tiene 22 contratos con el gobierno federal, y esta empresa fue la que vendió la Casa Blanca a Angélica Rivera, no existió conflicto de interés por parte de Enrique Peña Nieto, pues en dichas adjudicaciones no participó el mandatario, ni había tomado posesión como presidente cuando se adquirió el referido inmueble, estableció Virgilio Andrade.

Las relaciones personales no están prohibidas… el conflicto de interés no se materializa con la amistad. No existió conflicto de interés porque no se demostró una materialización de beneficios, que hubiera ocurrido si los contratos firmados hubieran sido modificados cuando se convirtieron en funcionarios públicos federales; o que las personas que participaron en la venta de las casas, hubieran recibido en los contratos, algún beneficio

Sin embargo, al final de su sexenio, en entrevista con Televisa, palabras más, palabras menos, Peña Nieto admitió que la casa la compró junto con su esposa y dice: esta casa la compramos los dos. Era un asunto que estábamos comprando como matrimonio, lo que demuestra que mintió no solo públicamente, sino que mintió en una investigación.

De acuerdo con algunas encuestas, por lo menos el 80% de los mexicanos cree que ahora el país está peor que en 2012, cuando empezó la administración del mexiquense. De hecho, Peña Nieto es el presidente con la peor evaluación a un mandatario desde los años 90, cuando empezaron las mediciones.

Consulta Mitosfky señaló que en agosto de 2018, cuando realizó su encuesta más reciente, sólo el 18% de los mexicanos aprobó el desempeño presidencial.

