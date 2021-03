Transportistas retiran bloqueos de la Ciudad de México: exigen aumento a la tarifa del pasaje

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2021.- La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), realizaron un un bloqueo en la Calzada Tlalpan, los inconformes exigen un aumento a la tarifa de transporte público para autobuses concesionados y vagonetas. Estos cierres se replicaron en diversos puntos de la ciudad lo que provocó un caos vial desde tempranas horas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Luego de que el Frente Amplio de Transportistas (FAT) bloquearan la mañana de este miércoles diversos puntos de la Ciudad de México, pidiendo un aumento de dos pesos en las tarifas de transporte concesionado, se informó que se han liberado los puntos que se mantenían cerrados.

Se informó que al parecer se lograron acuerdos favorables, o por lo menos que permitieron la liberación de los cruces que se tenían tomadas por transportistas miembros del FAT.

Se dio la instrucción, antes del medio día de este miércoles, de que se liberaran los puntos que se tenían bloqueados, que eran, por lo menos 10.

A la altura del paradero de Indios Verdes, uno de los que más problemática presentó, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), invitaron a las últimas personas que tenían tomada la arteria vehicular, a retirarse.

Andrés Lajous, titular de la Semovi, dijo que no está planeado subir la tarifa del transporte concesionado. (Foto: Cortesía CDMX)

Al lugar llegó un convoy de unidades de la policía capitalina, para abanderar el tránsito vehicular. También se reanudó el servicio de la línea 1 del Metrobús, que se vio interrumpido por los bloqueos.

Se informó que el bloqueo que también se mantenía en Miramontes y Taxqueña, también fue retirado, en Tláhuac, y los demás puntos, 13 en total, serán liberados de manera simultanea.

No se dieron a conocer los acuerdos a los que llegaron las autoridades y los transportistas, pues estos último exigían un aumento de mínimo dos pesos a la tarifa, a lo que se negaban autoridades capitalinas.

Por su parte, la Semovi informó, por medio de un comunicado, que reiteraba la apertura a continuar con la revisión de las necesidades del sector transportistas, enfatizando la importancia de mejorar el servicio para los usuarios.

También dijo, por medio del comunicado, que se ha mantenido abierto el diálogo con el sector, así como que se han llevado a cabo diversas reuniones para escuchar las necesidades de los transportistas.

Dijo que, en una reunión llevada a cabo con el FAT, la semana pasada, se dialogó sobre las recientes afectaciones económicas al sector, pero también se abordó la afectación a la economía de las familias usuarias del servicio de transporte público.

Insistió en el compromiso de trabajar en conjunto con quienes laboran en el transporte público, para encontrar soluciones efectivas a sus peticiones.

Desde muy temprano, este miércoles se registraron bloqueos en importantes vialidades de la Ciudad de México.

Los bloqueos se reportaron en, por lo menos, diez puntos, entre los que se encuentran: Av. Observatorio y Av. Constituyentes, colonia 16 de septiembre; Calzada de Tlalpan y Nadadores, colonia Country Club; Av. Ignacio Zaragoza, Periférico y Av. Ermita Iztapalapa, colonia Constitución de 1917; Periférico y Avenida Tláhuac, colonia Año de Juárez; CETRAM Tláhuac; Indios Verdes Av. Insurgentes Norte, colonia Santa Isabel Tola; avenida Izazaga y Av. 20 de Noviembre, colonia Centro Histórico, informó el C5 en su cuenta de Twitter.

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2021.- La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), realizaron un un bloqueo en la Calzada Tlalpan, los inconformes exigen un aumento a la tarifa de transporte público para autobuses concesionados y vagonetas. Estos cierres se replicaron en diversos puntos de la ciudad lo que provocó un caos vial desde tempranas horas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, dijo en entrevista para Milenio, durante la mañana que el grupo de transportistas que se está manifestando en la ciudad es solo uno, de los varios con los que cuenta la ciudad.

También informó sobre la demanda del grupo de transportistas, pero dijo que para la dependencia que el encabeza, lo importante era mejorar la calidad del servicio.

“Hasta el momento lo que están pidiendo es un incremento de dos pesos a la tarifa y para nosotros lo importantes es la mejora en el servicio del transporte concesionado, las mesas de diálogo siguen abiertas”, dijo el secretario.

Informó que no en todos los puntos hay un bloqueo completo, pero, mencionó algunos puntos importantes, como son Indios Verdes, el metro Coyuya y Periférico Oriente, en Iztapalapa.

Dijo que no está planeado subir el precio de las tarifas, pero que están esperando que se planteen otras demandas, pues la mesa de diálogo es para plantear una agenda más amplia.

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2021.- La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), realizaron un un bloqueo en la Calzada Tlalpan, los inconformes exigen un aumento a la tarifa de transporte público para autobuses concesionados y vagonetas. Estos cierres se replicaron en diversos puntos de la ciudad lo que provocó un caos vial desde tempranas horas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Andrés Lajous también informó que está operando el Metrobús, aunque se dio a conocer posteriormente que había afectaciones en la línea 1.

También dijo que desde temprano había personal de la Semovi tratando de dialogar con los transportistas.

Por su parte, la Directora General de Licencias y Transportes Nayeli Bavines, también en entrevista con Milenio, dijo que desde las 5:30 de la mañana había autoridades en los puntos en donde se esperaban afectaciones, entre personal de la Semovi, CETRAM, y de la SSC, para tratar de agilizar el tránsito.

Dijo que la postura es que los transportistas se comprometan para mejorar la calidad del servicio, a sustituir las unidades, retirar los microbuses viejos de circulación.

Mencionó que en este momento no se tomaría en cuenta un aumento a la tarifa debido al impacto económico. “Es un panorama complejo, hay que analizar todas las tarifas, pero sin duda hay que analizar entre ellas la mejora del transporte concesionado, si no hay una mejora del servicio, no podemos analizar seguir aumentando la tarifa como en el pasado sin que haya un cambio real”.

SEGUIR LEYENDO: