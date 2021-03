“Se quitó el disfraz de moderado y ahora impone”: Loret de Mola exhibió el regaño de AMLO a su gabinete

(FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

El periodista mexicano Carlos Loret de Mola otra vez se lanza contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ahora menciona que se ha ido “quitando el disfraz de moderado que a veces le resultó útil” para tener un semblante diferente ante los medios de comunicación.

En su columna del El Universal, titulada “El feo regaño de AMLO a dos de su gabinete”, el conductor de Latinus menciona que López Obrador se ha ido “radicalizado”, por lo que sus prácticas políticas, dice, se han ido desgastando, “parece harto de tener que negociar y opta por imponer. El mandato de la 4T “no se muestra interesado en tender puentes con sectores que no están sometidos a él ni se dedican a adularlo”.

Loret de Mola describe una escena en la que se se ve a un presidente diferente y que ha decidido regañar a dos funcionarios importantes de su gabinete. El columnista señala que en 2020, durante una visita a Nuevo León, “López Obrador regañó de fea manera a su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. a tal grado que hizo sentir incomodos a sus asistentes”.

De acuerdo con lo presentado por Loret de Mola, los testigos describieron la escena no como una falta de formas, sino como una humillación del Titular del Ejecutivo a la funcionaria Olga Sánchez Cordero.

La razón del enojo del presidente fue porque “ella le informó en esa junta que había tenido una reunión con el gobernador del Banco de México, Alejandro Diaz de León y platicaron sobre las dificultades para le recuperación económica”. Loret asegura que sus fuentes que estuvieron en ese acto le comentaron que AMLO “estalló y le ordenó que no tuviera reuniones con el Banco de México”.

Posteriormente, cuenta Loret en el texto, Alfonso Romo decidió entrar al quite, pues interpreto que AMLO regaña a Sánchez Cordero por temas “que no eran de su escritorio”. Con el objetivo de bajar la tensión y calmar la discusión, Romo le dijo al presidente que también se había reunido con algunos integrantes del Banco de México, a lo que López Obrador también se le fue a la yugular.

Para Loret de Mola, “el problema no era una invasión de funciones, sino que no quería ese diálogo con un organismo que ha logado mantener su autonomía del gobierno”.

“Mala señal la de no asumirse como presidente de todos y no tener ningún interés ya no digamos en escuchar alguna posición que no se someta a su voluntad, sino que su equipo la escuche”, se lee en la conclusión de Carlos Loret de Mola.

OLGA Y EL 8M

Durante la conferencia matutina del 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que México sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres, a pesar de los logros y los esfuerzos que se han tenido por la igualdad.

“Tenemos una deuda con todas las mujeres: con las que no reciben un pago justo por su trabajo, con las mujeres migrantes, con las mujeres que trabajan dobles jornadas, con las niñas que se convierten en madres o esposas, con las mujeres trans, con las mujeres indígenas y afromexicanas, con las mujeres sexoservidoras, con las mujeres políticas, con las mujeres científicas; en fin, ahí está todavía una deuda.

(...) Históricamente el hombre ha sido el centro de la vida social, política y económica, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. La mujer en cambio, ha tenido un papel secundario y su existencia ha sido justificada solo en relación con la del hombres, sin embargo, las mujeres en la historia y en la historia de nuestro país, hemos reivindicado la idea de que la mujer tiene una posición en la sociedad y esa no es una posición de inferioridad , la lucha por la igualdad es una gesta que las mujeres del mundo hemos construido desde hace siglos y que vamos a seguir construyendo”, subrayó la titular de Estado.

