Opresión, desigualdad y violencia: cuando los influencers hablan de feminismo con los jóvenes

Los derechos de la mujer y los movimientos feministas son temas que han cooptado la óptica pública y mediática con mayor contundencia en los últimos cinco años. Las redes sociales se han convertido en el vehículo de difusión por excelencia de estos temas; sin embargo, existen voces no preparadas o especializadas que han tratado estos tópicos a la ligera, cuya única intención es monetizar las interacciones que estos temas les traigan a sus canales en YouTube.

El no estar debidamente preparado para tratar un fenómeno no prohíbe a las personas poder opinar; no obstante, al tener un alcance de audiencia que se cuenta por millones, un número considerable de youtubers han emitido declaraciones contra las mujeres que han sido profundamente criticadas por las y los usuarios.

Ejemplos sobran. Cuando salió a la luz la presunta agresión sexual ejercida contra Nath Campos, Luisito Rey dijo que, en parte, el ataque sufrió era culpa de ella por no medirse en su forma de ingerir alcohol.

“Entiendo el sufrimiento de Nath, entiendo que también Rix la está pasando mal porque él tuvo esa situación y porque él lo ocasionó, es culpable. Nath también es culpable por no medirse en cuanto a qué tomar”, dijo.

YosStop actualmente tiene una acusación por pornografía infantil derivado del caso Ariana, una joven de 16 años presuntamente violada.

En una grabación que estuvo en posesión de la influencer supuestamente se muestra a la joven ser penetrada por la vagina con una botella. Acto por el que la mujer que cuenta con millones de visitas en su canal de YouTube la tildó repetidamente de “puta”.

El ruido en las redes es tan impreciso y carente de puntos de vista académicos que el criterio de los jóvenes puede verse perturbado por comentarios como los ya mencionados. Por ese motivo, Infobae México contactó a la doctora Claudia Ivette Pedraza Bucio, académica e investigadora de la Universidad La Salle, quien despejó las dudas de qué se puede hacer, a quién se puede consultar y cómo se puede contrarrestar esta influencia.

Con un tono dotado de un talento explicativo, Pedraza Bucio conversó con el medio y dijo que en las redes “hay una cantidad de voces que atacan y critican desde una posición desinformada, hecha desde el desconocimiento y el prejuicio”. En el caso de los llamados influencers, se debe de considerar “la necesidad de generar interacciones para que tengan visibilidad”.

Bajo esa lógica, la doctora en Ciencias Políticas y Sociales explicó que estos personajes están acostumbrados a que si presentan temas que son polémicos, “independientemente de la calidad de crítica, van a tener visibilidad”. Esto, a la larga, les genera mayores beneficios económicos derivados de la publicidad.

“Además desde sus prejuicios y su visión con sesgo de género, saben que les van a generar interacciones, aunque sean negativas”

Pedraza Bucio refirió que es en esta lógica de operación mercantil que, en particular los hombres, hacen uso del privilegio de género, ya que su voz, además de no estar informada, está acostumbrada a ser bien recibida.

“Es algo cultural. Su opinión vale por ser varones”

Sin embargo, su ignorancia sale a la luz, pues de acuerdo con lo señalado por la investigadora de La Salle, es hasta que se inicia la interacción en redes cuando se expone la falta de información de los influencers, pues sus argumentos se vuelven insostenibles ante los cuestionamientos públicos.

“Dicen lo primero que se les ocurrió porque saben que iban a generar polémica y no manifiestan una verdadera preocupación de entender qué es el feminismo ni sus reclamos”

Ante este panorama, Infobae México preguntó que se puede hacer para contrarrestar la desinformación que monetiza en las cuentas de YouTube y cómo acercar la lucha feminista a las y los jóvenes que están expuestos a dicho material.

“Ese es uno de los grandes problemas de los diferentes movimientos feministas”, dijo, pues un sistema de comunicación exitosa debería de poderse medir si la “opresión, desigualdad y violencia que enfrentan las mujeres” pueden ser libremente identificadas por las y los jóvenes, pero la presencia de los youtubers es mucha.

El debate está en las redes, está en los medios y está en la plaza pública; empero, la doctora insistió en que es la calidad del debate lo que se debe de enriquecer, pues pareciera que la parte académica e histórica de lucha se omite.

“Lo que se pone en la mesa generalmente son síntesis de discusiones más profundas”

Por eso marcó como necesario “ampliar los espacios donde se establecen los diálogos feministas y, al mismo tiempo, hay que trabajar en los formatos donde se presentan estos discursos” con la finalidad de hacerlo más atractivo para la población juvenil. De hecho, en ese sentido reconoció la labor de Pictoline, que aborda con viñetas las perspectivas académicas y legales de la lucha feminista; también Luchadoras, un medio que a través de videos, infografías y manuales acercan los temas al público; y el Frente Nacional por la Sororidad, quien impulsó la Ley Olimpia en México.

En relación a la libertad de expresión y YouTube, Infobae México preguntó qué se podría promover en contra de los discursos no informados en temas tan sensibles. A lo que la doctora Pedraza insistió en que es difícil que regulando las redes dejen de circular estos mensajes y que lo que se debe de fomentar, desde otros espacios (escuelas y universidades) es “la escucha de las demandas feministas”, para que generen la capacidad de detectar los discursos que descalifican y atacan a los movimientos.

“En las instituciones escolares se debe de enseñar con perspectiva de género, que no es lo mismo que promover una agenda feminista”

“Pero, si el público consumidor está previamente informado le puede hacer saber a los patrocinadores que no están dispuestos a tolerar ese tipo de discursos”, explicó; sin embargo, reconoció que esto es sólo una cara del problema, porque el youtuber puede dejar de decir ese tipo de discurso, pero no necesariamente lo puede dejar de pensar, ya que no están sujetos a una regulación como los medios de comunicación, quienes pueden ser citados por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred).

“No son figuras que, desde la ética periodística, les podamos exigir responsabilidad de lo que dicen”

En cuanto a los efectos que producen este tipo de interacciones y relaciones de poder desde las distintas plataformas, Infobae México preguntó a la doctora la reacción de las niñas y adolescentes ante este contenido. Para lo cual refirió que ellas no normalizan el discurso, pero sí se generan mecanismos de autocensura. “No dejan de pensar o defender las ideologías feministas, lo que sí dejan de hacer es participar activamente en redes”.

“La mejor forma de callar a una mujer es atacándola, pero cuando callas a una mujer, desde la lógica masculina, le das una lección a todas la que la ven”

No obstante, también refirió que la salida en las redes, como en el caso de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, no necesariamente atiende a los mecanismos misóginos de las discusiones.

“La participación de una persona en cualquier espacio es voluntaria. No podemos pensar que las mujeres están obligadas a participar en las discusiones y a contestarlas, aún cuando tengan los conocimientos y la autoridad. La discusión se debe dar en términos de civilidad”, explicó ante la serie de descalificaciones que constantemente se leen en las plataformas digitales.

Finalmente, la doctora insistió que la defensoría de los derechos de las mujeres, así como su promoción no debe ser cosa de un día, “no es tendencia el reconocimiento de los derechos de la mujer”.

