Vacaciones de Semana Santa: qué playas de México cerrarán o aplicarán restricciones

Por primera vez en un año, la pandemia del COVID-19 concedió una tregua a México. El número de casos diarios y de hospitalizaciones registró un ligero descenso a nivel nacional, y en este momento, no hay ninguna entidad en color rojo, y solo diez estados permanecen en naranja: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán. El resto consiguió la luz amarilla, mientras que Campeche y Chiapas se encuentran ya en un esperanzador verde.

Aunque se trata de buenas noticias, y a ellas se suma la distribución y aplicación de las vacunas para adultos mayores, que ya llegaron a varias regiones, las autoridades han sido claras: la crisis sanitaria aún no ha terminado, el riesgo sigue existiendo y nos enfrentamos al peligro de una tercera ola. Más aún por encontrarnos a las puertas de Semana Santa, que arrancará el lunes 29 de marzo y terminará el domingo 11 de abril.

“No hay que confiarnos porque no queremos una tercera ola. [...] Celebramos que ya se haya iniciado la campaña de vacunación, porque eso es lo que nos va a dar más seguridad, pero no hay que confiarnos”, afirmó este sábado 6 de marzo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En este período vacacional, numerosas familias buscarán un descanso y viajarán a la costa en busca del turismo de sol y playa. Por ese motivo, para evitar una recaída, algunos estados y municipios han ordenado cerrar sus arenales, o han aprobado restricciones en sus zonas costeras.

Te decimos qué entidades ya anunciaron medidas, y cuáles son los destinos que permanecerán cerrados al público.

Baja California Sur

Las playas en Baja California Sur abrirán con restricciones, excepto en el municipio de Loreto (Foto: Cuartoscuro)

En los últimos días, se generó gran confusión sobre lo que ocurriría en el litoral de Baja California Sur. Aunque muchos medios aseguraron que los arenales cerrarían entre el 1 y el 4 de abril, el gobernador estatal, Carlos Mendoza Davis, desmintió esta afirmación a través de Twitter, y explicó que las playas del estado sí abrirán, pero con ciertas limitaciones.

“Para cuidar nuestra salud, en la sesión de hoy del Comité Estatal de Seguridad en Salud, en relación a las actividades a desarrollarse durante el período de Semana Santa, se acordó lo siguiente: a) habrá acceso a playas con aforo limitado y controlado al 50% de su capacidad, en un horario de 07:00 a 19:00 horas, del 27 de marzo al 11 de abril. b) Se prohíben campamentos y todo tipo de eventos musicales, artísticos y culturales en todos lugares, incluyendo playas”, informó el jefe del ejecutivo estatal el pasado viernes.

Cada municipio tendrá la última decisión. En Loreto, la alcaldesa Arely Arce Peralta anunció que sus playas estarán cerradas durante todo el período vacacional. Es decir, se prohibirá el acceso al Malecón Costero, La Negrita, Playa Oasis, la Salinita, Juncalito, Ligüi, Ensenada Blanca, San Cosme, Agua Verde, San Nicolás, y El Quemado.

Por su parte, el edil del municipio de La Paz anunció que ellos sí abrirán sus arenales: “Se autoriza la apertura de playas para La Paz BCS. En acuerdo con el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de La Paz establecidos la apertura con el 50% de aforos en nuestras playas para #SemanaSanta. Bienvenidas las familias a visitar las mejores playas de México”, escribió el 3 de marzo en Twitter.

En cuanto a Los Cabos, aún no se ha emitido información oficial, pero los medios locales indicaron que sí se permitirá el acceso a turistas y locales durante la Semana Santa.

Baja California Sur, que se encuentra en semáforo amarillo, es una de las entidades que ha impuesto restricciones más severas para la época vacacional. De acuerdo con el Secretario de Salud Estatal, Víctor George Flores, “las fuerzas armadas harán recorridos y entrarán a las playas a desalojar a esta gente que incumpla, para que no pernocten y no someternos a riesgos”.

Jalisco

Playa Isla Cocina, en Costalegre, Jalisco (Foto: Instagram @jalisco.esmexico vía @vt_con_manu)

Las playas paradisíacas de Jalisco se convierten en Semana Santa en uno de los destinos favoritos de los mexicanos. Y aunque estarán abiertas durante este período vacacional, el gobierno de la entidad, liderado por Enrique Alfaro, anunció también restricciones.

Los arenales de Puerto Vallarta, Corredor de Costalegre y resto del litoral jalisciense abrirán desde las 05:00 de la mañana hasta las 17:00 de la tarde. Además, los bares cerrarán a las 11:00, y los hoteles podrán ocupar un 66% de su aforo total. Para vigilar que se cumplan las medidas, se destinarán un total de 287 oficiales, que se localizarán en los principales accesos carreteros a los centros turísticos de Jalisco. Se trata de otro de los estados que se encuentra en semáforo amarillo.

Sinaloa

En Sinaloa, el gobernador estatal, Quirino Ordaz Coppel, se mostró a favor de permitir el acceso a las playas de la entidad durante todas las vacaciones de Semana Santa. Al atender a los medios de comunicación, señaló que en Mazatlán se han mantenido abiertas, y no se ha registrado un aumento en el número de casos.

“Nada más que haya un reforzamiento importante de la prevención, del cuidado de la gente. Mazatlán está abierto, y los fines de semana hay mucha gente. No ha pasado absolutamente nada y los niveles han estado muy estables, creo que la gente se ha cuidado más, sabe que hay que atenderse”, dijo el jefe del ejecutivo estatal.

A pesar de esta indicación, en el municipio de Navolato los arenales estarán cerrados. Así lo confirmó el edil del Ayuntamiento local, Eliazar Gutiérrez Angulo, quien mantuvo su postura de prohibir el acceso del público a El Tambor, Nuevo Altata y las Águilas.

“Nosotros ahorita estamos con la propuesta de que no hay condiciones para decir que las playas del municipio de Navolato van a estar abiertas, la zona restaurantera sí, y con ciertas limitaciones, horarios, criterios, en ciertos días, pero el tema de las playas, nosotros creemos que no es responsable, no es correcto que declaremos las playas abiertas”, dijo Gutiérrez Angulo a medios de comunicación.

“La fuerza del estado con la que contamos nosotros para poder vigilar y hacer cumplir las medidas sanitarias, no nos da, inclusive con el apoyo que pudiéramos tener por parte del municipio de Culiacán y del estado, no nos dan las condiciones para hacer cumplir esas medidas, por lo que sería muy alto el riesgo”, agregó.

Playas Sinaloa, Navolato (Foto: Cuartoscuro)

Además, señaló que en Navolato desalojarán a las personas que permanezcan en El Malecón después de las 22:00 horas.

Derivado de esta decisión, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, indicó en atención a medios de comunicación que se estaba evaluando el cierre de playas del municipio, y dependería de la decisión que finalmente tomara Navolato.

“Es muy importante ese tema porque si nosotros cerramos las playas de Ponce, Las Arenitas y El Conchal y ellos abren Navolato, Altata y El Tambor, imagínate, toda la gente nuestra concentrada en un solo lugar, es mejor dispersar a la gente. Si ya no hay remedio para que no abran, vamos a tener que hacer los mismo, pero más ordenado”, expresó.

Finalmente, la localidad vecina decidió cerrar sus playas así que se entiende que Culiacán imitará esta medida y prohibirá el acceso a sus arenales. No obstante, aún no se ha confirmado ninguna restricción, y precisamente este sábado 6 de marzo Jesús Estrada Ferreiro pidió licencia a su cargo por tiempo indefinido y fue sustituido por Miguel Ángel González.

Guerrero

Ya en 2020, en medio de la pandemia, las carreteras hacia Acapulco se vieron colapsadas en varias ocasiones por la afluencia de visitantes. Sin embargo, según el secretario de Turismo municipal de Acapulco, José Luis Basilio Talavera, este año no se tomarán medidas extraordinarias y adicionales para controlar la llegada de turistas, y las limitaciones serán las que establezca el semáforo epidemiológico.

En este momento, y hasta el 14 de marzo, Guerrero permanecerá en color amarillo. Esto significa que se permitirá en las playas un máximo del 50% del aforo total, en un horario de 07:00 de la mañana a 17:00 horas.

Oaxaca

Huatulco, Zipolite o Puerto Escondido son algunas de las playas favoritas de los mexicanos, y constituyen uno de los principales atractivos turísticos de Oaxaca. Aunque aún se desconoce qué decisión tomarán las autoridades durante Semana Santa, el gobernador estatal, Alejandro Murat, ya avanzó que se prohibirán las actividades religiosas y turísticas en ese período, sin entrar en detalles. Por eso, habrá que estar pendientes del anuncio que se realice en los próximos días. Oaxaca es una de las entidades que aún no ha logrado desprenderse del semáforo naranja.

Quintana Roo, Colima y Veracruz

Aunque en 2020 Quintana Roo se blindó al turismo en Semana Santa, este año, el planteamiento será diferente. Las playas permanecerán abiertas con un 60% de aforo, al igual que hoteles, restaurantes, sitios históricos, parques temáticos, campos de golf y servicios turísticos, tal como concede el semáforo amarillo.

Además, en Veracruz se descartó el cierre de arenales y en Colima aún no se han anunciado restricciones al respecto.

