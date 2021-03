“Me consta que el cadáver no estaba ahí”: el misterio del caso Paulette, el papel de Lilly Téllez y el atentado que casi acaba con su vida

Lilly Téllez hizo una entrevista con Lizette Farah en la cama donde Paulette fue encontrada

El caso de la niña Paulette Gebara Farah ha sido uno de los más controversiales en la historia del periodismo y la opinión pública de México.

Según la investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado de México (hoy Fiscalía General), la niña de 4 años, hija de un matrimonio conocido en los círculos empresariales del Estado de México y la capital, desapareció la noche del domingo 21 de marzo de 2010 después de que había sido llevada a la cama para dormir. La familia vivía en un exclusivo condominio del municipio de Huixquilucan.

Diez días después, y tras varias búsquedas intensivas y una extensa cobertura mediática, el cuerpo de la niña apareció debajo de la cama. La versión oficial fue que la niña murió durante la madrugada del 22 del mismo mes, después de que ella se dio vuelta y se asfixió. Según la PGJ, todo el tiempo estuvo en su propia habitación.

En el transcurso de los nueve días que estuvo “desaparecida” hubo una intensa movilización de personas en el cuarto de la niña, desde perros entrenados por la policía hasta periodistas que realizaron entrevistas a la madre, pero ninguno de ellos se percató en ningún momento que ahí había estado todo el tiempo.

Paulette Gebara Farah

Tampoco la vio la amiga de la familia que durmió tres noches en la misma cama, ni las empleadas domésticas que la tendieron todos los días.

Una de las reporteras que cubrió el caso fue Lilly Téllez, ahora legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), quien no solamente estuvo en el cuarto de la pequeña, sino también se sentó sobre la misma cama en la que cinco días fue encontrada.

Tras el estreno en Netflix de Historia de un crimen: La búsqueda, la senadora escribió en redes sociales que le constaba que el cadáver de la menor no estaba en el borde de la cama, como concluyeron las investigaciones.

“Me consta que el cadáver de Paulette no estaba ahí y lo denuncié así en varios medios. Después de denunciar insistentemente que el cadáver de Paulette no estaba en su cama, recibí una amenaza para dejar el caso y sigo vulnerable ante ese amago”, insistió la senadora en su cuenta de Twitter.

Como periodista de TV Azteca, Téllez acudió en ese entonces al domicilio de la familia Gebara Farah para entrevistar a la madre.

“¿Esta es la cama de Paulette?”, comenzó Téllez la entrevista con la madre, cuando ambas estaban colocadas en medio de la cama y rodeadas de los peluches de la niña. La sesión de preguntas y respuestas que salió al aire tuvo una duración de aproximadamente 22 minutos.

“Yo la acosté alrededor de las 9:10 de la noche, hice lo que una mamá hace para acostar a su niña: darle su beso, lavarse los dientes, darle la bendición, la arropé en la cama, me salí del cuarto, le apagué la luz”, explicó Farah.

La madre de la niña afirmó que puso dos almohadas para que Paulette no se fuera a caer, pues el mueble tenía apenas una semana de haber sido instalado en su cuarto. Pero cuando amaneció, Erika, la niñera le avisó que Paulette no estaba en su cuarto

“La cama estaba destendida, pero la muchacha ya la había venido a buscar. [...] Se la llevaron en pijama, sin zapatos porque no me falta nada”, explicó. La madre de Paulette incluso pidió en vivo a quienes la tenían que por favor le devolvieran a su hija, ya que necesitaba de sus padres debido a su discapacidad.

Lizette dio varias entrevistas para tratar de encontrar a su hija (Foto: Archivo)

Años después, Téllez habló al respecto de este caso en una columna para el portal de SDP Noticias, en donde afirmó que el cadáver fue sembrado, pues era casi imposible que la niña se hubiera girado por sus propios medios.

“Sabemos que el cuerpo de Paulette fue sembrado ahí; literalmente metido con fuerza, ya rígido y descompuesto en ese minúsculo espacio en donde era físicamente imposible que hubiera quedado atrapada mientras dormía”, narró Téllez.

Ella misma se cuenta como testigo, pues no solamente se sentó en la cama, sino que ayudó a la madre a acomodarla para la entrevista.

“Estuve sobre esa cama cuando Paulette llevaba 5 días muerta. Revisé la cama, toqué sus cobijas, acaricié los peluches, ayudé a arreglar la sobrecama para hacer la entrevista con la madre de la niña, sentadas sobre el colchón durante más de una hora”, escribió la periodista en 2016.

“No existía una temperatura a nivel de congelación en esa habitación que evitara que el cuerpo, que llevaba cinco días en descomposición, despidiera ese olor a muerto que causa escalofríos y una especie de repugnancia indescriptible”, explicó.

(Foto: Cuartoscuro)

María Lilly del Carmen Téllez García también estuvo envuelta en el escándalo cuando, el 22 de junio del año 2000, fue víctima de un ataque armado al salir de las instalaciones de TV Azteca.

El auto en el que viajaba recibió más de 30 impactos de bala cuando conducía sobre de Boulevard de la Luz y Periférico, sin embargo, Téllez logró salió ilesa y sus dos escoltas y su acompañante solo resultaron lesionados.

Ella salió del vehículo y regresó corriendo a las instalaciones de la televisora, donde tras encontrarse con su jefe Sergio Sarmiento, salió en vivo en el noticiero de Javier Alatorre para relatar lo sucedido.

Algunas hipótesis en torno al ataque señalaron al entonces procurador de la capital, Samuel del Villar, quien había sido protagonista de una serie de trabajos realizados por Téllez, en los que se exhibían el abuso del poder y presuntas negligencias en la investigación del caso Paco Stanley. Estas teorías nunca formaron parte de las investigaciones.

Lilly Téllez (Foto: Cuartoscuro)

En su carrera como periodista, recibió el Premio Estatal de Periodismo en 1992 y ocho años después fue Candidata al Premio Mundial de Periodismo que otorga la UNESCO. En 2007 recibió el Premio Antena, el cual es otorgado por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

Sin embargo, como senadora, Lilly Téllez se ha robado el protagonismo desde que ingresó en la política mexicana de la mano de Morena, el partido político creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, después de lanzarse en contra del aborto y criticar a Evo Morales, Morena pidió remover a la senadora del partido, y Téllez pasó a formar parte de la bancada de Acción Nacional.

Ha sido muy crítica con el movimiento feminista y el aborto, asegurando que el pañuelo verde utilizado por el movimiento feministas es “el trapo verde de la muerte”. En otras ocasiones también ha criticado al movimiento y aclarado que ella es feminista, sino “femenina”.

En plena pandemia de Covid-19, y luego de que Cuba envió un grupo de médicos para apoyar a México, Lilly Téllez celebró cuando salieron del país pues asegurando que “no curaban nada con sus prácticas médicas de 1930”.

