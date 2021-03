AMLO reiteró su intención de que Campeche sea el primer estado en regresar a clases presenciales

Archivo (Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su intención de que Campeche sea la primera entidad del país en regresar a clases presenciales, aún con la pandemia del COVID-19 activa, ya que aseguró, ese estado ha tenido un buen manejo de la enfermedad.

Al supervisar las obras de un tramo del Tren Maya que se edifica en Campeche, el mandatario mexicano resaltó que en esa entidad ya se vacunó a casi todos los maestros en una segunda dosis y después se inoculará a todos los adultos mayores con la finalidad de que ese estado sea el primero en avanzar hacia una “nueva normalidad”.

“En el caso de Campeche queremos que este estado sea el primero en iniciar las clases presenciales. Aquí es el único estado que ya se vacunó casi a todos los maestros, maestras, trabajadores de la educación, en segunda dosis… Y estoy haciendo el llamado para que después de vacunar a todos los adultos mayores de Campeche, sería el estado que tendría a todos los adultos mayores vacunados y a todos los maestros y esto lo lograríamos antes de que termine marzo (...) Que podamos así, con cuidado, con protocolos sanitarios, regresar a clases presenciales porque no es lo mismo la educación a distancia, mediante internet, televisión, que la educación presencial.. la escuela siempre lo he sostenido, es el segundo hogar y tenemos que garantizar, así como los hacemos, el derecho del pueblo a la salud, garantizar también el derecho del pueblo a la educación”, aseguró.

Enfatizó que esto se logrará con el apoyo del gobernador Carlos Miguel Aysa González, así como de las autoridades municipales, de los maestros y los padres de familia. Sin embargo, aseguró que quien tendrá la última palabra será el pueblo campechano.

" (...) ¿Quién tiene la última palabra? El pueblo de Campeche”, aseveró.

El Jefe del Ejecutivo aseguró que este plan para regresar a clases presenciales en ese estado no es por mera simpatía, sino porque la entidad ha permanecido en semáforo verde desde hace bastantes semanas.

“También no es porque tengamos simpatía solamente por Campeche, que la hay sin duda, no solo es eso, es que en Campeche han cuidado todo lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia y lo han hecho muy bien. Ya Campeche lleva mucho tiempo en semáforo verde, es decir, muy pocos contagios, muy pocos fallecidos, es el estado con mejores resultados en el país. Entonces pues vamos a dar el otro paso aquí en Campeche, poner el ejemplo. Una vez que iniciemos con Campeche el regreso a clases, vamos posiblemente con Chiapas que también ha mantenido semáforo verde por algún tiempo y luego otros estados, de modo que se le dé prioridad, a enfermeras a médicos, a trabajadores de la salud, a adultos mayores y a maestras y maestros para regresar a la normalidad en lo educativo”, insistió.

Al supervisar las obras del Tren Maya, cuyo tramo de Escárcega está siendo construido por Grupo Carso, el mandatario reconoció que han habido retrasos “por diversas causas”, por lo que reiteró que la obra debe quedar concluida a finales de 2023 y en funcionamiento en el 2024.

“Tenemos que lograr el propósito de concluir esta obra, y yo agradezco mucho al gobernador de Campeche que nos está ayudando, facilitando el que se pueda avanzar y le tenemos confianza también al grupo Carso”, dijo.

Fue cuando aprovechó para enviar un saludo al Ingeniero Carlos Slim, quien se está recuperando del COVID-19.

“Cuando me presentaron el reporte del avance, tenía el interés de hablarle a los dueños de la empresa, a los directivos, pero dije no vamos mejor a la supervisión, porque es entendible el retraso y sé que se va a superar, aquí y en los otros tramos por como dije distintas circunstancias. Además, no quise hablarle al ingeniero Slim, porque está recuperándose del COVID. Está como yo, en la fase de post-COVID, nos dio casi al mismo tiempo y mantuvimos comunicación durante ese mismo tiempo. Afortunadamente ya está mejor, en recuperación, como muchos otros que se están recuperando, les deseamos que salgan bien, que sanen. Ha sido muy triste porque muchos se nos adelantaron, fallecieron”, señaló.

López Obrador celebró que ya se haya iniciado la campaña de vacunación y aunque dijo que eso dará más seguridad, no hay que confiarse ni bajar a guardia.

“Por eso también celebramos que ya se haya iniciado la campaña de vacunación, es es lo que nos va a dar más seguridad no hay que confiarnos porque son como olas. Ya habíamos pasado la primera ola y se pensaba que ya estaba bajo control, que ya el contagio había disminuido y se viene otra ola mundial, no solo ha afectando a nuestro país. Y ahora estamos también, no sólo en México sino en el mundo, pues viendo con buenos ojos que está descendiendo el contagio. No solo es por la aplicación de la vacuna, porque se puede pensar porque es que ya se está aplicando la vacuna. No, es un proceso que tiene esta pandemia, este virus, que ahora que está con menor intensidad en México y en el mundo. pero no confiarnos porque no queremos una tercera ola”, insistió

" Por eso cuidarnos para evitar la tercera ola y la ventaja es que ya tenemos la vacuna y vamos a aplicarla en todo el país. Es de aplicación universal, nos va a tocar a todos”, dijo .

Recordó que la estrategia nacional fue, primeramente, a todos los trabajadores de la salud “que están arriesgando sus vidas para salvar vidas ajenas” y la segunda población objetivo son los adultos mayores de 60 años, ya que -señaló- de acuerdo con los especialistas, si se tiene vacunados a todos los adultos mayores “se disminuye la mortalidad por COVID hasta un 80%”.

