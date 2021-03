Nestora Salgado, candidata a la gubernatura de Guerrero por Morena acusó que nunca le dijeron que ocurrió al interior del partido

Nestora Salgado acusó que ni como candidata a la gubernatura sabía lo que estaba pasando dentro de Morena (Foto: Twitter/@nestora_salgado)

La senadora de la República por el Estado de Guerrero, Nestora Salgado de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), apuntó que el partido no ha sido claro en informar quiénes serán los participantes en la encuesta para elegir al candidato a la gubernatura local.

“Morena no ha sido claro en quién está en la encuesta y quién no, yo me registré de inicio como aspirante, pero a mí, por lo menos, no me han dado a conocer, yo lo que he visto en Facebook es que estamos cinco, pero real no lo sé”, dijo la legisladora en una entrevista que dio a la periodista Azucena Uresti.

La aspirante a la gubernatura aseguró que ni ella como parte del proceso electoral tiene conocimiento de lo que estaba pasando al interior de Morena, por ello exhortó que por respeto a los participantes se aclarara el tema.

Apuntó que el panorama no ha sido claro desde que se bajó a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura, luego de que mermaran las acusaciones de abuso sexual en su contra.

Mujeres de colectivas feministas de Guerrero se manifestaron en la Plancha del Zócalo para dar posicionamiento por la destitución de Félix Salgado Macedonio a la candidatura del estado de Guerrero (Foto: Cuartoscuro)

Lo anterior, luego de que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dijo el pasado lunes que el partido volvería hacer una nueva encuesta para definir al candidato del partido. Sin embargo, en ese proceso participaría nuevamente Salgado Macedonio.

“Por unanimidad, en la Comisión Nacional de Elecciones de @PartidoMorenaMx acordamos la realización de una nueva encuesta para definir la candidatura a la gubernatura de Guerrero, dando cumplimiento a lo indicado por la @CNHJ_Morena”, aseguró Delgado en su Twitter oficial.

Al respecto, Macedonio aseguró que sería respetuoso de las decisiones del partido, contendrá en la nueva encuesta con el objetivo de perfilarse una vez más hacia la gubernatura.

“Compañeras y compañeros Estamos listos para participar en la encuesta que va a realizar nuestro partido MORENA. Somos respetuosos de sus decisiones y vamos nuevamente a la competencia. Seremos respetuosos de los resultados. En la encuesta Félix, es la respuesta. ¡Hay toro!”, escribió en sus redes sociales.

Félix Salgado Macedonio está acusado por varios casos de abuso sexual (Foto: Twitter @FelixSalMac)

Al respecto, Mario Delgado añadió que con los resultados de dichas encuestas, la Comisión Nacional de Elecciones podrá realizar la valoración de perfiles de los diferentes aspirantes.

De esta manera, Morena informará el resultado de dicha reposición de procedimiento, así como el registro definitivo de la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

Dicha comisión, resaltó, está integrada por Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN); Citlalli Hernández, secretaria general del mismo; Esther Gómez, secretaria de la Diversidad Sexual; Carlos Evangelista, secretario de Combate a la Corrupción y Alejandro Peña, senador de la República.

Feministas se han manifestado en varias ocasiones contra la candidatura de Macedonio (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, la CNHJ de Morena informó el 27 de febrero sobre la resolución para que la CNE realice una consulta en el estado de Guerrero para la valoración del perfil.

También indicó que por el agravio dos, no se puede afirmar que Félix Salgado Macedonio carece de buena fama pública, ya que todas las evidencias recabadas por la institución se basaron en notas periodísticas.

“Esta comisión tiene la facultad de velar por el respeto de los principios democráticos de Morena contemplados en el artículo 49, inciso b), de nuestros Estatutos, por lo que ordena a la Comisión Nacional de Elecciones subsanar el procedimiento a partir de la etapa de valoración del perfil del candidato en el Estado de Guerrero, ya que el dictamen realizado por la Comisión Nacional de Elecciones no posee la fundamentación ni motivación necesaria para determinar la candidatura del ciudadano de referencia”, se leyó en el boletín oficial.

SEGUIR LEYENDO: