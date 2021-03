Fue asesinado Melquiades Vázquez, candidato del PRI a edil de La Perla

Melquiades Vázquez Lucas fue asesinado este jueves (Foto: Twitter@VigilantesV)

José Melquiades Vázquez Lucas, precandidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de La Perla en Veracruz, fue asesinado este jueves en las Altas Montañas del mismo estado.

De acuerdo con medios locales, unos minutos antes de las 16:00 horas Vázquez Lucas y Leticia Mauro Gallardo, su esposa, se encontraban a bordo de su camioneta negra, frente al palacio municipal de Mariano Escobedo.

Fue entonces cuando los ocupantes de una camioneta blanca dispararon contra el vehículo del hombre al que apodaban “El Pantera”, quien fue alcalde por el mismo partido pero de 2008 al 2010. A la escena arribaron autoridades estatales y elementos de la Guardia Nacional.

Según medios locales, el ex edil fue auxiliado y trasladado a un hospital particular de Orizaba, en donde perdió la vida debido a las heridas que tuvo en la cabeza y uno de sus hombros. Por su parte, su esposa también fue herida, pero aún no se sabe más de su actual estado de salud.

El precandidato del PRI se encontraba con su esposa (Foto: Twitter@VigilantesV)

Mientras tanto, a través de su cuenta de Twitter, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, exigió justicia por el asesinato del su virtual candidato y reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador por la inseguridad a la que están sujetos los candidatos.

“En el México de impunidad, el presidente @lopezobrador_ anunció tener un plan para proteger a candidatos. Hace unos minutos mataron a nuestro precandidato Melquíades Vázquez Lucas de la Perla, Ver. Exigimos justicia como en septiembre 2020 lo hicimos por el asesinato de su hijo”, expersó Ramírez Marín.

Fue apenas el pasado 10 de septiembre que el nombre de Vázquez Lucas circuló en los medios, pues su hijo, José Mauro Vázquez Gallardo, fue privado de su libertad y asesinado.

El priista se convirtió en el cuarto político asesinado en lo que va del 2021 en Veracruz. Además de que es el número 22 bajo el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

En febrero Juan Gilberto Ortiz Parra sufrió un destino similar (Foto: Twitter@eli8427)

Otro asesinato a balazos

Juan Gilberto Ortiz Parra, precandidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Úrsulo Galván, fue asesinado a balazos el pasado jueves 11 de febrero en el municipio de Puente Nacional, dentro del mismo estado que Vázquez Lucas.

El hombre de 36 años fue atacado con el mismo modus operandi: a bordo de su camioneta, sobre la carretera federal Matamoros-Puerto Juárez 180. Tras la agresión, se dio aviso al número de emergencia, 911, acerca de una persona herida por balas.

Personal de paramédicos de la Dirección Municipal de Protección Civil de La Antigua fueron quienes se trasladaron al lugar de los hechos. Y, de acuerdo con un reporte, Ortiz Parra se encontraba malherido, pero alcanzó a mencionar que no conocía a las personas que lo balearon. Por esta misma razón, elementos de seguridad se dirigieron al lugar y custodiaron el traslado del hombre.

Ortiz Parra fue llevado al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Cardel y entró directamente al área de urgencias. Ahí, los médicos comenzaron a atenderlo por las heridas de bala, pero lamentablemente falleció.

Ortiz Parra también murió en un nosocomio (Foto: Twitter@chucholivares63)

Por el momento, no hay un motivo del crimen y no se tiene pista de los agresores. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz abrió una carpeta de investigación y el cuerpo será llevado a Xalapa para las diligencias de ley.

