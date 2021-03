Días después de los insultos a AMLO, prohibieron la venta de alcohol en un vuelo donde viajaba el presidente “para evitar alteraciones”

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó una gira de fin de semana en la cual prevé realizar la inspección de las obras del Tren Maya. De esa forma, como es habitual, se transportó a bordo de un vuelo comercial. No obstante, en esta ocasión la tripulación advirtió que durante el viaje no estaría permitida la venta de bebidas alcohólicas.

Antes de realizar el despegue, el personal de la aerolínea informó por medio de las bocinas que durante el vuelo de dos horas dichas bebidas no serían distribuidas. El motivo principal fue que en ese viaje estaba presente el presidente, por lo cual buscaban evitar la alteración de los pasajeros como resultado del consumo de bebidas embriagantes.

De acuerdo con un tuit publicado a través de la cuenta @gasparvela, reportero de La Octava, “fue suspendida la venta de bebidas alcohólicas en el vuelo 1018 de @VivaAerobus, en el que viajó @lopezobrador_ . Una de las sobrecargos me dijo que el motivo fue que en el avión venía el presidente, y querían evitar que los pasajeros se alteraran por el alcohol”.

La experiencia de su viaje fue notablemente diferente al realizado el domingo pasado desde Guadalajara hasta la Ciudad de México. En esa ocasión, cuando la tripulación a bordo de la aeronave indicó el descenso de los pasajeros, diversas personas se acercaron al mandatario para grabarlo o pedirle fotografías. Sin embargo, en un par de grabaciones destacaron un par que se encontraba en la parte posterior, quienes comenzaron a gritar una serie de insultos.

Un día después, durante la conferencia matutina, fue cuestionado sobre los hechos. Sin embargo aseguró que, como parte de su papel político, ya está acostumbrado a recibir todo tipo de comentarios, pues “Son gajes del oficio”.

<b>“</b>Imagínense si me pongo preocupado por los insultos. <b>Recibo muchos, muchos insultos, porque tengo que llevar a cabo cambios</b>. Me eligieron para eso, para encabezar un movimiento de transformación. Así como hay personas inconformes, hay muchos otros que están conformes y así es la democracia, a diferencia de la dictadura. Cuando hay dictadura no se puede protestar, o se protesta pero con los dientes apretados. Cuando hay democracia somos libres. <b>Entonces estoy muy consciente de eso</b>”, dijo.