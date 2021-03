Yazmín Esquivel, ministra de la SCJN, negó las acusaciones que la señalan de vacunarse contra COVID-19

(Foto: Cuartoscuro)

En las últimas horas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el ojo público, ya que dos de sus ministros son acusado de presuntamente viajar a San Antonio, Texas, y recibir la vacuna contra COVID-19.

La noticia la dio a conocer la periodista mexicana radicada en ese país, Dolia Estévez, quien señaló que la ministra Yazmín Esquivel Mossa y su marido José María Riobóo arribaron a dicha localidad, a bordo de un jet privado, el pasado 1 de febrero. Para esto, según cuenta la reportera, obtuvieron una matricula consular, documento que se otorga a residentes mexicanos en el extranjero y que los consulados de México en Estados Unidos exigen ahora para vacunar a los migrantes en dicho país.

Rubén Minutti Zanatta, periodista mexicano, mencionó que l as matrículas consulares el primero de febrero pasado. Para obtenerla, hay que pagar 33 dólares y acreditar residencia en Estados Unidos.

Algunos medios de circulación nacional informaron que Minutti Zanatta, fue subordinado de la ministra Esquivel Moss. Entonces, el ahora cónsul era magistrado de dicho órgano, cargo que dejó en 2019 para asumir en enero de 2020 su nueva responsabilidad diplomática.

Sin embargo, la ministra negó haberse vacunado en Estados Unidos o en México. Lo que no aclaró es por qué y para qué tramitó la matrícula siendo que reside en la Ciudad de México y labora de tiempo completo en la SCJN. El desmentido de Esquivel Mossa fue subido a la red social poco antes de las 11:00 horas, pero minutos después fue borrado.

“Adjunto la carta que por instrucciones mías envió mi secretario particular, Luis Acuña, al Director de @SinEmbargoMX y @SinEmbargoTR para desmentir la nota publicada por @doliaestevez en dichos medios. Aclaro, ni en E.U.A. ni en México me he vacunado vs el Covid_19”, escribió la diputada en su cuenta personal de Twitter.

Respecto a los señalamientos de la vacuna, la ministra Esquivel Mossa lo tomó con tranquilidad y decidió aclarar la confusión y el mal entendido. Según palabras de la propia funcionaria, acudió a San Antonio, Texas, el 1 de febrero para conocer la sala de lactancia que lleva su nombre.

“Son los primeros altos servidores públicos que se sabe han viajado a Estados Unidos con dicho fin”, señala la periodista en un artículo publicado en el portal SinEmbargo.mx,

De igual forma, se dio a conocer el pasado martes que Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), negó que los consulados de México en Estados Unidos hayan apoyado a Esquivel Mossa y a Alberto Gelacio Pérez Dayán, ministros de la SCJN, a vacunarse contra la COVID-19 en aquel país.

“Cada semana informamos sobre la vacunación que están promoviendo los consulados para las y los mexicanos que están en los Estados Unidos”, se lee en el tuit que posteriormente borró. “Pero el Consulado no ha hecho ninguna gestión para su vacunación, ni de ella, ni de ningún otro funcionario de México”, añadió.

Pero el consulado no ha hecho ninguna gestión para su vacunación, ni de ella ni de ningún otro funcionario en México; es más, no tienen autorización de hacerlo”. Aseguraron que es “completamente falso e infundado que esta representación haya asistido o gestionado a favor de la vacunación de los servidores públicos mencionados en el texto.”

Pero aseguraron que el único dato verdadero es que la ministra Yasmín Esquivel se presentó en las instalaciones del Consulado, pero por otras razones, y no para ser inoculada definitivamente.

Además, señaló, la prioridad en el plan de vacunación de San Antonio son personal médico y adultos mayores de 65 años, pero la ministra Esquivel tiene 57 años y el ministro Pérez Dayán 60, por lo que no cumplen con los requisitos para ser inoculados ahí.

