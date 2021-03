“¡Vamos por todo!”: Vicente Fox felicitó a Lupita Jones por ser candidata a la gubernatura de Baja California

Vicente Fox Quesada (Foto: AFP)

En la tarde del jueves 3 de marzo, el ex presidente de México (2000-2006), Vicente Fox Quesada escribió en su cuenta oficial de Twitter una felicitación para la Miss Universo 1991, Lupita Jones, quien aceptó ser candidata para la gubernatura de Baja California.

“¡Bravo, bravísimo, Lupita! ¡Vamos por todo! ¡Baja California te recibe con los brazos abiertos!! VA POR MÉXICO, SI, POR MÉXICO. ¡VAMOS POR TODO! Lupita Jones será la candidata del PRI, PAN y PRD para la gubernatura de Baja California”, escribió el ex mandatario.

El tuit del ex mandatario tiene más de 100 “Me gusta” dentro de esta red social, entre los comentarios de respuesta al mismo hay mucha gente que piensa que Lupita Jones sólo es popular y no un personaje apto para gobernar, pues expresaron no estar de acuerdo con su candidatura.

Así apoyó Vicente Fox a Lupita Jones

María Guadalupe Jones Garay disputará la gubernatura de Baja California contra Jorge Hank Rhon, por el Partido Encuentro Solidario; Marina del Pilar Ávila Olmedo, candidata de Movimiento Regeneración Nacional; y Alejandro Miungaray, quien va por el partido Movimiento Ciudadano.

Un usuario contestó el tuit de Vicente Fox de la siguiente manera “No señor, ¿cree que porque López ya ganó, ahora nos pueden dar cualquier cosa para que nos represente? Necesitan subir el nivel, Morena debe de salir pero no nos escupan en la cara.”.

Vicente Fox se ha vuelto un crítico del actual gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en diversas ocasiones ha arremetido en contra del partido que llevó al poder al tabasqueño, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), calificándolo como “el más corrupto de la historia”.

Lupita Jones, candidata a la gubernatura de Baja California (Foto: Instagram de Lupita Jones)

En enero de este año, el mandatario estatal, Jaime Bonilla expresó que la contienda por la gubernatura “no es un concurso de belleza”, pero sí fuese, “ le apostaría a Marina” (candidata de Morena).

Esto surgió cuando era una posibilidad el que Lupita Jones, la primera Miss Universo mexicana (1991) aceptara ser la candidata de la alianza “Va por Baja California” -formada por PRI, PAN y PRD.

Fue Elizabeth Pérez, secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) del estado, quien confirmó la aceptación de la empresaria como candidata de la alianza “Va por México”, integrada además por los partidos políticos Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN).

“La candidatura ya está aceptada, sólo nos falta hacer el evento de aceptación de los tres presidentes”, mencionó la funcionaria perredista, Elizabeth Pérez, quien también expresó que fue la semana pasada cuando la ex reina de belleza notificó a la organización que sí aceptaba la candidatura, por lo que se espera que esta misma semana realice un acto público de presentación.

CIUDAD DE MÉXICO, 28FEBRERO2019.- El ex Presidente de México, Vicente Fox Quesada FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

El ex presidente ha realizado mediante Twitter múltiples críticas y burlas respecto a otras situaciones de la Jornada Electoral que se llevará a cabo el 6 de junio del presente año.

El ex presidente de México (2000-2006) por el Partido Acción Nacional (PAN), calificó de “brutal, deshonesto y corrupto”, el comportamiento del partido fundado por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional.

Esto en el sentido de las acusaciones en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca que se dieron a conocer el pasado martes y por el que se busca desaforarlo.

Vicente Fox Quesada (Foto: Cuartoscuro)

El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, también habló sobre la captura de Emma Coronel, identificada por las autoridades como la esposa de Joaquín el “Chapo” Guzmán, le pidió que no se preocupara por haber sido detenida, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la ayudaría.

El presidente López Obrador ha tenido una interacción controversial con los familiares del “Chapo”; en octubre de 2019 fue ampliamente criticado por la captura e inmediata liberación de Ovidio Guzmán.

En otro episodio polémico, el ejecutivo mexicano le dio la mano a Consuelo Guzmán, madre del “Chapo” y unos días después se justificó diciendo: “Un adulto mayor merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo”, afirmó.

