“Ya está aceptada”: Lupita Jones asumió su candidatura a la gubernatura de Baja California por la alianza PAN, PRI y PRD

La empresaria expresó en un video que la decisión de incursionar en la vida política no es "frívola" (Foto: Instagram @lupjones)

Luego de que hace unos días Lupita Jones publicara un video en el que dio a conocer la invitación que le hizo llegar la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) de Baja California para competir por la gubernatura del estado fronterizo, ahora se dio a conocer que la Miss Universo 1991 ya aceptó dicha invitación y está próxima a participar en su evento de aceptación oficial.

Fue Elizabeth Pérez, secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas del Partido Revolucionario Institucional (PRD) del estado, quien confirmó la aceptación de la empresaria como candidata de la alianza “Va por México”, integrada además por los partidos políticos PRI y PAN.

“La candidatura ya está aceptada, sólo nos falta hacer el evento de aceptación de los tres presidentes”, mencionó la funcionaria perredista, quien también señaló que fue la semana pasada cuando la ex reina de belleza notificó a la organización que sí aceptaba la candidatura, por lo que se espera que esta misma semana realice un acto público de presentación.

Aseguró que aunque no tiene experiencia política, podría asesorarse con expertos (Foto: Instagram de Lupita Jones)

Para ello, la directora de la organización de certámenes de belleza Mexicana Universal, deberá reunirse con los dirigentes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno; y del PRD, Jesús Zambrano. Se espera que será este miércoles 3 de marzo cuando Jones y los dirigentes se presenten en las instalaciones del Hotel Real Inn de Tijuana para comunicar oficialmente su participación en la próximas elecciones a realizarse en junio.

La candidatura de Jones surge meses después de que el nombre de la nacida en Mexicali acaparara los titulares de espectáculos y los marcadores en las redes sociales, pues diversas ex misses de belleza, encabezadas por la ex reina de Jalisco, Sofía Aragón, denunciaron duros tratos, una actitud presuntamente déspota y distinciones inequitativas que recibieron por parte de la empresaria al interior de la organización que preside desde la década de los 90 cuando aún se llamaba Nuestra Belleza México.

Sofía Aragón destapó los malos tratos que recibió de la Miss Universo 1991, a su testimonio se sumaron las voces de otras reinas de belleza (@jordi_80) / IG - Miss Universe Organization)

Ya el pasado 17 de febrero, la mujer de 53 años había compartido a través de un video que aún se encontraba valorando la invitación que recibió por parte del PAN para incorporarse a la vida política de su estado natal y aseguró que dicha decisión no la tomaría de manera precipitada.

“Es cierto que no tengo experiencia de gobierno, pero también no tengo las mañas de los que han tenido un cargo público y eso también es bueno porque podemos innovar, proponer, porque claramente las cosas no están funcionando”, expresó.

“Baja California se merece un gobierno a la altura de su gente, su historia, cultura, industria, de sus mujeres y hombres, Baja California necesita un gobierno de unidad, que nos ayude a levantarnos de la pandemia y que nos permita llevar a nuestro Estado a la vanguardia de México”, dijo en el clip la oriunda de Mexicali.

Lupita se coronó como Miss Universo a los 23 años (Instagram: lupjones)

Y es que ya anteriormente voceros de la alianza “Va por México” habían expresado que Lupita “es la persona indicada” y cuenta con capacidades para desempeñarse exitosamente al frente del estado fronterizo.

“Es la persona indicada en este momento, sobre todo con la capacidad para gobernar Baja California, toda vez que es una mujer que sabe tomar decisiones, está preparada, tiene una formación académica, no solamente es bonita, o que haya ganado un certamen de belleza, sino que es una mujer inteligente”, expresó un vocero del PRD del estado.

La empresaria de 53 años aseguró estar consciente de las necesidades de su estado natal (Foto: Archivo)

Además, recalcó que Lupita “conoce las problemáticas del Estado. Baja California necesita que haya una persona capaz de tomar decisiones durante una crisis, y hoy Baja California atraviesa por una crisis muy grave”.

Lupita Jones disputará la gubernatura de Baja California con Jorge Hank Rhon, por el Partido Encuentro Solidario; Marina del Pilar Ávila Olmedo, candidata de Morena; y Alejandro Miungaray, quien va por Movimiento Ciudadano.

SEGUIR LEYENDO: