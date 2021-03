Morena pedirá que Santiago Nieto comparezca en San Lázaro por desafuero de García Cabeza de Vaca

El proceso contra García Cabeza de Vaca fue admitido en la Cámara de Diputados (Foto: Cuartoscuro/ Cuartoscuro)

Morena, el partido de la mayoría en ambas Cámaras del Congreso, pedirá a la Cámara de Diputados que comparezca el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, en el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que admitieron en San Lázaro esta semana.

“Ante la trascendencia que ha cobrado el desafuero solicitado por la FGR (Fiscalía General de la República) en contra del gobernador de Tamaulipas, solicitaré respetuosamente a la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados que convoque a reunión de trabajo al titular de la UIF Santiago Nieto”, escribió este jueves Ignacio Mier, el coordinador de los legisladores morenistas en San Lázaro, en sus redes sociales.

Y es que Nieto ha reiterado que el expediente con el que cuenta la FGR contra del gobernador García Cabeza de Vaca es sólido. Además aseguró que el organismo a su cargo, la propia FGR, así como la Fiscalía Anticorrupción y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ya han obtenido por parte de autoridades de Estados Unidos, con quienes trabajan en conjunto, “datos importantes”.

“Inclusive, ya hablamos de una cantidad importante de inmuebles en Estados Unidos pertenecientes a la familia del actual Gobernador de Tamaulipas”, señaló Nieto Castillo en entrevista esta semana con Joaquín Repetto para la televisora Telesur.

Apenas este lunes, la Cámara de Diputados admitió el expediente contra el gobernador de Tamaulipas, en el norte del país y fronterizo con Estados Unidos, que presentó la FGR y busca retirarle el fuero debido a que supuestamente cometió delitos relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, por mandato de la Sección Instructora, notificó personalmente este lunes, a las 14:00 horas (tiempo local), en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, a García Cabeza de Vaca, informaron este lunes desde San Lázaro en un comunicado.

La notificación, precisaron, fue sobre el Acuerdo que la Sección Instructora de la Cámara Baja donde se admitió y radicó en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, donde se incluye la Solicitud de Declaración de Procedencia en su contra.

“La solicitud fue presentada y ratificada por el Titular y Fiscales de la Unidad Especializada en la Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Alteración y Falsificación de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra Delincuencia Organizada de la FGR”, recordaron.

“Se deriva de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000392/2020 que se integra en su contra por hechos con la apariencia de delito de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada”, añadieron.

La semana pasada, luego de presentar la solicitud de declaración de procedencia contra García Cabeza de Vaca, la FGR ratificó su denuncia y entregó 10 tomos a la poderosa Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la cual está encabezada por el experimentado diputado Pablo Gómez, de Morena, el partido de la mayoría.

“A partir de su notificación, el servidor público imputado cuenta con un plazo de siete días naturales para que manifieste por escrito lo que a su derecho y defensa convenga”, concluyeron desde San Lázaro.

García Cabeza de Vaca, del opositor PAN (Partido Acción Nacional), ha repetido en diversas ocasiones que las acusaciones y el proceso en su contra son “una persecución política” por no haberse sometido al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El político es uno de los gobernadores más rebeldes frente a la actual administración federal y uno de los perfiles más llamativos rumbo a la sucesión presidencial de 2024. El tamaulipeco incluso señaló a López Obrador de estar detrás de las acusaciones en su contra.

“Probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este gobierno federal. Un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones en el gobierno de Tamaulipas. Probablemente estén muy molestos porque soy uno de los fundadores de la Alianza Federalista”, explicó la semana pasada en su visita relámpago a San Lázaro para defenderse de las acusaciones.

Sin embargo, López Obrador aseguró que su gobierno “no persigue a nadie”, aunque adelantó que no será cómplice de delitos. “Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza pero también debe de saberse, que he dicho, recuerdo, que no somos tapadera de nadie”, expresó.

Además, pidió a la Cámara de Diputados, controlada por su partido Morena, que den a conocer el expediente completo contra García Cabeza de Vaca que presentó la FGR. “Es sano para la vida pública el que se dé a conocer el expediente, creo que es sano para el gobernador, para la Fiscalía, para los legisladores, también para nosotros en Presidencia”, indicó.

Este domingo, en una exhibición de su músculo político y paradójicamente emulando a López Obrador en 2005, cuando el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México enfrentaba un desafuero en su contra, García Cabeza de Vaca encabezó una manifestación en su apoyo en Tamaulipas, “¡Aquí nadie se rinde! ¡Vamos a demostrar de lo que estamos hechos en Tamaulipas!”, pronunció el gobernador del PAN.

Información en desarrollo