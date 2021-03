Nombraron al nuevo jefe del Estado Mayor de Sedena: Ricardo Trevilla Trejo

Ricardo Trevilla Trejo (Twitter/ @UPPiedrasNegras)

El general Ricardo Trevilla Trejo fue nombrado nuevo Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en sustitución del general Homero Mendoza Ruiz, quien fue designado comandante de la X Región Militar, con base en Mérida, Yucatán.

La llegada del general de Brigada DEM, explicaron, se debió a los movimientos naturales que se efectúan en las fuerzas armadas de manera periódica en los puestos operativos del Ejército.

Trevilla Trejo se ha desempeñado como director general de Comunicación Social de la Sedena, y más recientemente como subjefe de Administración y Logística del Estado Mayor.

Es graduado del Heroico Colegio Militar (HCM) en el arma de Caballería, y ascendió a General de Brigada en 2016, cuando era Comandante del Criadero Militar de Ganado (CMG) en Santa Gertrudis, Chihuahua, para luego ser enviado como comandante de la 43 Zona Militar en Apatzingán, Michoacán.

Después del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue nombrado Subjefe Administrativo y Operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN).

También se ha desempeñado como comandante de la Guarnición Militar de Piedras Negras, Coahuila, lugar en el que el general secretario Sandoval González, también fue comandante de 2011 a enero de 2012.

El lunes pasado, la Secretaría de Marina también informó de una rotación similar en la jefatura de su Estado Mayor y en su Oficialía Mayor.

AMLO promete seguridad en Zacatecas

El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció el envío de más elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de la Marina; para reforzar la seguridad en Zacatecas, a petición del mismo gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Al encabezar la evaluación de Programas Integrales de Bienestar en el municipio de Fresnillo, López Obrador aseguró que conoce muy bien el problema de inseguridad por el que atraviesa Zacatecas, razón por la cual -dijo-, decidió ir a esa entidad, en la cual, además de reforzar la seguridad, también se combatirá la corrupción en la policía, para evitar que se coludan con la delincuencia.

“(...) Por eso siempre he dicho que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, eso es lo principal y también el que haya presencia de la policía, que no haya corrupción, que no se asocie la autoridad con la delincuencia, que esté bien pintada la raya la frontera que divide a la delincuencia y a la autoridad, porque cuando es lo mismo la delincuencia que la autoridad, pues entonces no hay posibilidad de resolver el problema”, aseguró el Jefe del Ejecutivo.

“Por eso estoy muy consciente, por eso vine a Zacatecas. Estoy muy consciente que se está pasando por una mala temporada por la inseguridad que hay en el estado, sobre todo por homicidios. El enfrentamiento de bandas aquí en Zacatecas y la pérdida de vidas humanas, porque no podemos decir es enfrentamiento entre ellos mismos, ¡no! son pérdidas de vidas humanas y tenemos que serenar a Fresnillo, a Zacatecas, al país. Vamos a ayudar al gobernador Alejandro Tello, en su petición de que haya más presencia de la Guardia Nacional, del Ejército”, puntualizó.

