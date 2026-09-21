Qué le pasó a Erasmo Catarino, el cantante ex de La Academia estuvo a punto de ahogarse en Cancún

EFE/Erasmo Catarino

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Erasmo Catarino estuvo a punto de ahogarse durante unas vacaciones en Cancún, Quintana Roo, cuando sus excompañeros de La Academia, Toñita y Raúl Sandoval, tuvieron que rescatarlo del agua. El cantante, ganador de la cuarta generación del reality show en 2005, no sabe nadar.

De acuerdo con diferentes versiones, el cantante se encontraba en Cancún debido a que estaba disfrutando de unos días de descanso con sus excompañeros, tras presentarse juntos en Isla Mujeres con motivo del 216 Aniversario de la Independencia de México.

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Erasmo Catarino no sabe nadar y casi se ahoga en Cancín

El reportero de espectáculos Ernesto Buitrón compartió en redes sociales una serie de fotografías del momento en que Toñita y Raúl Sandoval auxiliaron a Erasmo Catarino para sacarlo del agua.

Erasmo Catarino casi se ahoga (X/@ERNESTOBUITRON)

Buitrón describió la escena y explicó que el cantante ingresó al mar sin saber nadar, lo que derivó en momentos de tensión hasta que sus excompañeros intervinieron.

“Erasmo Catarino no sabe nadar y sí estuvo en riesgo de ahogarse en Cancún. Toñita lo tuvo que sacar con ayuda de Raúl Sandoval”, escribió el periodista en la publicación, citada por TVNotas.

En las imágenes difundidas por Buitrón se observa a los dos cantantes sosteniendo a su colega mientras lo ayudan a salir del agua.

Erasmo Catarino está fuera de peligro tras el incidente

De acuerdo con TVNotas, Erasmo Catarino está fuera de peligro gracias a la intervención de Toñita y Raúl Sandoval, sus excompañeros de La Academia.

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Erasmo piensa en hacer un encuentro online con los compañeros que pueda reunir (IG: erasmooficial)

El cantante compartió él mismo las imágenes difundidas por Ernesto Buitrón en sus redes sociales. Hasta el momento no ha ofrecido declaraciones propias sobre lo ocurrido ni detalles adicionales sobre su estado de salud, según el mismo medio.

¿Quién es Erasmo Catarino?

Erasmo Catarino González Delgado nació el 25 de noviembre de 1977 en Xalpatláhuac, Guerrero, en la región de La Montaña. Es cantante, músico y licenciado en Educación Primaria.

Antes de saltar a la fama, trabajaba como maestro de segundo grado en una escuela primaria para niños náhuatl en su comunidad natal. Es indígena náhuatl y habla el idioma con fluidez.

Se hizo conocido en 2005, cuando ganó la cuarta generación de La Academia, el reality show musical de TV Azteca, tras superar a Yuridia y Cynthia Rodríguez en la final. El triunfo le dio un premio de 3,500,000 pesos y una camioneta.

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Erasmo Catarino fue académico de la cuarta generación (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Es conocido con el apodo de “el Conde de Xalpatláhuac”. Cuenta con 12 álbumes, desde su debut El Conde de Xalpatláhuac (2005) hasta Grandes Éxitos (2022). Prefiere el género de las rancheras y ha citado a Joan Sebastián y Vicente Fernández entre sus influencias.

En 2024 fue presentado como senador suplente de Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde Ecologista de México, y tomó protesta brevemente entre el 25 y el 29 de junio de 2025, periodo en el que emitió su primer voto durante la discusión de una reforma en materia ferroviaria.

Con el dinero que ganó en el reality abrió un hotel en Tequesquitengo, Morelos. En entrevistas ha señalado que la música le permitió mantener económicamente estable a su familia, aunque también ha hablado de episodios de discriminación que enfrentó en el medio artístico.

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