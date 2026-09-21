Aleks Syntek se compara con Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez en vivo

El músico y cantante mexicano Aleks Syntek realizó una transmisión en vivo a través de redes sociales tras los cuestionamientos generados por sus interacciones con el público durante las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

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El cantante Aleks Syntek transmitió en vivo a través de redes sociales una declaración en la que afirmó estar “desequilibrado mental” y se equiparó con figuras como Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez.

El compositor de 56 años grabó el video sin la intervención de su equipo de trabajo, según explicó él mismo durante la emisión.

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Syntek aseguró que con su transmisión en vivo se ganaría los titulares de todos los periódicos por estar “loco”.

“Ya con esto me voy a ganar todos los titulares de periódicos, por decir que estoy loco. Es un juego, niños, es un juego. Si alguien realmente se preocupara por Aleks Syntek, me hubiera llamado”, declaró el músico originario de Yucatán.

La transmisión llegó tras los cuestionamientos generados por sus interacciones con el público durante las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Aleks Syntek se declaró "desequilibrado mental" y se comparó con figuras históricas durante una transmisión en vivo. (Captura de pantalla )

Syntek reconoció que ofreció disculpas al alcalde de Benito Juárez

El intérprete aceptó haber pedido perdón a las autoridades locales por lo ocurrido durante las festividades.

“Ya le pedí disculpas al alcalde Luis, de la Benito Juárez, porque pues la cagué. Ay, yo creo que no me van a perdonar. Nunca me han perdonado. Cualquier cosa que haga y pida perdón, de todos modos no me van a perdonar, y me van a hacer pedazos”, expresó Syntek.

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El compositor atribuyó su talento artístico a un origen espiritual y descartó cualquier intención política o religiosa detrás de sus actos en el escenario.

“¿Saben quién me dio el talento y quién me hizo tocar el piano? Mi Señor, mi Creador. ¿Saben quién permitió que yo hiciera mi pendejad* allá arriba del escenario y hiciera tantas tonterías? Mi Señor, mi Creador, el jefe, Jesucristo”, dijo.

“No me gusta hacer proselitismo religioso ni político. No estoy del lado de la izquierda ni de la derecha”, aclaró.

El compositor atribuyó su talento artístico a un origen espiritual y descartó cualquier intención política o religiosa detrás de sus actos en el escenario. (Aleks Syntek)

El cantante evitó que su mánager o su familia detuvieran la transmisión

Syntek justificó la decisión de hablar sin intermediarios en plataformas digitales.

“Lo estoy haciendo en vivo para que no me detenga mi mánager, ni mi esposa, ni mis hijos. Nada más les quiero dejar un mensaje”, sostuvo.

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El compositor afirmó que la industria musical actual sofoca su labor creativa en el estudio.

“Lo único que quiero es tocar. Y no nos están dejando oxígeno para tocar y ser creativos. Lo dice Patch Adams, por eso acabó en el manicomio Patch Adams, porque no le dejaban hacer su creatividad y sus canciones”, expuso.

El compositor afirmó que la industria musical actual sofoca su labor creativa en el estudio. (Aleks Syntek)

Syntek rechazó el reguetón, los corridos y criticó la exigencia digital

El cantautor reiteró su postura frente a los géneros dominantes en el mercado hispano.

“Yo no voy a hacer reguetón ni corridos. Vuélvanse locos todos, pero yo voy a seguir haciendo Aleks Syntek music. Si les caga la música de Aleks Syntek, no la oigan y ya”, sentenció.

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El músico cuestionó también las exigencias comerciales de las plataformas de reproducción y redes sociales.

“Dejen de estar molestando con que tengo que grabar trendy, con que tengo que tener followers para que me contraten, con que tengo que tener streamings para que me contraten”, expuso.

Citó a artistas internacionales y a figuras de la historia nacional para rechazar la medición por popularidad digital.

“Ni Sting, ni Peter Gabriel, ni Jimi Hendrix necesitaron streamings para ser lo que son. Frida Kahlo no necesitó streamings ni likes para ser lo que fue. Miguel Hidalgo no necesitó followers. Sus followers lo siguieron con armas para libertar a México. Eso es tener huevos, no andar diciendo mamad*s en las redes sociales”, afirmó.

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El músico cuestionó también las exigencias comerciales de las plataformas de reproducción y redes sociales. (Aleks Syntek)

El artista se comparó con Dalí, Picasso y Frida Kahlo

Tras entonar fragmentos rítmicos ante la cámara, el cantautor asumió los calificativos emitidos en su contra en redes sociales.

“Sí, estoy desequilibrado mental, estoy loco. Igual que Dalí estaba loco, Picasso estaba loco, Frida Kahlo estaba loca, Copérnico estaba loco, Arquímedes estaba loco, Jesucristo estaba loco, la Virgen de Guadalupe estaba loca, Benito Juárez estaba loco”, expresó.

En la misma enumeración cuestionó relatos históricos y lanzó comentarios sobre figuras públicas.

“Los niños héroes no era cierto, Hugo Sánchez es español, Zague la tiene bien grande, Aleks Syntek está loco, Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague, el Chicharito está loco, México está loco, el Chavo del Ocho está loco”, agregó.

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El artista se comparó con Dalí, Picasso y Frida Kahlo, y asumió el calificativo de “loco”.

Al cierre, el intérprete ironizó con convertir la transmisión en un tema musical.

“Ese es mi nuevo sencillo y lo voy a lanzar en remix y se llama México está loco. No, no es cierto”, finalizó.

Ni el mánager ni la familia de Aleks Syntek se pronunciaron públicamente sobre las declaraciones emitidas durante la transmisión en vivo.