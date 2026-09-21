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La reacción de Ryan García a la propuesta del Pitbull Cruz para enfrentarse en combate: “Hagámoslo”

El cruce de declaraciones, el reciente nocaut y el interés público elevan las expectativas sobre el posible combate en el cierre de año

Pitbull Cruz lanzó un reto a Ryan García para enfrentarse en el ring (IG/ @isaacpitbullcruz)
Pitbull Cruz lanzó un reto a Ryan García para enfrentarse en el ring (IG/ @isaacpitbullcruz)
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Una posible pelea entre Ryan García e Isaac Pitbull Cruz tomó fuerza después de que el mexicano lanzó el reto tras noquear a Néstor Bravo y el estadounidense con ascendencia mexicana respondió que está dispuesto a enfrentarlo.

Después de noquear a Bravo en seis asaltos, el Pitbull Cruz lanzó el desafío al terminar la función en el Pechanga Arena de San Diego. “Hey, Ryan, estoy aquí. Mi siguiente pelea contigo. Vamos, vamos”, expresó el mexicano tras la pelea.

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El peleador de la Magdalena Contreras también dijo que busca medirse con nombres importantes del boxeo y que está dispuesto a asumir el riesgo del combate, por lo que no dudó en señalar un posible enfrentamiento con The King Ryan.

Estoy listo. Mi promotor, Sean Gibbons, mi empresa, TGB. Estoy para los grandes nombres. En la vida y el boxeo hay riesgos y estoy para asumirlos. Venga, vamos por México”, manifestó.

Así reaccionó Ryan García al reto del Pitbull Cruz

Dos boxeadores en un cuadrilátero, uno con guantes blancos lanza un golpe al rostro del otro deportista
El boxeador Ryan García conecta un golpe directo contra su oponente durante el combate en el que logró la victoria por nocaut en el segundo asalto. (AFP)

La respuesta de Ryan García llegó en su cuenta de X. Ahí reconoció la actuación de Cruz frente al puertorriqueño y propuso diciembre para un posible enfrentamiento. El actual campeón del peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dejó en claro su interés por pelear contra el capitalino.

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“Bravo, Pitbull. Me demostró esta noche que estaba equivocado. Hagámoslo en diciembre, la oferta está sobre la mesa. Puedo domar a un león, no estoy muy preocupado por domar a un pitbull”, escribió Ryan García.

El intercambio también provocó comentarios de aficionados. Cuando un seguidor le pidió que eligiera a un rival de su tamaño, García respondió que Cruz sería una opción para mantenerse activo. “Necesito una pelea que me mantenga ocupado y él es perfecto”, contestó.

El cruce de mensajes entre ambos boxeadores no equivale a la confirmación del combate. Aunque mostraron disposición para enfrentarse, todavía faltan negociaciones antes de considerar cerrado el acuerdo.

Por ahora no existe un anuncio oficial del combate. Ryan García, campeón de peso wélter del CMB, dijo que hay una oferta sobre la mesa, mientras que el Pitbull Cruz pidió que su siguiente pelea sea ante el estadounidense tras defender su corona interina superligera del mismo organismo.

Ryan García aceptó el reto de pelear contra el Pitbull (X/ @RyanGarcia)
Ryan García aceptó el reto de pelear contra el Pitbull (X/ @RyanGarcia)

Ambos son campeones del CMB, pero compiten en divisiones distintas. Ese escenario obliga a definir más condiciones antes de convertir el reto en una pelea oficial.

Ryan García también aseguró que Isaac Cruz ya había rechazado dos veces la posibilidad de pactar una pelea, una de ellas cuando era su rival obligatorio.

“Para dejar esto muy claro a los fans, les he pedido pelear contra Pitbull dos veces y una de esas veces fue mi obligatorio, y él ha negado dos veces. Esta será la última vez que intente darle una oportunidad. Mi palabra es muy clara y planeo con todo mi corazón seguirla. Si él niega, nunca más consideraré esto de nuevo”, agregó Ryan García.

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