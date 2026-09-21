Murió César Fuentes Domínguez, alcalde de Tonatico, tras accidente de tránsito

César Fuentes Domínguez, presidente municipal de Tonatico, falleció este domingo. (Facebook)

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César Hernando Fuentes Domínguez, presidente municipal de Tonatico, murió la noche del domingo tras sufrir un accidente mientras conducía una motocicleta por calles de dicho municipio del Estado de México.

El deceso fue confirmado por Movimiento Ciudadano, partido con el que llegó al cargo, y generó pronunciamientos de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de alcaldes vecinos.

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De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió durante la tarde del domingo 20 de septiembre. Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron al edil a una clínica de la zona debido a las lesiones sufridas. La información sobre la gravedad de su estado comenzó a circular cerca de las 20 horas, poco antes de confirmarse el fallecimiento.

Fuentes Domínguez se habría impactado en motocicleta

César Fuentes Domínguez, presidente municipal de Tonatico. (Facebook)

De acuerdo con la información de medios locales, los primeros reportes apuntan a que el alcalde habría chocado contra una camioneta, otros apuntan a que sería una patrulla de la Policía Municipal de Tonatico. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente cómo ocurrió el accidente.

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Acerca de la causa exacta del fallecimiento, versiones preliminares apuntan a que Fuentes Domínguez habría sufrido un infarto mientras recibía atención médica, presuntamente asociado con las lesiones derivadas del percance.

El punto exacto del choque, las condiciones en que ocurrió y la situación de la otra persona involucrada permanecen sin esclarecerse. El ayuntamiento de Tonatico no ha difundido información detallada sobre las circunstancias del accidente.

Movimiento Ciudadano y el gobierno mexiquense lamentan el fallecimiento

(Captura de pantalla)

La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Juanita Bonilla, confirmó el deceso mediante una esquela publicada en redes sociales. “Nos unimos a la pena por el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero César Fuentes Domínguez”, se lee en la imagen.

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La gobernadora Delfina Gómez Álvarez también se pronunció a través de su cuenta en X. “Envío mi más sentido pésame a familiares y seres queridos del Presidente Municipal de Tonatico, César Fuentes, ante su lamentable partida”, escribió. El mensaje incluyó una esquela oficial del Gobierno del Estado de México con condolencias para familiares, amigos y para el personal del ayuntamiento.

El presidente municipal de Coatepec Harinas, Marco Antonio Díaz Juárez, difundió igualmente una esquela en la que lamentó la muerte de su homólogo y expresó condolencias a familiares y personas cercanas al edil.

(Captura de pantalla)

Quién fue César Fuentes Domínguez

Fuentes Domínguez tenía 39 años al momento de su muerte. En su trayectoria pública se le identificaba como impulsor de temas ambientales dentro de la agenda municipal, además de posicionarse a favor del derecho al aborto para las mujeres, de acuerdo con datos del portal especializado en perfiles legislativos y municipales Saber Votar.

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Llegó a la presidencia municipal de Tonatico postulado por Movimiento Ciudadano en la elección de 2024 y encabezaba el ayuntamiento para el periodo constitucional 2025-2027.

Días antes de su muerte había participado en las celebraciones por las fiestas patrias en el municipio. Un día antes del accidente, transmitió en vivo desde sus redes sociales el certamen “Reina Tonatico 2026”, enmarcado en los festejos patrios, donde cuatro candidatas competían por el título de Reina de las Fiestas Patrias y Reina Tonatico 2026. Esa fue también su última publicación en redes sociales.

El Instituto Electoral del Estado de México registró como suplente de la presidencia municipal a Jorge Hernández Uribe, integrante de la planilla que obtuvo el triunfo en esos comicios. La Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece que, ante una ausencia definitiva, debe llamarse primero al suplente correspondiente.

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En caso de que Hernández Uribe no pueda asumir el cargo, la designación del sustituto deberá resolverse conforme a las disposiciones legales aplicables.