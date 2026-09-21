Quién fue el segundo eliminado de La Granja VIP 2026

La Granja VIP, reality de TV Azteca tiene a sus primeros nominados. (Facebook)

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La segunda Eliminación de La Granja VIP se llevó a cabo este domingo 20 de septiembre, luego de que el programa revelara primero a los granjeros salvados por el voto del público. Niurka y Mónica Escobedo, quien estaba nominada, permanecerán una semana más en la competencia.

Kevyn Contreras, conocido como “Bicolor”, también recibió los votos necesarios del público para salvarse de la eliminación. El Granjero continuará dentro de la casa durante la tercera semana del reality.

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La producción confirmó además a los cuatro participantes que ocuparán el rol de Peones en la siguiente etapa: Ivonne Montero, Mónica Escobedo, Carlos Trejo y Kunno. Esta designación forma parte de la dinámica semanal del programa.

Al cierre de la noche, María y el “cazafantasmas” quedaron frente a frente como los dos nominados con mayor incertidumbre. Trejo obtuvo más votos del público para permanecer en competencia, por lo que María Karunna tuvo que despedirse de La Granja VIP.

“Granjeros, es el momento. Tengo el resultado definitivo. Carlos y María llegamos a este momento que ninguno de los dos quería que llegara. El público estuvo con ustedes toda la semana, los conoció, votó y finalmente tomó una decisión, el resultado es definitivo”, explicó firmemente Adal Ramones.

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El público define con su voto quién continúa en la competencia y quién debe abandonar la casa. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

“El segundo eliminado de La Granja VIP... lo más seguro es que en la cabeza de ustedes están un montón de preguntas. Si regreso, ¿despierto como tengo que hacerlo, cambiaría mi actitud, estaría más entregado?“, dijo el conductor.

“El segundo eliminado... ese que se va y no regresa a La Granja VIP... eres tú... María”.

María Karunna admite que “no pudo” con algunos compañeros

Tras conocer su salida, la cantante aseguró que la noticia no le resultó del todo negativa. Explicó que dentro de la competencia convivió con personas con las que, en sus palabras, simplemente “no pudo”.

Una vez llegó al foro y se encontró con los panelistas y Adal Ramones, la cantante expresó: “Qué tortura, una tortura... Ya pasó”.

“Aprendí mucho, que es una batalla del bien contra el mal porque hay personas que no son buenas allá adentro. Pero hay otras que si fueron muy buenas conmigo, que me demostraron su amor, sinceridad, solidaridad cuando me veían tristes. Fue una gran enseñanza. Ahora voy a valorar más a mi hermana, a mis compañeros de Caló, a mi esposo, a mi hijo, mi casa... Despertar sin esta luz”, sollozó María antes de entregar su sombrero de granjera.

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La producción del reality anunció que este lunes 21 de septiembre se revelará “el legado” que Karunna deja tras su eliminación. El anuncio se suma a la dinámica habitual del programa tras cada salida.

La cantante enfrentó a Carlos Trejo en la definición final y dejó el reality tras la votación del público. (Captura de pantalla La Granja VIP)

En otro momento, ya más tranquila, la cantante declaró: “Quiero agradecer a mi familia, a mis fans, todos los que votaron por mí. A la gente que estuvo conmigo, de verdad muchísimas gracias por todo su amor. Porque a pesar de que yo estaba pasando pruebas muy duras allá adentro la gente estaba aventándome todo su amor... Sé que después de esto vienen grandes bendiciones”.

Con la eliminación de María Karunna, la segunda temporada de La Granja VIP acumula dos salidas consecutivas en sus primeras semanas al aire. El público continuará definiendo con su voto quién permanece en competencia mientras avanza la tercera semana del reality.

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