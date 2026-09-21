¿Quién fue el eliminado de La Casa de los Famosos México hoy 20 de septiembre?

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La octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó fuera de competencia a uno de los cinco habitantes que enfrentaron el voto del público, en una noche marcada por la tensión, las alianzas visibles y la cercanía cada vez mayor de la gran final.

La ceremonia se realizó el domingo 20 de septiembre y definió la salida de uno de los concursantes que integraron la placa de nominados de la semana. El resultado dependió por completo del respaldo de la audiencia, que mantuvo en suspenso tanto a los nominados como a los televidentes hasta el cierre de la gala.

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La lista de nominados incluyó a Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia, Karina Torres, Memo Schutz y Ese Pérez. La presión previa a la definición también se trasladó a la convivencia dentro de la casa, donde los participantes enfrentaron días de discusiones, posicionamientos y emociones acumuladas.

El público define la salida de la actriz tras enfrentarse a Ernesto Laguardia en la silla giratoria, en una gala que reduce a cuatro el número de nominados que continúan en competencia. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Cynthia Klitbo fue la eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, luego de quedar frente a Ernesto Laguardia en la silla giratoria. La actriz abandonó el reality de Televisa tras no obtener los votos suficientes del público para continuar en la competencia.

La placa reunió a cinco habitantes antes de la salvación

La nominación de esta semana concentró a cinco concursantes en riesgo de salida. Con menos habitantes dentro de la casa y una final cada vez más cercana, cada decisión comenzó a tener un peso mayor en el juego y en la relación entre los integrantes.

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Los posicionamientos previos a la gala reflejaron las diferencias que se acumularon durante los últimos días. Las alianzas adquirieron mayor visibilidad, mientras varios participantes confrontaron sus posturas frente a los nominados y explicaron las razones de sus decisiones.

La carga emocional también se hizo presente en la sala de nominados. Los habitantes recibieron mensajes de sus familiares, un momento que provocó lágrimas entre los participantes y modificó el tono de una noche marcada por la incertidumbre.

La actriz abandona la competencia después de ocho semanas, mientras Ese Pérez, Karina Torres, Memo Schutz y Ernesto Laguardia se mantienen dentro de la casa rumbo a la recta final del reality. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La convivencia diaria ya mostraba señales de desgaste antes de la eliminación. La cercanía de las últimas semanas del programa aumentó la presión sobre quienes continúan dentro de la competencia, con menos margen para evitar los conflictos y las diferencias estratégicas.

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El viernes anterior, Mariana Ochoa obtuvo la salvación y decidió utilizar ese beneficio para protegerse a sí misma. Con esa decisión, la cantante salió de la placa y redujo el grupo de habitantes que dependía del respaldo del público en la gala del domingo.

Galilea Montijo anunció primero a los habitantes salvados

Antes de revelar quién abandonaría el programa, Galilea Montijo comunicó uno a uno los nombres de los participantes que regresaban a la casa. El proceso prolongó la expectativa entre los nominados, que esperaron la confirmación de su permanencia.

El primer habitante salvado fue Ese Pérez. Su nombre le permitió regresar con el resto de los participantes y dejó a cuatro concursantes todavía expuestos a la decisión final de la audiencia.

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Karina Torres fue la segunda integrante en recibir la noticia de su permanencia. Después llegó el turno de Memo Schutz, quien también consiguió los votos necesarios para mantenerse una semana más en el reality.

Con esos anuncios, la definición quedó reducida a Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia. Ambos ocuparon la silla giratoria, el mecanismo utilizado por el programa para confirmar cuál de los dos dejaría la competencia.

La espera entre los dos nominados concentró el momento de mayor tensión de la noche. El resto de los habitantes siguió la definición desde el interior de la casa, mientras la audiencia conocía el resultado de una votación que determinó la continuidad de uno de ellos.

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La salida de Klitbo dejó a Laguardia dentro de la competencia y modificó nuevamente el grupo de participantes que busca llegar a la gran final. La eliminación también cerró una semana atravesada por confrontaciones, mensajes familiares y movimientos en las estrategias.

La actriz se convirtió en la octava eliminada de la temporada. Su salida se produjo después de que el público definiera la votación entre los cinco nominados que permanecieron en la placa luego de la salvación de Mariana Ochoa.

Con cada eliminación, la competencia reduce su número de participantes y aumenta la atención sobre las alianzas que aún permanecen activas. Los próximos días volverán a poner a prueba la convivencia, los acuerdos y las estrategias de quienes buscan avanzar hacia la final.

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Lista completa de los habitantes que permanecen dentro de La Casa de los Famosos México 2026

Gema Garoa — Actriz y conductora

Memo Schutz — Comentarista y conductor

Brianda Deyanara — Creadora de contenido

Ese Pérez — Creador de contenido

Yahir — Cantante

Karina Torres — Creadora de contenido

Ernesto Laguardia — Actor

Mariana Ochoa - cantante