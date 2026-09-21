México

“Son fascistas”: Fernández Noroña responde a pasajeros que lo llamaron “corrupto” y “narcopolítico” en el AICM

El senador de Morena respondió acusando a los medios y exhibiendo a la familia que lo encaró

Gerardo Fernández Noroña fue increpado por pasajeros en el AICM. (Captura de pantalla)
Gerardo Fernández Noroña fue increpado por pasajeros en el AICM. (Captura de pantalla)
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El senador Gerardo Fernández Noroña calificó de “fascistas” a la familia de una joven que lo increpó a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), después de que un grupo de pasajeros le gritara “corrupto” y “narcopolítico” tras su regreso de Nayarit.

El incidente ocurrió en la terminal 2 del AICM, cuando Fernández Noroña avanzaba hacia la salida acompañado de su colaborador Emiliano González. Un grupo de pasajeros lo abordó con gritos de “¡corrupto!”, “¡narcopolítico!” y “¡fuera Morena!”, además de frases como “den la cara” y “no tienen vergüenza”.

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El senador no respondió de forma verbal en el momento. En cambio, levantó la mano izquierda e imitó el gesto de un director de orquesta mientras continuaba su camino, lo que intensificó los reclamos de los presentes, quienes le siguieron el paso por más de un minuto.

Un grupo de pasajeros increparon a Gerardo Fernández Noroña con gritos de “¡corrupto!”, “¡narcopolítico!” y “¡fuera Morena!”. (TikTok)

Noroña acusa a los medios de promover los insultos

Horas después, Fernández Noroña publicó en X su versión del episodio. “Regresando del informe del Gobernador Navarro en Nayarit, un grupo de pasajeros a la salida del @AICM_mx se envalentonaron y gritaron todas las canalladas que promueven los medios en contra de nuestro movimiento”, escribió el senador.

En el mismo mensaje, agregó: “Si fuéramos narcos, no se atreverían ni siquiera a mirarnos”. El legislador atribuyó los reclamos a una campaña mediática en contra de Morena.

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El viaje a Nayarit tuvo como motivo la asistencia de Fernández Noroña al primer informe de gobierno del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, celebrado ese fin de semana en la entidad.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El senador expone a familia que lo increpó en el aeropuerto

Fernández Noroña no se limitó a la publicación inicial en su red X. Compartió dos videos que presentó como pertenecientes al hermano de la joven que lo increpó, junto con una captura de pantalla y el mensaje: “Para que no haya duda que es una familia de fascistas”.

En un tuit adicional, el senador describió al hombre como “muy respetuoso de la mujer”, en tono irónico, tras mostrar imágenes en las que aparece con dos mujeres en traje de baño sobre un caballo.

En una transmisión posterior por sus redes sociales, Fernández Noroña profundizó en la exhibición del material. “Ahí está en Estados Unidos, creo, ¿no?”, preguntó el senador al ver una de las imágenes”.

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Durante la transmisión, el legislador acusó que el video del incidente en el aeropuerto tampoco estaba completo y había sido editado por terceros para mostrar solo una parte del encuentro.

Fernández Noroña también argumentó que la joven aprovechó su posición para increparlo sin dar la cara. “Como se fijan, se esperó a que yo estuviera de espaldas para gritarme. No, no es un acto de valor y tal”, afirmó el senador, quien añadió que la joven “hasta se ríe y luego se cae” en la grabación completa del encuentro.

Pese a exhibir el material del hermano de la joven, Fernández Noroña reconoció que no existe una relación directa entre ambos casos. “Ella no es responsable de lo que el hermano haga, ciertamente”, dijo el senador, antes de cuestionar por qué la joven no critica, según él, la conducta de su hermano en sus propias publicaciones.

El senador exhibió la cuenta de X del hermano de la mujer que lo increpó y criticó que “Ni siquiera pone su nombre”. Luego mostró post en donde critica a la 4T.

Fernández Noroña cerró la transmisión con una comparación adicional. “En inglés hagamos de México seguro otra vez, parafraseando a Donald Trump. Son fascistas, hombre”, declaró el senador, antes de calificar al hermano de la joven y a sus acompañantes como “superfachos”.

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