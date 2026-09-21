Emma Coronel lanza casting para “Mis Rancheritos”, su nuevo proyecto de streaming

Emma Coronel Aispuro lanza convocatoria de streamers. (Instagram/@emmacoronel9oficial)

Guardar

Emma Coronel Aispuro lanzó un casting en Los Ángeles para integrar a dos o tres personalidades a “Mis Rancheritos”, su nuevo proyecto de streaming, según un póster promocional publicado en sus redes sociales.

La convocatoria surge apenas semanas después de que la plataforma TikTok suspendiera su cuenta principal sin darle una explicación y ella arremetiera contra medios de comunicación por crear especulaciones sobre algún supuesto ilícito detrás de las ganancias de su vida como creadora de contenido.

PUBLICIDAD

Streams IRL, cocina y retos: así es el proyecto que busca armar Emma Coronel

(Instagram: Emma Coronel)

El póster de “Mis Rancheritos” detalla el tipo de contenido que se produciría dentro del proyecto: transmisiones en vivo en exteriores conocidas como streams IRL, segmentos de cocina, retos y juegos, contenido tipo vlog y “conversaciones nocturnas y más”.

El cartel con estética de neón rosa y el skyline de Los Ángeles de fondo, especifica que busca creadores de contenido que vivan en esa ciudad o en zonas cercanas, mayores de 18 años, para hacer transmisiones en vivo junto a ella.

La imagen incluye el eslogan “Real people, real moments” y frases como “Los Ángeles hits different”.

El perfil que busca la exreina de belleza para sus nuevos compañeros de transmisión está descrito con adjetivos concretos: personas divertidas, sociables, auténticas, con buena energía y que se sientan cómodas frente a cámara. Para aplicar, los interesados deben enviar un mensaje directo a su cuenta de Instagram con la palabra “Rancheritos” e incluir su edad, ciudad, cuentas de Instagram o TikTok, experiencia previa en contenido o streaming, y un video hablando frente a cámara.

PUBLICIDAD

(Instagram: Emma Coronel)

Días después del primer anuncio, este domingo Coronel publicó una segunda historia para dar seguimiento al proceso. En ella informó que había recibido “muchísimas aplicaciones” y que su equipo ya se encontraba revisando las solicitudes: “Ya estamos en el proceso de revisar todas las aplicaciones y hay personas muy interesantes”, se lee en la publicación. Pese al volumen de respuestas, aclaró que el casting sigue abierto para quienes aún no hayan mandado mensaje.

El casting llega tras la suspensión de su cuenta principal en TikTok

El casting de Mis Rancheritos ocurre en un momento particular para Coronel dentro de las plataformas digitales. El pasado 29 de agosto de 2026, TikTok suspendió su cuenta principal, que acumulaba alrededor de 1.4 millones de seguidores, sin darle ninguna explicación pública sobre el motivo del bloqueo.

PUBLICIDAD

La suspensión se dio en medio de cuestionamientos sobre el origen del dinero que circulaba a través de regalos virtuales y donaciones en sus transmisiones en vivo. El medio Latinus publicó una investigación que documentó que esos recursos evadían los controles antilavado de dinero vigentes en el país.

La plataforma TikTok suspende la cuenta de Emma Coronel tras registrarse dudas respecto a la procedencia de sus ingresos. (Especial Infobae México)

Al enterarse del bloqueo, Coronel grabó un video en el que expresó su molestia: “Yo aquí ando un poco molesta hoy porque el TikTok sin ninguna razón me bloqueó mi cuenta y no me ha dado explicación de por qué o qué pasó o qué hice”.

Coronel abrió entonces una cuenta alterna, @emmacoronellive, que también fue bloqueada posteriormente, según su propio relato, “sin alguna explicación y sin motivos”. Hasta la fecha, ninguna de las dos cuentas ha sido reactivada por la plataforma..

PUBLICIDAD

Ante el cierre de sus cuentas en TikTok, Coronel ha mantenido su actividad en Kick, plataforma donde debutó como streamer el 24 de agosto de 2026 junto a los creadores de contenido Víctor Ordóñez, “Lonche de huevito”, y Guillermo Peña, “Willito”.

De la cárcel a construir una comunidad digital

Emma Coronel, la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, pide terminar su libertad condicional. (Capturas de pantalla)

Emma Coronel cumplió una condena de 36 meses en Estados Unidos por conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y violación a la Ley Kingpin, tras declararse culpable en 2021 tras haber colaborado en la fuga de su esposo del penal del Altiplano. Recuperó la libertad el 13 de septiembre de 2023 y permanece bajo supervisión federal, periodo que concluiría en 2027.

PUBLICIDAD

Desde su salida, Coronel ha construido una presencia pública que combina moda, contenido digital y proyectos audiovisuales. Debutó como modelo en la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2024 de la mano de la diseñadora April Black Diamond, colaboró en el videoclip de La Señora de Mariel Colón y lanzó la guía fitness Cuerpo que Brilla.

En noviembre de 2025 estrenó el documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks en Oxygen, y en febrero de 2026 se confirmó que produce una narcoserie protagonizada por Rafael Amaya como “El Chapo”.

En redes sociales, sin embargo, el camino ha sido más irregular. Coronel explicó en su debut como streamer en Kick que su incursión en plataformas digitales no respondió únicamente a una estrategia de ingresos, sino a una recomendación médica: “Entré a hablar con mi psiquiatra y con mi psicólogo y me dijeron que me tenía que empezar a hacer cosas que me sacaran de mi rutina, a ver qué me motivaba, porque estaba cayendo como en depresión”.

PUBLICIDAD

El proyecto de “Mis Rancheritos” se suma a esa búsqueda de consolidar un espacio propio dentro del streaming, en momentos en que su presencia en TikTok permanece bloqueada y su actividad se concentra en Kick e Instagram, éste último donde suma más de 992 mil seguidores.